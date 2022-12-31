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Держим гормоны под контролем! Чем питаться женщинам бальзаковского возраста

Источник: zid.com.ua 31 декабря 2022 5772
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У женщин в период климакса, гормональной перестройки зачастую нарушается система пищеварения, меняются вкусы...

Держим гормоны под контролем! Чем питаться женщинам бальзаковского возраста

Все женские проблемы, а особенности климактерического периода, связаны с функцией печени и поджелудочной железы. Тем более они обостряются после употребления различных химических и гормональных лекарств.

Чем лучше питаться женщинам в период климакса и после?

У женщин в период климакса, гормональной перестройки зачастую нарушается система пищеварения, меняются вкусы.

Народная медицина от многих проблем в этот сложный период рекомендует женщинам масло из шалфея обыкновенного. Оно поможет раздраженной слизистой оболочке желудка и компенсирует женщине утраченные гормоны, так как содержит большое количество фитогормонов.

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Для приготовления масла можно воспользоваться как свежей травой, так и сушеной, аптечной в частности.

  • В стеклянной банке 100 г сырья залить кукурузным или оливковым маслом так, чтобы оно полностью покрыло шалфей.
  • Выдержать на водяной бане на слабом огне 30-40 мин.
  • Снять, дать немного остыть и процедить.

Пить по 1 ч. л ― 1 ст. л. три раза в день до еды. Курс 1 ― 1 ,5 месяца.

Запивать масло можно морковным соком, который хорошо влияет на деятельность печени.

Для желудка, поджелудочной железы очень полезен чай из бархатцев.

  • Взять 3-5 цветочков и заварить в стакане кипятка, настоять 3-5 мин.

Также, измельчив высушенные цветы бархатцев, можно употреблять их как специи, посыпать блюда.

Держим гормоны под контролем! Чем питаться женщинам бальзаковского возраста

В качестве фитогормональной терапии женщинам во время климакса и после него для нормализации работы желудка хорошо употреблять сою, фасоль и т.п.

  • Фасоль варят долго, не менее 4:00, затем ее нужно перетереть или взбить в блендере в паштет и съедать небольшими порциями.

Полезной пищей для женщин в период гормональной перестройки являются:

  • яйца,
  • сырое свежее сало с хреном,
  • гречневая каша с грибами,
  • баранина,
  • петрушка,
  • сельдерей.

Ну и, конечно, избегать переедания и ужина после 19 часов. опубликовано econet

©Елена Свитко

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Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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Елена Свитко климакс женское здоровье петрушка шалфей фасоль народная медицина

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Комментарии (Всего: 2)
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      Радмира

      Питание это одно. А вот отвары и чаи, например, с клевером луговым, помогают нормализовать гормональный фон, уменьшают возбудимость центральной нервной системы, восстанавливают сон, устраняет чувство повышенной тревожности – это как раз распространённые симптомы при менопаузе. Кстати можно купить комплекс ледис формула менопауза усиленная формула, у него вообще комплексное действие, так как это многокомпонентный препарат. В составе есть клевер, витамины группы В, помогают сохранить хорошее самочувствие, повышают выработку коллагена, это помогает сохранить упругость кожи и слизистых.

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      Дианка Маланка

      Отличные советы. Очень важно нормализовать гормональный фон. Для этого травяные чаи подходят. Хорошо препараты специальные попить, например эваларовские фитоэстрогены, не гормональный препарат, для меня это важно. Уже через неделю приема почувствовала улучшение. Ее ем сладостей, чтобы не поправится.

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