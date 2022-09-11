Ночные судороги ног: внимание опасность!

До 60% взрослых людей сталкивались с неприятным и часто болезненным явлением, при котором ноги ночью сводит, что нередко вызывает бессонницу...
До 60% взрослых людей сталкивались с неприятным и часто болезненным явлением, при котором ноги ночью сводит, что нередко вызывает бессонницу.
Это внезапное, непроизвольное сжатие мышц в ногах (ступнях, пальцах, икрах или бедрах), сопровождаемое болевыми ощущениями. На месте боли прощупывается твердый комок, порой заметно искажающийся или дергающийся - это укороченная мышца.
Чаще происходят ночью, в моменты засыпания или пробуждения, реже - во время дневного отдыха.
Интенсивность — от слабого тика до невыносимых болей.
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Ножные судороги описываются как спазм, затягивание, деформация, дрожание, отек или мышечный захват.
Длятся от немногих секунд до 10 минут и продолжительнее, могут возобновляться. Если судорога тяжелая, боль и сверхчувствительность после приступа может испытываться несколько дней.
Распространенность
Женщины немного в большей степени предрасположены к спазмам ног.
Мышечное затягивание встречаются в любом возрасте, у 7% детей и подростков. Пик появления в последней группе приходится на 16 - 18 лет.
Наиболее подвержены люди старшего поколения, имеют регулярные судороги ног:
Это объясняется:
1) естественной потерей мышечной массы (атрофии), которая начинается после 45 лет и усугубляется малой подвижностью,
2) в силу возраста мышцы не могут работать так же быстро и сложно, как они привыкли,
3) наличием потенциальных возрастных болезней и потреблением лекарств, вызывающих судороги.
В чем опасность
Часто ножные судороги не являются причиной для беспокойства, не имея медицинского значения. Однако они могут существенно влиять на качество жизни, расстраивают сон, вызывают бессонницу.
Не путайте: ночные спазмы ног с синдромом беспокойных ног и периодическими движениями конечностей во сне. Основное отличие — боль при судорогах.
1. Идиопатическая (невыясненная) причина — наиболее часто встречается, в 60 процентах случаев.
2. Плоскостопие — прямая причина.
3. Долгое положение, сидя или стоя — один из самых провоцирующих факторов.
4. Неудобное положение ног во сне.
5. Мышечная усталость.
6. Потеря жидкости: в результате жары, физических нагрузок, приема диуретиков, излишней потливости, заболеваний, проявляющихся рвотой, поносом, высокой температурой.
7. Недостаток железа, анемия.
8. Беременность. До 30% беременных женщин затрагивают судороги ног из-за снижения минеральных веществ, в первую очередь магния. Чаще на поздних стадиях.
9. Воздействие низких температур, особенно холодной воды.
10. Гемодиализ.
11. Заболевания: периферических сосудов, венозная недостаточность, стеноз поясничного канала, цирроз печени, диабет, гипотиреоз (пониженная функция щитовидной железы), варикоз, синдром беспокойных ног, спазмофилия, рассеянный склероз, Паркинсона, Аддисона, малокровие, ишемическая болезнь сердца, онкология и др.
12. Нарушенный метаболизм:
13. Отравление свинцом.
14. Лекарства:
15. Никотин, алкоголь, кофеин.
16. Сокращение в организме электролитов (солей и минералов): натрия, магния, калия и кальция. При этом дефицит кальция крайне редко ведет к судорогам.
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Возможно вам придется попробовать несколько различных способов, прежде чем найти тот, что лучше работает для вас.
Плоскостопие не вылечишь, необходимо постоянно носить обувь с супинаторами.
Питание:
1. Магний поставим на первое место. Даже если анализы не показали его нехватку, при судорогах ног следует принимать с ним препараты. Магний улучшает проходимость между нервами и мышцами, а это снимает мышечный спазм.
2. Орехи и семена являются отличными источниками магния.
3. Прием препаратов железа.
4. Ограничить или избегать напитков с алкоголем, кофеином.
5. Убедитесь, что вы едите здоровую пищу (особенно, если вы беременны), которая богата кальцием, калием и магнием. Можно добавить прием поливитаминов с цинком.
6. Достаточный прием жидкости (особенно в случае ее усиленной потери), чтобы ваша моча была светло-желтой. Нельзя допускать обезвоживание тела.
Перед сном:
Во время сна:
В течение дня:
Во время приступа
Резюме
Многие люди страдают от ночных судорог ног, однако отклонения, перечисленные в статье, встречаются очень редко.
Если вы не имеете усугубляющих заболеваний (плоскостопие, диабет, гипотиреоидизм и др.), примените приведенные рекомендации (ванна, массаж, упражнения).
Если ничего не поможет, тогда визит к врачу не откладывайте. Будьте внимательны к своему здоровью!опубликовано econet.ru.
Автор: Елена Вальве
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Источник: https://econet.ru/
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