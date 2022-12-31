Держим гормоны под контролем! Чем питаться женщинам бальзаковского возраста

У женщин в период климакса, гормональной перестройки зачастую нарушается система пищеварения, меняются вкусы...
Все женские проблемы, а особенности климактерического периода, связаны с функцией печени и поджелудочной железы. Тем более они обостряются после употребления различных химических и гормональных лекарств.
У женщин в период климакса, гормональной перестройки зачастую нарушается система пищеварения, меняются вкусы.
Народная медицина от многих проблем в этот сложный период рекомендует женщинам масло из шалфея обыкновенного. Оно поможет раздраженной слизистой оболочке желудка и компенсирует женщине утраченные гормоны, так как содержит большое количество фитогормонов.
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Для приготовления масла можно воспользоваться как свежей травой, так и сушеной, аптечной в частности.
Пить по 1 ч. л ― 1 ст. л. три раза в день до еды. Курс 1 ― 1 ,5 месяца.
Запивать масло можно морковным соком, который хорошо влияет на деятельность печени.
Для желудка, поджелудочной железы очень полезен чай из бархатцев.
Также, измельчив высушенные цветы бархатцев, можно употреблять их как специи, посыпать блюда.
В качестве фитогормональной терапии женщинам во время климакса и после него для нормализации работы желудка хорошо употреблять сою, фасоль и т.п.
Полезной пищей для женщин в период гормональной перестройки являются:
Ну и, конечно, избегать переедания и ужина после 19 часов. опубликовано econet
©Елена Свитко
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Источник: https://econet.ru/
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Питание это одно. А вот отвары и чаи, например, с клевером луговым, помогают нормализовать гормональный фон, уменьшают возбудимость центральной нервной системы, восстанавливают сон, устраняет чувство повышенной тревожности – это как раз распространённые симптомы при менопаузе. Кстати можно купить комплекс ледис формула менопауза усиленная формула, у него вообще комплексное действие, так как это многокомпонентный препарат. В составе есть клевер, витамины группы В, помогают сохранить хорошее самочувствие, повышают выработку коллагена, это помогает сохранить упругость кожи и слизистых.Ответить
Отличные советы. Очень важно нормализовать гормональный фон. Для этого травяные чаи подходят. Хорошо препараты специальные попить, например эваларовские фитоэстрогены, не гормональный препарат, для меня это важно. Уже через неделю приема почувствовала улучшение. Ее ем сладостей, чтобы не поправится.Ответить
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