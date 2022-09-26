Кардамон нормализует кровяное давление и восстанавливает работу кишечника

Родина кардамона – Малабарское побережье Индии и Шри-Ланка. Эта специя представляет собой семена тропического растения из семейства имбирных и имеет еще очень романтическое название – «райское зерно».

Кроме семян кардамона, в Индийской кухне употребляются целые плоды, в которых и содержатся семена, а иногда даже стебель. Эти же составные, а также эфирное масло, получаемое из семян, применяются и в медицине.

При каких заболеваниях помогут семена кардамона

Существует несколько разновидностей кардамона, основные – это зеленый, черный и белый кардамон. Первый более распространен, к тому же более полезен для организма человека.

Семена кардамона содержат в себе 4-8% эфирного масла, в состав которого входят терпинеол, борнеол, лимонен и цинеол. Кроме эфирных масел, семена содержат жирное масло, крахмал, белок. Содержат 10% резина и амидона, а также в этой специи содержится кальций, фосфор, железо, магний, цинк.

В средние века кардамон продавался в аптеках, из него готовили лекарства с применением других трав, названия которых держали в секрете. Благодаря наличию вышеперечисленных веществ кардамон используют для стимуляции выделения желудочного сока, укрепления мускулатуры желудка, как ветрогонное средство.

Вкус и запах кардамона очень острый, жгучий, пряный, согревающий. На востоке кардамон используют как приправу к чаю и кофе, ведь кроме приятного аромата, который дает кардамон, он также снижает действие кофеина. Кардамон хорошо зарекомендовал себя в ликерах.

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Но более привычна нам эта специя в изделиях из теста, она придает неповторимый вкус и запах печенью, пряникам, пирогам, пирожным с фруктами.

Кардамон используется в блюдах из фруктов и компотах. Также он хорош в супах и соусах, в блюдах из рыбы, птицы и мяса.

Полезные свойства кардамона благоприятны для пищеварения. Кардамон – это один из лучших стимуляторов пищеварительной системы. Выводит токсины из организма, очищает от шлаков. Еще 3000 лет назад в Китае его использовали как средство для лечения пищеварительной системы, а в Индии в IV веке его применяли при ожирении. Кардамоном лечили простудные заболевания и лихорадки, мочеполовую систему и нервные расстройства, а еще эта специя помогает при боли в горле, останавливает рвоту, используется как антисептик.

Кардамон положительно влияет на зрение, укрепляет нервную систему.

Чтобы освежить дыхание, достаточно разжевать несколько зерен кардамона, это действие также поможет устранить вялость и слабость.

Запах кардамона улучшает настроение, стимулирует работу мозга, помогает при головной боли, повышает тонус организма.

Кардамон является одним из лучших стимуляторов пищеварительной системы. Эта специя выпускается многими мировыми производителями в молотом виде.

Кардамон относится к мягким специям. Особенно рекомендуется для улучшения пищеварения при дисбалансах.

Кардамон является саттвичным продуктом, то есть относящимся к благости. Поэтому он особенно полезен для тех, кто занимается духовными практиками. Кардамон обладает свойством выводить из организма яды и токсины. В этой связи, наряду с другими средствами, его можно применять в программах очищения организма от шлаков. Для этого можно приготовить горячий настой из кардамона, заварив 1 чайную ложку молотого кардамона стаканом кипятка. Пить горячим.

Применяется кардамон и в составе тонизирующей терапии, когда нужно придать организму силы. В этом случает кардамон добавляется к пище как специя, а сама пища должна готовиться на масле.

Кардамон способствует сохранению равновесия – пищеварительного огня. Регулярный прием кардамона является лучшим способом эту норму сохранить. Однако, при серьезных нарушениях пищеварительного огня – один кардамон вряд ли сможет помочь ввиду своей мягкости.

Тем не менее, вместе с другими лечебными средствами, кардамон может применяться при многих патологических состояниях.

Например, при расстройстве ЖКТ, который сопровождается спазмами и болью по ходу кишечника, при этом усиленная перистальтика не вызывает активного продвижения каловых масс. Такой понос часто чередуется с запором.

В силу своей мягкости кардамон особенно хорош при детских поносах. Для такого случая его можно применять в виде состава, состоящего из равных частей фенхеля, укропа, кардамона и аира. Этот состав можно давать ребенку в виде теплого настоя, а если ребенок совсем маленький и питается молоком матери, то этот настой должна принимать мать. <!–nextpage–>

Дозировка определяется индивидуально исходя из самочувствия. Чтобы не ошибиться, лучше прием аюрведических средств начинать с малых количеств, постепенно увеличивая дозу. Скажем, указанный состав Вы заварили кипятком из расчета 1 чайная ложка на стакан. Дайте ребенку сначала один глоток. Если в течение часа Вы не замечаете каких-то улучшений, то дайте уже два глотка и так далее. Этот принцип подбора дозы Вы можете применять для всех аюрведических средств.

