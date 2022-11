Почему худые НЕ ТОЛСТЕЮТ

Как им удается оставаться стройными в нашем полнеющeм с каждым годом мире, не прикладывая к этому никаких усилий, в то время как другие вынуждены ограничивать себя в еде и считать калории, сражаясь с лишними килограммами?

Люди склонные к полноте воспринимают их как недостижимый эталон, как счастливчиков. Им и вправду посчастливилось родиться именно такими именно в этой эпохе. В древние времена выживали те, кто был генетически предрасположен к накапливанию жира: в случае неудачной охоты или неурожая, накопленный жир помогал продержаться до лучших времен.

А сейчас шанс быть здоровее и прожить дольше — как раз у тех, чей организм активно сопротивляется лишним килограммам. Но как он это делает?

Люди, которые не толстеют

У большинства людей — и стройных и полных, катастрофически не хватает знаний по этому вопросу. А именно знание может уберечь от поверхностных суждений, ошибок, заблуждений, разочарований, погони за невозможным, а так же от предвзятого отношения к тем, кто отличается от вас.

Поскольку ожирение — это фактор риска многих хронических заболеваний, на его изучение выделяются средства, проводятся исследования и пишутся научные труды. С каждым годом у нас все больше информации о причинах лишнего веса и «медленный метаболизм» — только одна из них. А информации о стройных от природы людей крайне мало — ученые не уделяют им особого внимания.

Действительно ли эти счастливчики могут есть все, что угодно в любых количествах и не полнеть даже не занимаясь спортом?

А что будет, если поместить их в условия, где им придется постоянно переедать, то есть систематически потреблять больше калорий, чем они смогут потратить? Останутся ли они стройными?

Как это проверить? Как их раскормить?

Об этом рассказывается в документальном фильме ВВС серии Why Are Thin People Not Fat?. который я рекомендую к просмотру всем неравнодушным к этой теме.

Фильм начинается с рассказа об эксперименте в Вермонтской тюрьме (США), в 1967 году, целью которого было изучение реакции организма на постоянное переедание.

Молодым заключенным (возрастом от 20-ти до 30-ти лет), здоровым, стройным от природы, без семейной истории ожирения и диабета, пообещали раннее освобождение если они послужат науке. (Об этике эксперимента в фильме речь не идет).

В течение трех месяцев участники должны были есть гораздо больше обычного, столько, чтобы к концу эксперимента вес каждого из них увеличился на 25%. Например, если заключенный весил 60 кг. в начале эксперимента, то в конце должен был весить 75 кг.

Для этого каждому из них подобрали соответствующее меню (от 5000 до 10000 ккалорий в день) и рекомендовали избегать физической активности.

В процессе эксперимента, ученые столкнулись с неожиданной проблемой. Некоторые участники не набирали ожидаемое количество килограммов, невзирая на то, что ели 10 000 калорий в день и очень мало двигались. Двое застряли на 21%, один участник увеличил вес только на 18%.

Ученые сделали вывод, что для некоторых ожирение практически невозможно — их организм каким-то образом сопротивляется накоплению жира.

Но каким именно?

Недавно такой же эксперимент был повторен со студентами- добровольцами, худыми от природы, даже поджарыми, молодыми людьми.

Одни участники гордились тем, что могут есть все что хочется в любых количествах и при этом не набрать ни грамма лишнего веса. Другие просто никогда не задумывались над тем сколько они едят и какое количество калорий им требуется калорий для поддержания нынешнего веса. А чего задумываться, если и так все в порядке?

В течение четырех недель студенты ели в два раза больше обычного, избегая физической активности. Они носили шагомеры и были проинструктированы проходить не более 5000 шагов в день (около трех километров). То есть, идеальный режим для того, чтобы набрать лишний вес.

Разумеется, есть в два раза больше обычного не так просто. Чтобы облегчить студентам задачу, в их меню были включены мягкие, почти не требующие жевания, высококалорийные продукты: пончики и картофель во фритюре, мороженое, шоколадки, сладкие булочки и кренделя, тортики, пицца с сыром и майонезом, пудинги, чизкейки, сладкие напитки, молочные коктейли с сиропом и взбитыми сливками.

Шоколад, по словам участников, «проходил внутрь» легче всего. И действительно, шоколад — это nutrient dense food: в маленьком объеме — большое количество калорий — человек может съесть шоколадку в один присест, не ощущая сытости, потом съесть еще одну, и еще одну.

На таком режиме, теоретически, вес студентов должен был увеличиться за четыре недели на 15%. или, в среднем, на 10 кг. Для определения композиции тела (процент жира и мышц) использовалось специальное оборудование.

Участники сообщали, что после обильного застолья впадают в сонливое состояние — им хотелось прилечь, а так же жаловались на постоянный неприятный сладко-жирный привкус во рту.

За время эксперимента (4 недели) вес набрали все, даже студентка, что больше остальных гордилась тем, что никогда не поправляется. Участники с удивлением рассматривали жировые складки на прежде тощих боках и впалых животах.

В целом, результаты были схожими с результатами эксперимента в Вермонтской тюрьме: несмотря на одинаковые условия, студенты набрали разное количество килограммов. Например, вес одного студента увеличился на 9%, а другого — только на 5%.

Каким же образом участники умудрялись потратить лишние калории?

Ученые объяснили, что в подобных условиях некоторые люди незаметно для себя начинают делать «лишние» движения: дергать плечами, качать ногой, барабанить пальцами по поверхности стола — таким образом они расходуют часть калорий. Это свойство организма защищаться от лишних килограммов предопределено генетически. А те, у кого таких генов нет, обычно пребывают в неподвижно-полусонном состоянии после каждой обильной трапезы.

Самым интригующим был следующий результат: у одного студента вес увеличился на 8%, но внешне юноша не изменился — никаких тебе жировых складок на боках и животе. При этом его базовый метаболизм повысился на 30% Измерения показали, что процент жира в его теле увеличился только на 2%. А что же остальное?

Это кажется невероятным, но от переедания у него увеличилась мышечная масса. Это тоже генетический фактор. Одни люди от пирожных и шоколадок нагуливают жир, а другие от того же становятся мускулистее, даже не занимаясь спортом. Но никто же не обещал, что жизнь будет справедлива.

Еще один интересный результат. Двое участников физически не смогли съесть предписанное количество калорий: пища буквально лезла обратно. Это тоже генетический фактор. Организм защищается от лишних килограммов при помощи нервных сигналов — они блокируют попытки переполнить желудок. (Лично я знаю таких людей, которые физически не могут запихнуть в себя лишний кусок. Не удивительно, что они не понимают, каким образом другие умудряются набирать вес).

Оба эксперимента были ограничены во времени. Можно предположить, что если бы стройных людей перекармливали не месяц и не три, а год или даже несколько лет, то излишку еды удалось бы сломить природную защиту организма и они могли бы в итоге растолстеть.

Итак, стройные от природы люди интуитивно избегают излишков еды, а если все-таки переедают, то начинают больше двигаться. У некоторых к тому же, увеличивается мышечная масса, а значит, повышается метаболизм. А остальным приходится защищаться от лишнего веса самостоятельно. Пожелаем им удачи.опубликовано econet.ru

Автор Евгения Кобыляцкая

