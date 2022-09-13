5 неожиданных факторов, прибавляющих вам килограммы

В наше время у двух из трех человек либо лишний вес, либо ожирение. Ожирение стало ведущим проявлением неправильного питания в США, а сильнее всего от этого пострадали дети. С 1980 года показатели детского ожирения в США выросли почти втрое, а к шести годам у каждого пятого ребенка - избыточный вес; ожирением страдают 17 процентов детей и подростков.

Ожирение - это не просто много калорий

Вопреки распространенному убеждению, ожирение - это не просто много калорий и мало физической нагрузки.

Хотя эти факторы и являются частью уравнения, существует ряд других факторов окружающей среды и образа жизни, которые, по всей видимости, играют, как минимум, гораздо более значительную роль, потому что большинство людей не осознают их воздействия и поэтому не могут себя обезопасить.

№1: Антибиотики в продуктах и лекарствах

Убедительные доказательства свидетельствуют о том, что чрезмерное применение антибиотиков и ожирение тесно взаимосвязаны, хотя причины этого были неясными до тех пор, пока не было установлено, как микробиом влияет на вес.

При необходимости, антибиотики могут спасти вам жизнь, например, при серьезной бактериальной инфекции, но для любой инфекции уха, носа или горла, с которой вы можете столкнуться, антибиотики не нужны.

Помните, что антибиотики бесполезны против вирусных инфекций, которые вызывают обычные простуду и грипп, и, когда вы их принимаете в этих случаях, они лишь вредят здоровью, убивая полезные бактерии в кишечнике.

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Полезные бактерии (пробиотики), имеют, по сути, столь важное значение для здоровья, что исследователи сравнивают их с «новопризнанным органом» и даже предлагают считать их видом «мета-организма».

Это признание того факта, что нельзя быть здоровыми без участия широкого спектра полезных микробов.

Хотя лекарств мы, действительно, принимаем слишком много, основной источник воздействия антибиотиков - все же с едой. В животноводстве антибиотики используются как для борьбы с болезнями, так и для стимулирования привеса.

Исследования предполагают, что на людей антибиотики отказывают то же воздействие. Согласно данным, проанализированным журналисткой Мэрин Маккенна (Maryn McKenna), в странах с самым высоким уровнем приема антибиотиков, как правило, наихудшее состояние здоровья, в том числе, самые высокие показатели ожирения.

№2: Другие стимуляторы роста в животноводстве

Чтобы скот стал жирнее, применяются и другие стимуляторы роста, которые тоже наносят ущерб вашему здоровью. Один из примеров - рактопамин. Этот бета-агонист стимулирует рост за счет увеличения синтеза белка, что делает животное более мускулистым.

В человеческой медицине бета-агонисты входят в состав лекарств от астмы, а увеличение веса, от которого трудно избавиться - распространенная жалоба пациентов с астмой, которые принимают «Адвейр» (препарат бета-агонист) — настолько, что производитель отнес увеличение веса к постмаркетинговым побочным эффектам.

Многие из стимуляторов роста, которые обычно используются в США, запрещены во всем мире ввиду их потенциальных рисков для здоровья, которые далеко не ограничиваются весом.

К побочным эффектам рактопамина у животных, по сообщениям, относятся снижение репродуктивной функции, врожденные дефекты, инвалидность и смерть, а, если вы ежедневно едите мясо животных, выращенных в условиях ограниченного содержания, то трудно себе представить, как это может сказаться на вашем здоровье...

Во многих хозяйствах, где животных выращивают в условиях ограниченного содержания, для стимулирования роста используются еще и гормоны, причем эта распространенная практика также запрещена во многих других странах. Как отмечает Розенберг:

«[B] европейских странах запрещены гормоны, на которые опирается животноводческая отрасль США, такие как эстрадиол-17, тренболон ацетат, зеранол и меленгестрол. Зеранол не только делает млекопитающих более жирными.

