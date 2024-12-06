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Этот вкусный напиток поможет избавиться от паразитов

Источник: Econet 06 декабря 2024 5988
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Этот фрукт содержит природный фторид, который подавляет активность патогенной микрофлоры. В Африке незрелые плоды разрезаются пополам и втираются в десны, чтобы предотвратить гингивит и вылечить пародонтоз.

Этот вкусный напиток поможет избавиться от паразитов

Избавьтесь от паразитов при помощи сока из неспелой хурмы! 

Хурма содержит витамины А, С, К, а также кальций, железо, магний, калий и натрий.

Незрелая хурма также содержит природный фторид, который подавляет активность патогенной микрофлоры. 

В Африке незрелые плоды разрезаются пополам и втираются в десны, чтобы предотвратить гингивит и вылечить пародонтоз.

Более того, этот фрукт эффективно избавляет организм от кишечных паразитов. 

Сок из незрелой хурмы помогает при мелких порезах, кровоточивости дёсен и предотвращает развитие варикозного расширения вен. 

Просто нанесите сок на кожу ватным диском.

Этот вкусный напиток поможет избавиться от паразитов

Ингредиенты: 

2 неспелые хурмы 

1 большое зеленое яблоко 

Как готовить:

Нарежьте ингредиенты и пропустите их через соковыжималку, налейте в стакан. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью!econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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сок хурма здоровье

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