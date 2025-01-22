Аюрведа: Как правильно подобрать масло для разных типов кожи

Нет какого-то одного типа кожи, который лучше других; у каждого свои особенности. Проблемы с кожей развиваются на основе природных склонностей той или иной доши, когда эта доша выходит из равновесия.

Когда доши уравновешены, любой тип кожи выглядит чистым и сияющим здоровьем. Нет какого-то одного типа, который лучше других; у каждого свои особенности.

Проблемы с кожей развиваются на основе природных склонностей той или иной доши, когда эта доша выходит из равновесия.

Типы кожи по Аюрведе

Кожа у вата доши

В обычном состоянии:

Тонкая, с мелкими порами, имеет темный цвет и беловатый или сероватый оттенок

Прохладная при прикосновении, особенно на ладонях и стопах; суховатая, могут быть шелушащиеся участки

Чувствительна к переменам климата

При дисбалансе вата доши:

Теряет тонус и блеск

Появляются грубые участки, трещины

Сухие высыпания на кожей

Мозоли и натоптыши

Может возникнуть сухая экзема

Кожа у питта доши

В обычном состоянии:

Светлая, с персиковым или медным оттенком, часто есть веснушки

Теплая, с мягким блеском

Чувствительна к различным субстанциям и веществам

При дисбалансе питта доши:

Имеет высыпания, воспаления, зуд

Жирная Т-зона

Преждевременные морщины

Желтые прыщи, черные точки, белые угри, излишняя жирность кожи

Потеря естественного пигмента

Кожа у капха доши

В обычном состоянии:

Толстая, влажная, бледная

Мягкая, прохладная при прикосновении

Имеет хороший тонус, стареет в нормальном темпе

При дисбалансе капха доши:

Тусклая, вялая, с забитыми порами

Поры увеличены

Черные точки либо большие белые пустулы, кистозные образования

Плотные сальные выделения

Если вы точно не знаете, какой у вас тип кожи, посмотрите на поры:

Маленькие и тонкие относятся к вата доше ,

широкие и большие поры принадлежат коже типа капха ,

а увеличенные поры в Т-зоне, но остальные маленькие — это признак кожи питты.

Аюрведа: масла для ухода за кожей

Аюрведические формулы для ухода за кожей используют травы для питания и омоложения кожи различными способами: свежесрезанные части, соки, чаи, сушеные листья или порошки, жидкие экстракты.

При этом, чистые жидкие эссенции или эфирные масла являются наиболее концентрированными и очищенными средствами. Их молекулярная плотность столь мала, что они способны проникать глубоко в кожу, достигая клеточного уровня, чтобы питать ткани и помогать расти клеткам. В результате, их эффективность на 60-70% выше, чем когда растение используется целиком.

Т.к. у растений есть своя «иммунная система», то подобные эфирные масла обладают природными антибактериальными, антисептическими, противогрибковыми и консервирующими свойствами — все это помогает лечить раны и устранять инфекции на коже.

Чистые эссенции оказывают очень сильное воздействие. Для получения 30 грамм чистой розовой эссенции необходимо почти 82 кг лепестков. Маленькие бутылочки эфирных масле есть в продаже — но там, обычно, чистая эссенция разведена в базовой жидкости или масле. Качество таких средств различается, поэтому, обычно, приходится пробовать различные, пока не найдется подходящая марка.

В чистом виде эфирные масла не используются на коже, т.к. они обладают очень сильным воздействием, поэтому их разводят в базовом масле перед использованием.

Например, если вы покупали масло чайного дерева, то на флаконе, обычно, пишут, что в состав входит масло чайного дерева и подсолнечное или соевое масло — последние, в данном случае, являются теми базовыми маслами, о которых только что говорилось.

Вообще, базовые масла (или масла основы) тоже обладают полезными свойствами, которые дополняют полезное воздействие эфирных масел и трав.

Какое базовое масло выбрать?

Ищите природное органическое масло, которое не проходило термообработку, в котором нет химикатов, консервантов или растворителей. В идеале, это должно быть масло «первого холодного отжима» (как, например, extra virgin оливковое масло).

Отличный вариант — это гхи (чистое топленое масло). Оно обладает хорошей проникающей способностью, а также успокаивает кожу. Его можно сделать самим их качественного сливочного масла (из коровьего молока, вернее, сливок).

В то же время, для каждой доши существуют свои масла.

Вата доша: сухая кожа

Масло-основа (базовое масло): кунжутное, масло авокадо, оливковое, миндальное, масло грецкого ореха, касторовое, гхи.

Эфирное масло: масло кардамона, жасминовое, герани, лимонное, ванильное, нероли.

Питта доша: чувствительная кожа

Базовое масло: миндальное, кокосовое, подсолнечное, оливковое, топленое.

Эфирное масло: сандаловое, масло кумина, мятное, камфорное, иланг-иланг.

Капха доша: жирная кожа

Масла-основы: горчичное, миндальное, масло виноградных косточек, сафлоровое.

Эфирные масла: эвкалиптовое, пачули, гвоздика, лаванда, бергамот.

Дозировка

Масло для кожи лица: 20-25 капель эфирного масла на 30 мл базового масла.

Для тела: 10-15 капель эфирного масла на 30 мл масла-основы.

Наносите на влажную кожу.

Совет: Твердое и жидкое мыло, так или иначе, сушит кожу. Поэтому вместо мыла можно использовать специальную пасту Убтан (Ubtan) — ее можно сделать дома.

Все очень просто: смешайте воду и муку мунг дала (ее можно купить в магазине индийских товаров или в восточных лавках). Пропорции подберите сами, просто паста должна быть в меру густой. В пасту можно добавить порошок сандала, порошок лепестков розы или листьев нима. Иногда вместо муки мунг дала используют нутовую муку, тогда паста называется Бесан Убтан (Besan — нут или турецкий горошек по-индийски).опубликовано econet

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