Это «мощное эстрогенное химическое вещество, о чем свидетельствует его способность стимулировать рост и распространение клеток опухоли молочной железы в исследованиях in vitro в такой же активности, как и естественный гормон эстрадиол и известный канцероген диэтилстилбестрол», – сообщает Фонд рака молочной железы.

Что означает: вполне возможно, что он тоже связан с ростом заболеваемости раком груди в США. Неудивительно, что Европа не хочет нашу говядину».

№3: Химические вещества, вызывающие эндокринные нарушения, в том числе, пестициды

Многие распространенные бытовые химикаты известны в качестве разрушителей эндокринной системы, а некоторые из них содержатся в изделиях из пластика. По структуре эти химикаты похожи на естественные половые гормоны, такие как эстроген, и могут нарушать их обычные функции.

К числу наиболее распространенных примеров относятся:

бисфенол-А (БФА),

ПХБ,

фталаты,

триклозан,

сельскохозяйственные пестициды,

огнезащитные материалы.

Как отмечает Розенберг, эндокринные расстройства связаны не только с повышенным риском бесплодия, низкой активностью сперматозоидов, преждевременным половым созреванием, диабетом и другими проблемами со здоровьем. Еще они связаны с ожирением.

«Уже в 2003 году в журнале «Токсикологические науки» рассматривались последствия, которые разрушители эндокринной системы имеют для развития плода, что, вероятно, играет роль в ожирении у взрослых», - пишет Розенберг.

Интересно, что многие химические вещества, нарушающие эндокринную систему, способствуют увеличению веса, особенно на уровне ниже токсичного. Как отмечают авторы документа:

«В этой статье приводятся данные, свидетельствующие о том, что нынешнюю эпидемию ожирения нельзя объяснить исключительно изменением рациона питания и/или уменьшением физической нагрузки.

Компонентом ожирения может быть генетическая предрасположенность; однако генетика не могла измениться за последние несколько десятилетий, а, значит, изменения окружающей среды могут быть, по крайней мере, отчасти причиной нынешней эпидемии ожирения...

Действительно, для увеличения веса животных используется много синтетических химикатов. В этой статье приводятся интереснейшие примеры химических веществ, которые, пройдя стандартные испытания на токсичность, привели к увеличению веса животных в более низких дозах, чем те, которые вызвали явную токсичность.

К этим химическим веществам относятся тяжелые металлы, растворители, полихлорированные бифенолы, органофосфаты, фталаты и бисфенол A. Этот аспект данных, как правило, упускается из виду».

Определенные сельскохозяйственные химикаты, в частности, глифосат, тоже могут влиять на вес, уничтожая полезные кишечные бактерии. Недавние исследования показали, что глифосат приводит к крайнему нарушению функций и жизненных циклов микробов, и преимущественно поражает полезные бактерии, в результате чего разрастаются патогены...

В США подавляющее большинство глифосата, который вы потребляете, приходится на генетически модифицированные (ГМ) сахар, кукурузу, сою и традиционным образом выращенную и высушенную пшеницу.

Помимо изменения кишечной флоры, глифосат также усиливает пагубное воздействие других пищевых химических остатков и токсинов окружающей среды.

№4: Искусственные подсластители

Бизнес искусственных подсластителей строится на идее о том, что заменители сахара без калорий или с низким их содержанием помогут вам похудеть. К сожалению, это просто неправда.

Исследования неоднократно показывали, что искусственно подслащенные «диетические» продукты и напитки, как правило, стимулируют аппетит, увеличивают тягу к углеводам, способствуют отложению жира и увеличению веса.

Часть проблемы заключается в том, что искусственные подсластители обманывают организм, заставляя его думать, что он получает сахар (калории), а, когда сахар не поступает, организм сигнализирует о том, что ему нужно больше, из-за чего возникает тяга к углеводам. Эту связь между сладким вкусом и увеличением чувства голода можно найти в медицинской литературе, опубликованной, как минимум, двадцать лет назад.

