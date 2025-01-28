Как восстановить хрящевую ткань в суставах

Отправной точкой износа хрящевых тканей является позвоночник. Именно он распространяет нервные импульсы спинно- мозговых корешков на периферию в область верхних или нижних конечностей и дает команду на спазм, что приводит к моменту механического давления.

Основа здоровья - поддержание здоровья позвоночника

Артроз - это изнашивание хрящевой ткани. Изначальной точкой страданий хрящевой ткани в результате повышенного износа ее тканей является то, что суставные поверхности костных образований оказались более притянуты к друг другу за счет спазмов мягких тканей, окружающих сустав. Это приводит к тому, что происходит давление друг на друга суставных поверхностей и они друг друга сильнее изнашивают. Повышение тонуса вокруг сустава происходит оттого, что данные мышцы получили негативную информацию, раздражение от тех нервов, которые заведуют тонусом данных мыщц.

Отправной точкой всех страданий является позвоночник. Именно он распространяет нервные импульсы спинно- мозговых корешков на периферию в область верхних или нижних конечностей и дает команду на спазм, что приводит к моменту механического давления. Т.е. раздражение приходит от спинного мозга в мыщцу, она постоянно находится в состоянии спазма и через какое- то время начинает уставать от этого. В толще мыщцы возникает уплотнение, которое мы называем триггерными болевыми точками. Такие же раздраженные уплотненные участки возникают в сухожилиях и местах прикрепления сухожилий к костям.

И если смотреть на артроз просто как на изнашивание хрящевой ткани и использовать в качестве лечения хондропротекторы(препараты, стимулирующие регенерацию) я не знаю, как эти препараты смогут воздействовать, т.к. вокруг больного сустава имеется хроническое нарушение кровообращения.

Если устранить первопричину на позвоночнике, расслабить мягкие ткани вокруг сустава, устранить уже возникшие локальные очаги в мыщцах, сухожилиях, то тогда снова создаются условия для нормального функционирования.

Имеет смысл рассматривать процесс полностью. И помните, что хрящевая ткань питается по типу губки. Когда губка сжимается из нее выходит вода, когда она разжимается, она впитывает воду. Хрящевая ткань, как и ткань межпозвоночного диска, не имеет своей сердечно- сосудистой системы и обмен веществ осуществляется по принципу губки.

В качестве профилактики и дополнения к лечению рекомендую в рацион питания ввести холодец, в котором содержится желатин. опубликовано econet

Автор: Вадим Рева

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