Аюрведический уход за кожей: секреты вашей молодости
Простое правило, соблюдая которое, вы сможете сохранить молодость: Не наносите на лицо ничего, что не могли бы съесть!
Натуральные продукты для ухода за кожей
Здоровье и красота тесно связаны друг с другом. Тот кто не болеет, всегда весел и выглядит красивым. Современная косметика, созданная на основе искусственных или синтетических компонентов, не способна дать вам настоящую красоту. Чтобы обрести её нужно использовать натуральные продукты.
- Если ваша кожа недостаточно гладкая и чистая по всему телу, аюрведа рекомендует смешать одну чайную ложку оливкового масла с таким же количеством меда. Этой смесью массируют все тело, но особенно тщательно лицо, руки и шею, а затем смывают через 10-15 минут.
- Эта процедура позволяет улучшить цвет лица, омолодить кожу.Возьмите по чайной ложке мякоти папайи и меда. Эту смесь нанесите на лицо и затем смойте чистой водой через 15 минут.
- Несколько листьев нима (в наших условиях можно использовать ним в виде порошка) растолочь с одной щепоткой порошка куркумы, добавить одну чайную ложку розовой воды. Нанести смесь на лицо. Через несколько минут удалить с помощью кашицы из смеси воды и нутовой (или пшеничной, если нет нутовой) муки.
- Смешайте по чайной ложке йогурта, меда и фруктовой мякоти (можно использовать яблоко, манго, персик). Нанесите смесь на лицо. Смойте теплой водой через 15-20 минут. Эта маска смягчает и тонизирует кожу, избавляет от морщин.
- При сухости кожи очень хорошо помогает смесь кунжутного масла с Multani Mati (косметологическая глина, которую можно купить пока лишь в Индии). Её можно наносить на все тело. Кожа становится мягкой и маслянистой. Эта смесь эффективна и при солнечных ожогах, а также может быть использована как тоник для кожи.
- При сухости кожи можно использовать смесь миндального масла, йогурта и меда (по одной чайной ложке). Её наносят на лицо, шею и руки и оставляют на полчаса.
- Лимон богат витамином С. Его использование придает коже светящийся оттенок и улучшает её внешний вид. Использование лимона в пищу усиливает иммунитет, что способствует обретению красоты.
- Лимон также является отличным очищающим агентом. Постоянное использование этого фрукта для очищения кожи позволяет добиться впечатляющего результата.
- Лимон способен без нарушения кислотного баланса глубоко очистить кожу. Кроме того, из-за своего вяжущего (стягивающего) свойства, он способен разглаживать морщины, подтягивать кожу.
- Йогурт может помочь избавиться от сухости кожи рук и стоп. Для этого достаточно нанести его на соответствующие места или омыть в нем руки и стопы.
- Для того чтобы избавиться от кожных мозолей на локтях, достаточно нанести на них смесь лимонного сока и розовой воды в отношении 1 к 2 (одну ложку сока на две ложки розовой воды). Через непродолжительное время остатки смеси можно смыть.
- Мякоть апельсина нанесите на лицо, а затем смойте через 10-15 минут. Эта процедура полезна для поддержания в тонусе кожи летом.
- Для того, чтобы придать коже светящийся оттенок постоянно наносите на лицо сок апельсина.
- Для омоложения кожи лица и усиления её регенерации используйте сок редьки в смеси со сливочным маслом или сливками. Особенно полезна эта процедура для людей с сухой и увядающей кожей.
- Вернуть коже здоровый цвет и яркость поможет маска из кашицы, приготовленной из свежей свеклы, которая усиливает кроветворение (ракта-дхату). Маску нужно оставить на лице на 10-15 минут, а затем смыть теплой водой.
- Приготовьте кашицу из свежего банана и нанесите ее на лицо. Эта маска подтягивает кожу и устраняет темные круги вокруг глаз.
- Приготовьте кашицу из мякоти папайи и нанесите на лицо. Эта маска улучшает цвет кожи, "эффект светящейся кожи".
- Если вам приходится часто находиться на солнце, используйте зонтик (и это постоянно делают женщины в Южной Индии), а также пейте больше воды, для поддержания нормальной влажности кожи.
- Летом нередко возникают потницы, фурункулы и различного рода сыпь. Это может привести к образованию гноя и болезненности. В жару также более интенсивно протекает акне. Солнечные ожоги и просто нежелательный загар не редкость в летние дни. Люди со светлым типом кожи (питтик) сильнее всего страдают от вышеперечисленных проблем. Повышенная потливость может привести к возникновению воспалительных процессов в подмышечных областях или в паху. Аюрведа рекомендует для профилактики подобных проблем частые водные процедуры. Можно применять ванны с добавлением аромамасел нима, розы, сандала (а также с розовой или сандаловой водой).
- Если хотите сохранить надолго красоту кожи, избегайте прямых солнечных лучей (и добавлю от себя - соляриев тем более. Солнечные ванны полезны утром и вечером, когда солнце низко у горизонта и недолго) и носите одежду из натуральных тканей, лучше хлопковую.
- В случае солнечного ожога постарайтесь подставить пораженный участок потоку холодного воздуха (вентилятор, кондиционер), а затем примите ванну с прохладной водой (полезно также съесть что-то, содержащее антиоксиданты, например, желтый сладкий перец. vedic).
- Если проблема с кожей после солнечного ожога серьезна, то температуру в ванной можно еще уменьшить (при необходимости, добавив лед). Затем на кожу необходимо нанести смесь кокосового масла с несколькими кристалликами натуральной камфоры. Можно заварить мяту и сделать влажные компрессы с ее отваром или применить Multani Mati (Мултани Мати).
- Смесь йогурта и маски на основе нутовой муки также благоприятна для устранения воздействия солнечных ожогов и фотостарения кожи. Эта смесь обладает охлаждающим эффектом.
- Порошок из семян люцерны смешивается с йогуртом и также применяется для устранения негативного воздействия солнечной радиации.
- Простое частое умывание (четыре-пять раз в день в холодной воде) и употребление большого количества чистой воды внутрь (до 3-х литров), поможет сохранить нормальную влажность кожи в жаркий день.
- Смешайте розовую воду с огуречным соком и используйте эту смесь для умывания. Вместе с постоянным употреблением сока манго и йогурта, это защитит вашу кожу от солнечных лучей.
- Для избавления от прыщей и угрей используйте сок редьки в смеси с йогуртом (наружно).
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Для устранения сухости кожи хорошо подойдет смесь из йогурта, куркумы и нутовой муки.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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