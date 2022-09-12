Техника утюжка: избавляемся от морщин!

Старение с трудом можно назвать полноценным физиологическим процессом. Мы не обязаны покрываться морщинами, не обязаны становится вялыми и слабыми. И то, что называют старением - это общая дезадаптация тела, которая наступает из-за неправильного образа жизни.
Мы могли бы сохранять свою молодость и до 100 лет и это объясняется тем фактом, что наши ткани достаточно хорошо обновляются и тело обладает способностью к восстановлению.
2 фактора, негативно влияющие на состояние нашей кожи:
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Два метода, при помощи которых можно улучшить питание в области шеи, лица и запустить процессы регенерации.
1. Раскрываем грудную клетку. Положить ладони на область ключиц и "как бы" раскрывать руками грудную клетку, делая глубокий вдох и выдох. Это делается для того чтобы пошел венозный отток в области шеи
2. Работа с морщинами "Техника утюжка". У нас есть основные жевательные мыщцы, расположенные вокруг рта. Также есть боковые мыщцы смеха, мыщцы поднимающие углы рта - они идут к скуле и глазу. Мыщцы вокруг носа и мыщцы вокруг глаз. Мыщцы лба. Все. Их не так много.
Ставим пальцы на область под нижнюю губу, продавливаем кожу до косточки, нащупываем бугорки под кожей - это зона прикрепления мыщцы и именно здесь скапливается напряжение мыщцы. Нащупали бугорок и размяли его до ощутимого пальцами уменьшения уплотнения. И пошли дальше в сторону скул разминать попадающиеся на пути пальцев бугорки. Потом то же самое делаем над верхней губой, по верхней челюсти. Попалась зона плотности - размяли ее прямо на кости. Потому эта техника и называется "Техника утюжка" - мы как бы проглаживаем кость.
Далее, продавливаем область скуловой кости, области вокруг глаз, нос, прошлись внимательно пальцами по глазницам, по лбу и внимательно прошли все зоны сухожильного шлема. Нашли напряжения - промяли проработали. Все. Попробуйте- снятие напряжения заметно сразу.
Стрессы и застойные явления в организме - это основные причины старения организма человека. опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ru/
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