Искусственные подсластители также приводят к различным нарушениям функции метаболизма, способствующим повышению веса. Опубликованный в 2010 году обзор в «Йельском журнале биологии и медицины» имеет особое значение, поскольку в нем содержится большое историческое резюме об искусственных подсластителях, а также эпидемиологические и экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что искусственные подсластители, как правило, способствуют набору веса.

В нем также иллюстрируется возросшее потребление искусственных подсластителей, как и показателей ожирения. По словам автора обзора:

«Интуитивно, люди отдают предпочтение искусственным подсластителям, а не сахару, чтобы сбросить или поддерживать вес... Но действительно ли искусственные подсластители помогают уменьшить вес? Удивительно, но эпидемиологические данные свидетельствуют об обратном. Несколько крупных перспективных когортных исследований обнаружили позитивную корреляцию между применением искусственных подсластителей и набором веса».

Еще одно исследование, упомянутое в недавней статье Democrat & Chronicle, «показало, что у тех, кто часто пьет диетические газированные напитки, окружность талии на 500% больше, чем у тех, кто их не пьет».

№5: Невидимый агрессивный маркетинг вредной еды

И последнее, но не менее важное: вопрос маркетинга вредной еды, который особенно пагубно сказывается на детях. В своем стремлении получить прибыль, компании-производители в буквальном смысле обманывают детей и манипулируют ими, разрушая потенциал их здоровья.

В действительности нет ничего «случайного» в росте темпов детского ожирения, если принять во внимание мошеннический маркетинг...

Маркетинг для детей фактически превратился в полномасштабную науку. Например, изучался «фактор нытья» - были разработаны рекомендации маркетологам о том, какие виды детских истерик чаще всего заставляют родителей уступать требованиям своих детей!

Благодаря стремительно развивающимся технологическим достижениям за последние 30 лет наблюдался экспоненциальный рост возможностей маркетинга. Маркетинг больше не ограничивается рекламой на телевидении и в журналах. Дети подвергаются маркетингу путем лицензирования торговых марок, размещения скрытой рекламы, в школах - путем невидимого маркетинга, вирусного маркетинга, на DVD, в играх и Интернете.

В соответствии с докладом Института медицины за 2013 год дети в возрасте 2-11 лет видят, в среднем, более 10 телевизионных рекламных объявлений в день. А почти все из них (98 процентов) - это продукты с высоким содержанием переработанных и поврежденных жиров, сахара и/или натрия. В большинстве из них (79 процентов) низкое содержание клетчатки.

Мы наблюдаем рост «маркетинга на 360 градусов», предназначенного для того, чтобы превратить детей в лояльных потребителей на всю жизнь, а, когда речь идет об обработанных продуктах, детям промывают мозги, заставляя верить, что вредная еда сделает их здоровыми и счастливыми. Однако истина диаметрально противоположна такой пропаганде...

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о праве на питание Оливье де Шуттер недавно предупредил, что «ожирение является более серьезной глобальной угрозой для здоровья, чем употребление табака».

Американское общество клинической онкологии (АОКО) также недавно опубликовало заявление с изложением позиции по проблеме ожирения и рака, в котором они тоже заявляют, что «ожирение быстро опережает табак в качестве ведущей предотвратимой причины рака».

В ходе ежегодного саммита Всемирной организации здравоохранения в этом году де Шуттер настоятельно призвал государства объединить свои усилия для установления более жестких норм в отношении вредных продуктов, заявив:

«Точно так же, как мир объединился для регулирования рисков, связанных с табаком, сейчас необходимо согласовать смелую рамочную конвенцию о правильном питании».

Последствия ожирения для здоровья могут быть смертельными

Дешевая еда удорожает медицинское обслуживание. По прогнозам, в течение ближайших двух десятилетий связанные с ожирением заболевания будут повышать расходы национальной системы здравоохранения на 48 миллиардов долларов ежегодно.

