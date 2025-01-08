Целебная королева специй: рецепты здоровья

Благодаря действию 3-х активных компонентов: коричневого альдегида, циннамилацетата и спирта, корица способствует снижению холестерина, и предотвращает появление тромбов в сосудах.

Королева специй

Корица – удивительная пряность, известная с давних времен. Из этого вечнозелёного дерева рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae) изготавливается любимая во всем мире специя. Существует несколько видов корицы: цейлонская, китайская, малабарская, циннамон или пряная корица, но лучшей считается первая, ее аромат интереснее, тоньше и нежнее.

Наверное, все мы лакомились блюдами с корицей, но кто знает, с каким трудом её добывают?

Выращивают коричное дерево в течение двух лет, а затем подрезают под корень. В течение следующего года образуются около десятка новых побегов. С этих побегов срезают кору, моют её и просушивают.

После просушки в специи должно остаться не более 20% влаги, иначе при транспортировке корица заплесневеет. Из сучков и оставшейся трухи выжимают коричное масло, которое в дальнейшем используется в парфюмерии.

Для получения специи используется только тонкий (0,5 мм) внутренний слой коры; внешний древесный слой удаляется и остаются метровые коричные полоски, которые при высыхании завиваются в длинные трубочки; каждая высушенная трубочка состоит из полосок от нескольких побегов. Эти трубочки для продажи разрезаются на куски 5-10 см длиной.

Полезный состав

В состав корицы входит множество полезных и нужных организму компонентов:

• дубильные вещества, эфирные и жирные масла, смола и оксалат кальция

• витамины: С, В1, В2, РР, А

• калий, железо, фосфор, магний, цинк

Уникальные целебные свойства корицы

Благодаря действию 3-х активных компонентов: коричневого альдегида, циннамилацетата и спирта, корица способствует снижению холестерина, и предотвращает появление тромбов в сосудах.

Аромат корицы активизирует работу головного мозга и такие функции, как внимание и зрительная память.

Врачи рекомендуют включать корицу в рацион пациентов с заболеваниями желчегонной системы и печени. Эта пряность обладает желчегонным эффектом, а также противопаразитарными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Неоценима польза корицы при сахарном диабете, так как она снижает уровень сахара крови.

Эфирное масло корицы наполняет тело и душу теплом и умиротворенностью, создает уютную домашнюю атмосферу, устраняет чувство одиночества, скованности и страха, усиливает вдохновение и побуждает к творчеству, укрепляет сердце и согревает почки.

5 интересных фактов о корице

1. Корица имеет высокое антиоксидантное действие, а коричное эфирное масло обладает антимикробными свойствами. Это свойство корицы помогает дольше сохранять продукты свежими.

2. Примечательно, что целые коричные палочки могут сохранять свои полезные свойства в течение двух лет.

3. Корица была очень дорогой пряностью, например, в Греции за 35 кг давали 5 кг золота. В других странах она ценилась намного дороже и имела вес наличных денег. Ее использовали для выпекания мучных изделий, для улучшения вкуса вина, для освежения воздуха.

4. На языке цветов Викторианской эпохи корица означала: "Моя судьба в ваших руках". В Австрии влюбленные обменивались букетами, в которые входила корица, символизирующая нежность и любовь.

5. Издревле на Руси «cinnamomum» называли «koritsa», связывая название с коричневым цветом пряности.

Корица в мировой кулинарии

Нежный вкус и роскошный аромат этой пряности делают её привлекательной даже для самых взыскательных гурманов! Сегодня корица – неотъемлемая часть многих национальных кухонь, а в мире насчитываются десятки тысяч рецептов с этой пряностью.

В индийской кухне цейлонская корица входит в состав знаменитых пряных смесей Гарам-масала и служит одной из важнейших специй при приготовлении плова.

В Китае и в Корее считают, что корица облагораживает вкус жирного мяса.

Также корица входит в состав разнообразных смесей сухих пряностей — карри, ереванская смесь, сухие духи, а также в смеси для фруктовых, грибных и мясных маринадов.

Корицей ароматизируют ликеры, пунши, гроги, домашние напитки и десерты.

В восточной, среднеазиатской и закавказской кухне корицу добавляют при приготовлении холодных, горячих блюд, домашней птицы и вторых блюд из баранины .

Эту необыкновенную пряность всё чаще можно встретить и в современной европейской кухне. Её используют для ароматизации маринадов, добавляют в овощные и фруктовые салаты, в блюда из птицы, свинины и баранины. Например, классически приготовленные фаршированные баклажаны или греческое рагу из ягненка просто немыслимы без корицы.

В России с корицей традиционно готовят молочные супы, оладьи, каши и заливную рыбу, сдабривают моченую бруснику, а в Украине применяют при мариновании огурцов.

Что нужно знать при выборе корицы?

Нередко, выбирая корицу, мы сталкиваемся с проблемой: купить палочки или порошок? И как приобрести настоящую специю, а не подделку? Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к фактам!

Чаще всего в продаже встречаются два вида корицы – цейлонская корица и кассия.

Настоящая цейлонская корица - хрупкая и нежная с тонким ароматом, светлого красно-коричневого цвета, а полученный после измельчения порошок обладает рассыпчатой структурой.

