Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Красота
  4. Укрощаем вьющиеся волосы: 5 отличных натуральных средств

Укрощаем вьющиеся волосы: 5 отличных натуральных средств

Источник: steptohealth.ru 09 января 2025 6708
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Помимо облегчения расчесывания кудрявых волос, эти домашние рецепты дают им дополнительные питательные вещества и помогают выглядеть намного более густыми и здоровыми

Укрощаем вьющиеся волосы: 5 отличных натуральных средств

Большинство женщин, имеющих вьющиеся волосы, вынуждены использовать специальные продукты, чтобы получить идеальные локоны и надолго сохранить прическу.

Хотя такие волосы позволяют множество вариантов укладки, многим трудно справиться с ними, потому что вьющиеся волосы плохо держат форму и сильно путаются.

Некоторое время после мытья головы они ведет себя хорошо, но затем появляется раздражающий «электрический» эффект, из-за которого они выглядят взъерошенными.

К счастью, в дополнение к традиционным кремам и шампуням, есть некоторые натуральные средства, которые помогают зафиксировать красивые кудри и придать им блеск.

5  рецептов, которые вы можете приготовить самостоятельно

1. Средство на основе меда и кокосового масла

Увлажняющий уход с медом и кокосовым маслом дает волосам жирные кислоты и аминокислоты, которые делают их более послушными и уменьшают сечение.

Его регулярное применение уменьшает вред, вызванный химических веществами и воздействием тепла, что крайне важно для сохранения идеальных локонов.

Ингредиенты:

  • 3 столовые ложки меда (75 г)
  • 2 столовые ложки кокосового масла (30 г)

Приготовление:

  • Налейте натуральный пчелиный мед в контейнер и смешайте его с кокосовым маслом до получения однородного продукта.

Способ применения:

  • Смочите волосы и нанесите средство на всю длину, от корней до кончиков.
  • Накройте волосы шапочкой для душа и дайте средству подействовать в течение 30 минут.
  • Прополощите как обычно и повторяйте использование по крайней мере 3 раза в неделю.

2. Средство из натурального йогурта и яйца

Эти ингредиенты помогут облегчить расчесывание кудрей, так мы избежим последующего появления непокорных прядей.

Его основные питательные вещества оживляют сухие волосы и помогают запечатывать кутикулы волос.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • ½ чашки натурального йогурта (100 g)

Приготовление:

  • Взбейте одно яйцо и смешайте его с половиной чашки простого йогурта без сахара.

Способ применения:

  • Смочите волосы, разделите их на несколько прядей и равномерно распределите маску.
  • Оставьте на 30 — 40 минут и ополосните волосы холодной водой.
  • Используйте это средство 2 или 3 раза в неделю, чтобы правильно увлажнять волосы.

Укрощаем вьющиеся волосы: 5 отличных натуральных средств

3. Авокадо и витамин Е укротят вьющиеся волосы

Богатый антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами, авокадо является одним из лучших натуральных продуктов для оживления непослушных вьющихся волос.

Его питательные вещества в сочетании с маслом витамина Е восстанавливают ваши волосы после агрессивного воздействия фена и средств для укладки, помогая расчесывать непокорные локоны.

Ингредиенты:

  • 1 спелый авокадо
  • 1 капсула витамина Е

Приготовление:

  • Снимите шкурку со спелого авокадо, измельчите его и смешайте с содержимым капсулы витамина Е.
  • У вас должен получиться однородный крем.

Способ применения:

  • Смочите волосы и нанесите лечебное средство.
  • Оставьте его на 30 минут и ополосните волосы.
  • Используйте это средство 2 раза в неделю.

4. Лечение из лимона и пива

Из-за высокого содержания аминокислот и антиоксидантов пиво — отличная альтернативная процедура для волос, которая помогает придать форму и блеск мятежным кудрям.

Если мы добавим в него немного лимонного сока, то получим продукт, который идеально подходит для стимуляции роста и увеличения объема волос.

Ингредиенты:

  • ½ стакана пива (125 мл)
  • сок одного лимона

Приготовление:

  • Выжмите сок из лимона и разведите его в пиве.
  • Перелейте жидкость в бутылку с распылителем, чтобы вам было легче наносить это средство.

Способ применения:

  • Распылите пиво по всей длине волос, включая кожу головы.
  • Оставьте на 40 минут и смойте большим количеством воды.
  • Используйте это средство каждый день.

Укрощаем вьющиеся волосы: 5 отличных натуральных средств

5. Алоэ вера и аргановое масло

Благодаря высокому содержанию растительного белка, витамина Е и жирных кислот это натуральное средство является отличной альтернативой для оживления уставших волос с секущимися концами.

Его увлажняющее действие идеально подходит для того, чтобы избежать  эффекта электризации волос и, кроме того, оно сделает ваши волосы сильными и блестящими.

Ингредиенты:

  • 6 столовых ложек геля алоэ вера (90 г)
  • 3 столовые ложки арганового масла (45 г)
  • 1 столовая ложка оливкового масла (16 г)

Приготовление:

  • Поместите гель алоэ вера в миску и смешайте его с аргановым и оливковым маслом.

Способ применения:

  • Смочите волосы и нанесите на них средство по всей длине.
  • Дайте ему действовать в течение 30 минут и смойте.
  • Повторяйте его использование 3 раза в неделю.

Ваши локоны выглядят взъерошенными и неаккуратными? Выберите один из этих натуральных продуктов и убедитесь, что вам не нужно тратить много денег, чтобы иметь укладку своей мечты.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

красота волосы рецепты уход укрепление алоэ вера авокадо лимон йогурт мед

Еще от steptohealth.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Советы как касторка: давать нетрудно, принимать неприятно. Генри Уилер Шоу
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.