3 ЗОЛОТЫХ совета при остеохондрозе

ольной остеохондрозом обычно обращается к врачу, когда его начинает беспокоить сильная боль, нарушается трудоспособность. А ведь это результат пренебрежительного отношения к своему здоровью, неумение помочь себе, а иногда просто нежелание.

Несколько рекомендаций при остеохондрозе

Больной остеохондрозом обычно обращается к врачу, когда его начинает беспокоить сильная боль, нарушается трудоспособность. А ведь это результат пренебрежительного отношения к своему здоровью, неумение помочь себе, а иногда просто нежелание.



Человек должен следовать как минимум трем советам:

1. Исключить из употребления соль, сахар.

2. Не наклоняться вперед.

3. Не поднимать тяжестей.

Давно известно, что излишнее употребление сахара и соли приводит к гипертонии, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, болезням почек и желудочно-кишечного тракта.

В день человеку достаточно 1 или 1,5 гр соли, а он употребляет 20–30 гр, а порой и до 50 гр соли. Куда же деваются излишки ее, которые не нужны организму? Они откладываются во всем организме, а преимущественно в позвоночнике и суставах. Как говорят в народе, происходит «отложение солей».

Если человек для своей жизнедеятельности употребляет сахар, энергию он получит, взбодрится, но через короткое время почувствует вялость и усталость. Произойдет это потому, что упадет уровень сахара в крови. Надо больше употреблять естественную пищу, в которой достаточно солей и сахара. Сахар, например, можно заменить углеводами, поступающими из фруктов и других естественных продуктов.

Говорят, что японцы не страдают радикулитом потому, что, приветствуя друг друга, кланяются по 50–70 раз в день. Но они кланяются с прямым позвоночником, мы же скручиваемся, горбимся, сгибаемся до земли и не задумываемся о последствиях. «Я просто нагнулся зашнуровать ботинок, и не смог разогнуться в течение двух недель». К сожалению, это знакомо многим.

Выполняя различную домашнюю работу (подметая пол, вскапывая огород и т. д.), к вечеру человек чувствует, что не может разогнуть спины. При таких усилиях растягивается задняя продольная связка позвоночника и происходит нагрузка на его хрящи. Так начинается болезнь.

Поднятие тяжести губительно действует на позвоночный столб. Подсчитано, что если человек поднимает груз массой 45 кг, то его поясничный межпозвонковый диск испытывает нагрузку более чем в 750 кг; если масса груза 90 кг, то нагрузка на поясничный диск составляет 1000 кг.

Более пятидесяти процентов всех больных приходят на прием с жалобами на боль в пояснице после поднятия тяжести. Происходит прямое разрушение костной структуры, не выдерживают большой нагрузки хрящи, кости, связки, мышцы.

Рис. 1. Компрессия (в кг), переносимая поясничными межпозвонковыми дисками, в зависимости от позы тела по ст. Банкову

Когда человек поднимает груз, прилагая при этом большое усилие, может произойти смещение в позвоночнике (подвывих), может «выскочить» хрящ (дисковая грыжа). Иногда такие изменения с трудом поддаются лечению. Костоправ может исправить подобные нарушения в течение нескольких часов или дней после получения травмы. А если болезнь запущена, то можно только снять боль.

Чем сильнее запущена болезнь, тем длительнее лечение. Не надо думать, что ваши силы беспредельны. Даже самый сильный и здоровый человек может надорваться. Мышцы и связки, окружающие слабое звено позвонков, не могут выдерживать большие нагрузки.



Человек, всю жизнь занимавшийся умственным трудом, ведущий в основном сидячий образ жизни, любящий хорошо поесть, решает изменить привычный образ жизни. Без специальной подготовки и знаний начинает заниматься физическими упражнениями. Его кости, связки и мышцы не выдерживают такой нагрузки.

И как результат этого может появиться боль в спине («где тонко, там и рвется»). И вместо желаемой физической активности человек обращается к врачам, которые выписывают ему лекарства, назначают уколы, массаж, лечебную гимнастику, физиопроцедуры и др.

Но все эти меры лишь на время приносят облегчение, а при малейшей нагрузке возникает повторная боль. Только разумный подход к изменению образа жизни, питания и физической активности может принести продолжительный положительный результат.опубликовано econet