Кассия же имеет темно-красный цвет, более жгучий и резкий аромат и вкус, структура коричных палочек плотная, тяжело ломается. Это обуславливается тем, что при обработке кассии используется вся кора дерева, в отличие от цейлонской.

Оба вида корицы различаются не только ароматами, но и химическим составом. Кассия содержит большое количества крахмала и вещество кумарин, опасное для здоровья. В корице настоящей также содержатся оба вещества, но в очень маленьких количествах. На свежесть же корица определяется только по аромату. Чем сильнее и слаще аромат, тем она свежее.

Подводя итоги нашего исследования, можно сказать, что специалисты советуют покупать не порошок, а коричные палочки, обжаривать их на сухой сковороде и размалывать по мере надобности. Можно покупать и молотую корицу, однако следует внимательно изучить состав и производителя.

Корица – наслаждение вкусом и похудение!

Наиболее привлекательным и известным свойством корицы является её уникальный жиросжигательный эффект! Эта специя не только обладает нежным вкусом и ароматом, но и регулирует колебание уровня сахара в крови, снижает аппетит.

Лёгкий дневной перекус с использованием небольшого количества корицы сослужит хорошую службу для вашего организма: с одной стороны, утолит голод, с другой - будет способствовать похудению!

Рецепт №1.

1. Возьмите 1 чайную ложку корицы на 2 чайных ложки меда.

2. Вскипятите 1 чашку воды (200мл).

3. Залейте корицу и накройте на 1/2 часа, чтобы настоялась.

4. Добавьте мед, когда смесь остынет. Высокая температура разрушает ферменты и другие полезные свойства меда, поэтому его надо добавлять после остывания жидкости.

5. Употреблять рекомендуется в тёплом виде.

Рецепт №2.

1. Возьмите 1 палочку корицы, 2 ч. л. чёрного цейлонского чая, 0,5 л воды, тростниковый сахар по вкусу.

2. Палочку корицы залейте 0,5 л кипятка, и дайте настояться в течение 10 минут.

3. Вновь нагрейте коричный настой почти до кипения и вылейте в предварительно подогретый сухой чайник, в который насыпан чёрный чай.

4. Заваривайте чай 4—5 минут и разлейте по чашкам.

Меры предосторожности: корица противопоказана при беременности, так как может вызвать сокращение матки, и при индивидуальной непереносимости.

Красота и здоровье

Для очищения и омоложения кожи можно использовать скрабы с корицей:

Рецепт №1:

¾ ст.л. молотого кофе

75 мл. оливкового масла

2 ст.л. меда

1 ч.л. ванили

¼ ч.л. корицы молотой

Все ингредиенты тщательно перемешать. Скраб нанести на кожу тела круговыми движениями. Смыть через 7-10 минут теплой водой. Курс - 2 недели.

Рецепт №2:

¾ ст.л. молотого кофе

½ ст. оливкового масла

1 ст.л. какао

1 ч.л. корицы молотой

¼ ч.л. молотого мускатного ореха

¼ ч.л. молотого имбиря

Все ингредиенты тщательно перемешать. Скраб нанести на кожу тела круговыми движениями. Смыть через 7-10 минут теплой водой. Курс - 2 недели.

Рецепт №3:

4 капли эфирного масла добавьте в ванну с водой не более 38 градусов. Продолжительность приëма ванны 15 минут. Эта процедура не только тонизирует и омолаживает кожу, но и помогает бороться с целлюлитом.

Применение корицы в медицине

1. При болезнях сердца:

Ежедневное употребление на завтрак корицы с мёдом улучшает дыхательные функции и укрепляет сердце, снижая тем самым риск инфаркта.

2. При слабости и повышенной утомляемости:

Недавние исследования показали, что содержание сахара в мёде скорее полезно, чем вредно для поддержания сил, а мёд вместе с корицей рекомендуют употреблять во второй половине дня, чтобы поддержать нормальную работоспособность.

3. При артрите:

Страдающие артритом могут ежедневно утром и вечером принимать 1 чашку теплой воды с 2 ч. ложками мёда и 1 ч. ложкой корицы. Регулярный прием вылечивает даже хронический артрит.

4. При повышенном холестерине:

2 ст. л. мёда и 3 ч.л. корицы, разведенные в 400 мл (2 стакана) теплой воды, уменьшают уровень холестерина в крови на 10% в течение 2-х часов. При ежедневной использовании уровень холестерина приходит в норму.

5. Для поддержания иммунитета:

Ежедневный прием мёда и корицы укрепляет защитные функции организма, повышая иммунитет.

6. При выпадении волос:

При выпадении волос можно смазывать корни волос пастой из смеси разогретого оливкового масла, 1 ст. ложки мёда, 1 ч. ложки корицы перед мытьем головы на 15 мин.

7. При повышенной кислотности желудка:

Смесь из 2 ст. л. мёда и пары щепоток корицы съеденная перед едой снижает кислотность и помогает переваривать самую тяжелую пищу.

8. Для поддержания молодости:

Чай с мёдом и корицей сохраняет кожу молодой и свежей, замедляя процессы ее старения.опубликовано econet

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