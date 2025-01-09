Укрощаем вьющиеся волосы: 5 отличных натуральных средств

Помимо облегчения расчесывания кудрявых волос, эти домашние рецепты дают им дополнительные питательные вещества и помогают выглядеть намного более густыми и здоровыми

Большинство женщин, имеющих вьющиеся волосы, вынуждены использовать специальные продукты, чтобы получить идеальные локоны и надолго сохранить прическу.

Хотя такие волосы позволяют множество вариантов укладки, многим трудно справиться с ними, потому что вьющиеся волосы плохо держат форму и сильно путаются.

Некоторое время после мытья головы они ведет себя хорошо, но затем появляется раздражающий «электрический» эффект, из-за которого они выглядят взъерошенными.

К счастью, в дополнение к традиционным кремам и шампуням, есть некоторые натуральные средства, которые помогают зафиксировать красивые кудри и придать им блеск.

5 рецептов, которые вы можете приготовить самостоятельно

1. Средство на основе меда и кокосового масла

Увлажняющий уход с медом и кокосовым маслом дает волосам жирные кислоты и аминокислоты, которые делают их более послушными и уменьшают сечение.

Его регулярное применение уменьшает вред, вызванный химических веществами и воздействием тепла, что крайне важно для сохранения идеальных локонов.

Ингредиенты:

3 столовые ложки меда (75 г)

2 столовые ложки кокосового масла (30 г)

Приготовление:

Налейте натуральный пчелиный мед в контейнер и смешайте его с кокосовым маслом до получения однородного продукта.

Способ применения:

Смочите волосы и нанесите средство на всю длину, от корней до кончиков.

Накройте волосы шапочкой для душа и дайте средству подействовать в течение 30 минут.

Прополощите как обычно и повторяйте использование по крайней мере 3 раза в неделю.

2. Средство из натурального йогурта и яйца

Эти ингредиенты помогут облегчить расчесывание кудрей, так мы избежим последующего появления непокорных прядей.

Его основные питательные вещества оживляют сухие волосы и помогают запечатывать кутикулы волос.

Ингредиенты:

1 яйцо

½ чашки натурального йогурта (100 g)

Приготовление:

Взбейте одно яйцо и смешайте его с половиной чашки простого йогурта без сахара.

Способ применения:

Смочите волосы, разделите их на несколько прядей и равномерно распределите маску.

Оставьте на 30 — 40 минут и ополосните волосы холодной водой.

Используйте это средство 2 или 3 раза в неделю, чтобы правильно увлажнять волосы.

3. Авокадо и витамин Е укротят вьющиеся волосы

Богатый антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами, авокадо является одним из лучших натуральных продуктов для оживления непослушных вьющихся волос.

Его питательные вещества в сочетании с маслом витамина Е восстанавливают ваши волосы после агрессивного воздействия фена и средств для укладки, помогая расчесывать непокорные локоны.

Ингредиенты:

1 спелый авокадо

1 капсула витамина Е

Приготовление:

Снимите шкурку со спелого авокадо, измельчите его и смешайте с содержимым капсулы витамина Е.

У вас должен получиться однородный крем.

Способ применения:

Смочите волосы и нанесите лечебное средство.

Оставьте его на 30 минут и ополосните волосы.

Используйте это средство 2 раза в неделю.

4. Лечение из лимона и пива

Из-за высокого содержания аминокислот и антиоксидантов пиво — отличная альтернативная процедура для волос, которая помогает придать форму и блеск мятежным кудрям.

Если мы добавим в него немного лимонного сока, то получим продукт, который идеально подходит для стимуляции роста и увеличения объема волос.

Ингредиенты:

½ стакана пива (125 мл)

сок одного лимона

Приготовление:

Выжмите сок из лимона и разведите его в пиве.

Перелейте жидкость в бутылку с распылителем, чтобы вам было легче наносить это средство.

Способ применения:

Распылите пиво по всей длине волос, включая кожу головы.

Оставьте на 40 минут и смойте большим количеством воды.

Используйте это средство каждый день.

5. Алоэ вера и аргановое масло

Благодаря высокому содержанию растительного белка, витамина Е и жирных кислот это натуральное средство является отличной альтернативой для оживления уставших волос с секущимися концами.

Его увлажняющее действие идеально подходит для того, чтобы избежать эффекта электризации волос и, кроме того, оно сделает ваши волосы сильными и блестящими.

Ингредиенты:

6 столовых ложек геля алоэ вера (90 г)

3 столовые ложки арганового масла (45 г)

1 столовая ложка оливкового масла (16 г)

Приготовление:

Поместите гель алоэ вера в миску и смешайте его с аргановым и оливковым маслом.

Способ применения:

Смочите волосы и нанесите на них средство по всей длине.

Дайте ему действовать в течение 30 минут и смойте.

Повторяйте его использование 3 раза в неделю.

Ваши локоны выглядят взъерошенными и неаккуратными? Выберите один из этих натуральных продуктов и убедитесь, что вам не нужно тратить много денег, чтобы иметь укладку своей мечты.опубликовано econet

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