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Ночные судороги ног: внимание опасность!

Источник: sna-kantata.ru 11 сентября 2022 6882
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До 60% взрослых людей сталкивались с неприятным и часто болезненным явлением, при котором ноги ночью сводит, что нередко вызывает бессонницу...

Ночные судороги ног: внимание опасность!

До 60% взрослых людей сталкивались с неприятным и часто болезненным явлением, при котором ноги ночью сводит, что нередко вызывает бессонницу.

Судороги (спазм)

Это внезапное, непроизвольное сжатие мышц в ногах (ступнях, пальцах, икрах или бедрах), сопровождаемое болевыми ощущениями. На месте боли прощупывается твердый комок, порой заметно искажающийся или дергающийся - это укороченная мышца.

Чаще происходят ночью, в моменты засыпания или пробуждения, реже - во время дневного отдыха.

Интенсивность — от слабого тика до невыносимых болей.

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Ножные судороги описываются как спазм, затягивание, деформация, дрожание, отек или мышечный захват.

Длятся от немногих секунд до 10 минут и продолжительнее, могут возобновляться. Если судорога тяжелая, боль и сверхчувствительность после приступа может испытываться несколько дней.

Распространенность

Женщины немного в большей степени предрасположены к спазмам ног.

Мышечное затягивание встречаются в любом возрасте, у 7% детей и подростков. Пик появления в последней группе приходится на 16 - 18 лет.

Наиболее подвержены люди старшего поколения, имеют регулярные судороги ног:

  • почти 50 процентов тех, кто старше 50 лет,
  • один из 3-х человек в возрасте старше 60 лет,
  • половина людей старше 80 лет.

Это объясняется:

1) естественной потерей мышечной массы (атрофии), которая начинается после 45 лет и усугубляется малой подвижностью,

2) в силу возраста мышцы не могут работать так же быстро и сложно, как они привыкли,

3) наличием потенциальных возрастных болезней и потреблением лекарств, вызывающих судороги.

В чем опасность

Часто ножные судороги не являются причиной для беспокойства, не имея медицинского значения. Однако они могут существенно влиять на качество жизни, расстраивают сон, вызывают бессонницу.

Не путайте: ночные спазмы ног с синдромом беспокойных ног и периодическими движениями конечностей во сне. Основное отличие — боль при судорогах.

Ночные судороги ног: внимание опасность!

Отчего сводит ноги

1. Идиопатическая (невыясненная) причина — наиболее часто встречается, в 60 процентах случаев.

2. Плоскостопие — прямая причина.

3. Долгое положение, сидя или стоя — один из самых провоцирующих факторов.

4. Неудобное положение ног во сне.

5. Мышечная усталость.

6. Потеря жидкости: в результате жары, физических нагрузок, приема диуретиков, излишней потливости, заболеваний, проявляющихся рвотой, поносом, высокой температурой.

7. Недостаток железа, анемия.

8. Беременность. До 30% беременных женщин затрагивают судороги ног из-за снижения минеральных веществ, в первую очередь магния. Чаще на поздних стадиях.

9. Воздействие низких температур, особенно холодной воды.

10. Гемодиализ.

11. Заболевания: периферических сосудов, венозная недостаточность, стеноз поясничного канала, цирроз печени, диабет, гипотиреоз (пониженная функция щитовидной железы), варикоз, синдром беспокойных ног, спазмофилия, рассеянный склероз, Паркинсона, Аддисона, малокровие, ишемическая болезнь сердца, онкология и др.

12. Нарушенный метаболизм:

  • гипонатриемия,
  • гипокалиемия и гиперкалиемия,
  • гипокальциемия,
  • гипомагниемия,
  • гипогликемия.

13. Отравление свинцом.

14. Лекарства:

  • мочегонные (выводят калий),
  • расширяющие бронхи (ингаляторы, используемые при бронхиальной астме),
  • группа эуфиллинов,
  • статины (снижающие холестерин),
  • оральные контрацептивы,
  • стероиды,
  • понижающие давление и др.

15. Никотин, алкоголь, кофеин.

16. Сокращение в организме электролитов (солей и минералов): натрия, магния, калия и кальция. При этом дефицит кальция крайне редко ведет к судорогам.

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Как себе помочь

Возможно вам придется попробовать несколько различных способов, прежде чем найти тот, что лучше работает для вас.

Плоскостопие не вылечишь, необходимо постоянно носить обувь с супинаторами.

Питание:

1. Магний поставим на первое место. Даже если анализы не показали его нехватку, при судорогах ног следует принимать с ним препараты. Магний улучшает проходимость между нервами и мышцами, а это снимает мышечный спазм.

2. Орехи и семена являются отличными источниками магния.

3. Прием препаратов железа.

4. Ограничить или избегать напитков с алкоголем, кофеином.

5. Убедитесь, что вы едите здоровую пищу (особенно, если вы беременны), которая богата кальцием, калием и магнием. Можно добавить прием поливитаминов с цинком.

6. Достаточный прием жидкости (особенно в случае ее усиленной потери), чтобы ваша моча была светло-желтой. Нельзя допускать обезвоживание тела.

Перед сном:

  • Теплый душ или ванна чрезвычайно полезны.
  • Электрогрелка, размещенная на мышцах, также может помочь.
  • Легкий массаж ног, расслабляющий мышцы.
  • Массаж ног кубиками льда или холодный компресс.
  • Несколько минут на велосипеде, велотренажере или беговой дорожке, прежде чем лечь в постель.
  • Растягивающие упражнения.

Во время сна:

  • Одеяло не должно быть тяжелым, чтобы пальцы ног под его тяжестью не опускались вниз.
  • Если спите на спине, подкладывайте под ноги валик или подушку. В положении на боку свесьте ноги с кровати.
  • Толстые теплые носки, желательно прямо с радиатора для дополнительного уюта.

В течение дня:

  • Удобная обувь.
  • Упражнения на растяжку.
  • При длительной неподвижности (сидячая или стоячая работа) старайтесь перебирать ногами, переминаться с ноги на ногу, сжимать и разжимать пальцы ног, поднимать ноги на носки и с усилием опускать на пятки.

Во время приступа

  • Аккуратно растягиваем и массируем деформированную мышцу, держа ее в вытянутом положении, пока судорога не отпустит. Можно производить пощипывающие движения, уколоть ногу иголкой, булавкой.
  • Хороший результат дает согревание сильно напряженной мышцы, а боль снимает ее охлаждение.

Ночные судороги ног: внимание опасность!

Резюме

Многие люди страдают от ночных судорог ног, однако отклонения, перечисленные в статье, встречаются очень редко.

Если вы не имеете усугубляющих заболеваний (плоскостопие, диабет, гипотиреоидизм и др.), примените приведенные рекомендации (ванна, массаж, упражнения).

Если ничего не поможет, тогда визит к врачу не откладывайте. Будьте внимательны к своему здоровью!опубликовано econet.ru.

Автор: Елена Вальве

5 УПРАЖНЕНИЙ от Кацудзо Ниши для самостоятельной диагностики 

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Источник: https://econet.ru/

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