Имейте в виду, что, хотя ожирение и связано с метаболическим синдромом и упомянутыми ниже заболеваниями, оно не является их причиной; это просто маркер. Их общим звеном является нарушение функции метаболизма, а основным фактором - избыточное потребление сахара/фруктозы. Так что даже если у вас еще нет клинических признаков нарушения функции метаболизма, факт вашего избыточного веса является достаточно веским.

К заболеваниям, связанным с ожирением, относятся, среди прочих, следующие.

Диабет 2 типа Рак (особенно груди, эндометрия, кишечника, желчного пузыря, предстателной железы и почек) Сердечные заболевания и увеличение сердца Нарушения сна (включая апноэ во сне) Легочная эмболия Гипертония Синдром поликистозных яичников Гастро-эзофагеальный рефлюкс Неалкогольная жировая дистрофия печени (НАЖДП) Грыжа Эректильная дисфункция Слабоумие Недержание мочи Хроническая почечная недостаточность Лимфатический отек Целлюлит Инсульт Проблемы с липидами Пикквикский синдром Депрессия Остеоартрит Подагра Желчнокаменная болезнь Астма

Ваш вес отображает ваш образ жизни

Как видите, проблеме веса способствует ряд факторов. Просто снижение потребления калорий и увеличение физической нагрузки, как правило, не очень помогает, потому что не все калории одинаковы. Вместо того, чтобы считать калории, следует обратить внимание на качество пищи, которую вы едите, и избегать химического воздействия.

Многие люди, в конце концов, опускают руки, пытаясь привести в порядок свой рацион, и жалуются, что, начав читать этикетки, они поняли, что безопасной еды просто нет. Если это похоже на вас, то вы, вероятно, по-прежнему ищете обработанные продукты, пытаясь выяснить, какие из них вам «полезны» - это и составляет вашу проблему.

Список ингредиентов, которых нужно избегать, поистине бесконечен, и это отбивает всякую охоту отслеживать их.

Ответ состоит в том, чтобы вместо этого составить список полезных вариантов - он намного короче и его легче запомнить.

А, когда речь идет о рекламе, помните, что цельные нефальсифицированные «настоящие продукты» рекламируют очень редко, если вообще рекламируют, поэтому, если реклама еды обещает вам только пользу, это, вероятно, заблуждение...

Ниже мы приводим краткий список всего из трех супер-простых и легко запоминающихся рекомендаций, который не только улучшит ваше питание, но и поможет избежать воздействия бесчисленных химических веществ, способных повлиять на ваш вес:

1. Покупайте натуральные органические продукты и готовьте сами. Во-первых, это автоматически снизит потребление вами сахара - первопричины резистентности к инсулину и увеличения веса. Покупая органические продукты, вы также уменьшите воздействие на вас пестицидов и генетически модифицированных ингредиентов, а, отказавшись от обработанных продуктов, вы автоматически избежите искусственных подсластителей и вредных обработанных жиров.

Кстати, о жирах: большинству людей для оптимального здоровья необходимо более 50-85% полезных жиров в рационе.

К источникам полезных жиров, которые стоит добавить в свой рацион, относятся авокадо, сливочное масло из сырого органического молока выпасных животных, сырые органические молочные продукты, кокосовые орехи и кокосовое масло, непрогретое органическое масло орехов, сырые орехи и семена, органические желтки яиц выпасной птицы и мясо выпасных животных.

2. Выбирайте органическое мясо выпасных животных, чтобы избежать генетически модифицированных ингредиентов, пестицидов, гормонов, антибиотиков и других стимуляторов роста.

3. Для хранения выбирайте стеклянную тару и контейнеры, чтобы избежать разрушающих эндокринную систему химических веществ.опубликовано econet.ru.

© Д-р Джозеф Меркола

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