Укрощаем вьющиеся волосы: 5 отличных натуральных средств

Помимо облегчения расчесывания кудрявых волос, эти домашние рецепты дают им дополнительные питательные вещества и помогают выглядеть намного более густыми и здоровыми
Большинство женщин, имеющих вьющиеся волосы, вынуждены использовать специальные продукты, чтобы получить идеальные локоны и надолго сохранить прическу.
Хотя такие волосы позволяют множество вариантов укладки, многим трудно справиться с ними, потому что вьющиеся волосы плохо держат форму и сильно путаются.
Некоторое время после мытья головы они ведет себя хорошо, но затем появляется раздражающий «электрический» эффект, из-за которого они выглядят взъерошенными.
К счастью, в дополнение к традиционным кремам и шампуням, есть некоторые натуральные средства, которые помогают зафиксировать красивые кудри и придать им блеск.
1. Средство на основе меда и кокосового масла
Увлажняющий уход с медом и кокосовым маслом дает волосам жирные кислоты и аминокислоты, которые делают их более послушными и уменьшают сечение.
Его регулярное применение уменьшает вред, вызванный химических веществами и воздействием тепла, что крайне важно для сохранения идеальных локонов.
Ингредиенты:
Приготовление:
Налейте натуральный пчелиный мед в контейнер и смешайте его с кокосовым маслом до получения однородного продукта.
Способ применения:
2. Средство из натурального йогурта и яйца
Эти ингредиенты помогут облегчить расчесывание кудрей, так мы избежим последующего появления непокорных прядей.
Его основные питательные вещества оживляют сухие волосы и помогают запечатывать кутикулы волос.
Ингредиенты:
Приготовление:
Способ применения:
3. Авокадо и витамин Е укротят вьющиеся волосы
Богатый антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами, авокадо является одним из лучших натуральных продуктов для оживления непослушных вьющихся волос.
Его питательные вещества в сочетании с маслом витамина Е восстанавливают ваши волосы после агрессивного воздействия фена и средств для укладки, помогая расчесывать непокорные локоны.
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Способ применения:
4. Лечение из лимона и пива
Из-за высокого содержания аминокислот и антиоксидантов пиво — отличная альтернативная процедура для волос, которая помогает придать форму и блеск мятежным кудрям.
Если мы добавим в него немного лимонного сока, то получим продукт, который идеально подходит для стимуляции роста и увеличения объема волос.
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Приготовление:
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5. Алоэ вера и аргановое масло
Благодаря высокому содержанию растительного белка, витамина Е и жирных кислот это натуральное средство является отличной альтернативой для оживления уставших волос с секущимися концами.
Его увлажняющее действие идеально подходит для того, чтобы избежать эффекта электризации волос и, кроме того, оно сделает ваши волосы сильными и блестящими.
Ингредиенты:
Приготовление:
Поместите гель алоэ вера в миску и смешайте его с аргановым и оливковым маслом.
Способ применения:
Ваши локоны выглядят взъерошенными и неаккуратными? Выберите один из этих натуральных продуктов и убедитесь, что вам не нужно тратить много денег, чтобы иметь укладку своей мечты.опубликовано econet
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