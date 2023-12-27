ДИАРЕЯ: Что нужно и чего НЕ нужно есть

Следуйте этим советам относительно того, что нужно есть и пить, чтобы избежать осложнений от диареи и быстрее выздороветь...
В то время как неудобные симптомы диареи, включая вздутие, спазмы в животе, жидкий или водянистый стул, а также частые позывы к опорожнению кишечника, как правило, кратковременны, ваше питание играет важную роль в скорейшем выздоровления от этой болезни.
Следуйте этим советам относительно того, что нужно есть и пить, чтобы избежать осложнений от диареи и быстрее выздороветь:
• Пейте много жидкости. Когда у вас диарея, то самая большая опасность — это обезвоживание, или потеря жидкости и основных электролитов. Чтобы избежать этого потенциально серьезного состояния, предлагаем лучшие варианты питья при диарее:
Обычные врачи рекомендуют, как правило, спортивные напитки для борьбы с обезвоживанием, но в этих напитках зачастую содержится вредный кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и искусственные подсластители, которые могут усугубить диарею.
• Ешьте понемногу, но часто. Плотные блюда после диареи увеличивают нагрузку на пищеварительную систему и желудку сложнее восстанавливаться для надлежащего переваривания пищи.
• Будьте осторожны с тем, что вы едите или пьете. Приведенная ниже схема питания поможет вам понять, как еда и напитки могут повлиять на ваше состояние:
|Полезно
|Вредно
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Продукты с высоким содержанием белка, такие, как мясо выпасных коров, органические яйца кур на свободном выгуле, индейка и хорошо приготовленные яйца — чтобы справиться с усталостью.
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Газированные, алкогольные, искусственно подслащенные напитки, а также напитки с кофеином, поскольку они могут раздражать пищеварительный тракт и ускорять потерю жидкости и электролитов.
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Органические овощи, но избегайте тех, которые могут вызвать избыточное газообразование — фасоль, капуста, брокколи и цветная капуста.
Можете готовить супы со спаржей, морковью, сельдереем, грибами, свеклой или помидорами.
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Жирное, жирные и жареные пищевые продукты могут усугубить симптомы.
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Богатые пектином продукты, такие как яблочное пюре, йогурт и бананы. Пектин — это водорастворимая клетчатка, которая поможет уменьшить диарею.
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Пищевые продукты с нерастворимыми волокнами, орехи, цельное зерно и отруби являются стимуляторами желудочно-кишечного тракта.
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Молоко и молочные продукты, такие как сливочное масло, мороженое и сыр, которые трудно переваривать.
Даже если вы обычно переносите молочные продукты, то при диарее у вас может развиться чувствительность к ним.
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Сорбитол и другие искусственные подсластители, потому что они обычно оказывают слабительный эффект.
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Продукты, приготовление и хранение которых вызывает сомнение.
Готовьте все продукты при внутренней температуре 70 градусов Цельсия, чтобы уничтожить способные вызвать диарею микробы, например, E. coli.
Когда прекратится диарея, ваша задача — обеспечить организм питательными веществами, которые помогут улучшить восстановление.
Это можно сделать, добавив в рацион такие полезные продукты:
• Пробиотики
Они, как известно, способствуют здоровому пищеварению, а еще — помогают восполнить полезные бактерии в кишечнике, чтобы восстановить их оптимальный баланс. Молочная кислота в пробиотических продуктах, например, в ферментированных овощах, тоже помогает убивать вредные бактерии в животе.
Д-р Аллан Уокер, профессор педиатрии Гарвардской медицинской школы и исследователь в научно-исследовательском центре иммунологии и биологии в больнице штата Массачусетс в Бостоне, рекомендует использовать пробиотики, так как они способствуют лечению инфекционной диареи у маленьких детей, особенно заболевание, вызванное ротавирусной инфекцией.
• Продукты с умеренно выраженным вкусом
Как правило, в первые 24 часа после возникновения диареи рекомендуется употреблять простые продукты.
К ним относятся:
«Лучше всего есть более плотные продукты с умеренно выраженным вкусом, включая овсянку, бананы, обыкновенный рис и яблочное пюре», – говорит д-р Петер Хиггинс, доцент кафедры гастроэнтерологии отделения внутренней медицины в системе здравоохранения Мичиганского университета.
Если у вас диарея, то осторожность в еде и питье поможет улучшить ваше самочувствие, но помните, что, когда состояние нормализуется, важно вводить обычные продукты постепенно, чтобы не перегружать пищеварительную систему.опубликовано econet
© Д-р Джозеф Меркола
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