Применяется кардамон и при запорах. С этой целью кардамон добавляют в пищу как специю. При запорах пища должна содержать большое количество клетчатки (цельные крупы, овес, отруби), маслянистые продукты (орехи, молочные продукты), масла в достаточном количестве. Из специй, помимо кардамона, необходимо применять асафетиду, имбирь и фенхель.

При метеоризме, наряду с кардамоном, полезны фенхель, имбирь, мята перечная, кожура апельсина и лавровый лист. Кардамон обладает и противорвотным действием.

Используется кардамон в комплексном лечении синдрома малабсорбции, который сопровождается газообразованием, вздутием живота и мигрирующей болью, сухостью кожи, появлением трещин на языке и в области ануса, геморроем, понижением веса тела и склонностью к артриту. При этом поносы чередуются с запорами, а больного беспокоят сердцебиение, слабость бессонница и депрессия. Для лечения этого состояния вместе с диетой, для улучшения всасывания пищи необходимо применять такие специи, как мускатный орех, кардамон, пиппали (можно заменить красным перцем), гвоздика, свежий имбирь, корица, фенхель и кумин.

Эти же рекомендации полезны при лечении пищевой аллергии, так как пищевая аллергия по своей природе очень похожа на синдром малабсорбции.

Показано применение кардамона при кандидозе. Для лечения этого заболевания применяются так же горячие специи с антипаразитарным действием – красный перец, асафетида, чеснок по 3 – 5 зубчиков в день. Хороши лавровый лист и аир. Сильным действием против грибков рода Кандида обладает южноамерканская трава табебуйя, на Западе более известная под названием По д-Арко.

Полезен кардамон при комплексном лечении ожирения или анорексии – патологическом отсутствии аппетита.

До сих пор мы говорили о действии кардамона на пищеварительную систему. Однако, эта специя прекрасно проявляет себя и при проблемах, с пищеварением никак не связанных.

Так, кардамон может справиться с сухим кашлем. Кроме того, он прекрасно действует на сердце, особенно в сочетании с имбирем и корицей. Кардамон стимулирует кровообращение, чем оправдано его применение при гипотонии. Как стимулятор кровообращения, кардамон можно применять при нарушениях менструального цикла.

Выше уже было сказано о полезности кардамона при детских поносах. Так вот, кардамон вообще полезен для детей ввиду своей мягкости. Здесь хочется остановиться подробнее о таком «детском» продукте как молоко. Хорошо известно, что пастеризация, которой подвергается молоко на молочных производствах, совсем не улучшает его свойств. Напротив, пастеризованное молоко лишается своей жизненной силы и способствует слизеобразованию и накоплению шлаков.

Но, все-таки, выход есть. Даже в крупных городах сейчас не проблема купить свежее фермерское молоко. Употреблять его сырым нельзя – этот вопрос даже не нужно обсуждать. А вот кипятить его можно, но правильно. Нужно довести его до точки кипения и в этот момент бросить в него смесь из равных частей кардамона, корицы, имбиря и гвоздики. Пить теплым. Такое молоко сохраняет в себе качества свежего сырого продукта, но при этом оно полностью обеззаражено и эпидемически безопасно, а добавление специй значительно снижает его слизеобразующие свойства. Сколько сыпать специй – Вы решите сами, обычно дозировка колеблется от щепотки до 1 чайной ложки на стакан.

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Кардамон в зернах гораздо лучше сохраняет свои свойства, чем молотый. Молотый кардамон имеет смысл покупать, если Вы собираетесь добавлять его в какие-либо сложные смеси. Для этого берите кардамон в фабричной упаковке, лучше импортный. Неупакованные молотые специи, которыми очень часто торгуют на рынках, быстро теряют свой вкус и аромат, и становятся бесполезными.

Кардамон же в зернах хранится очень долго даже без упаковки. Кроме того, это очень удобная форма применения – несколько зерен всегда можно иметь с собой и жевать, когда это потребуется.

Зерна можно жевать, когда необходимо срочно наладить пищеварение или успокоить сердце в случае болей. За раз можно разжевывать 2 – 4 зернышка.

Ко всему прочему, кардамон считается мощнейшим афродизиаком.

Противопоказанием к употреблению кардамона служит язва желудка, индивидуальная непереносимость компонентов кардамона.

В кулинарии его используют в малых количествах, так как это концентрированная пряность.

Кардамон облагораживает вкус кофе и прекрасно нейтрализует его вредные воздействия (учащенное сердцебиение, повышенное давление и проч.).

В ведической кулинарии зерна зеленого (белого) кардамона обязательно добавляют в молоко при кипячении. Во-первых, улучшается вкус молока, во-вторых, «нейтрализуются слизи», другими словами, не усваиваемые белки начинают усваиваться. По этой же причине зеленый кардамон добавляют и в другие молочные блюда: сыры, йогурты.

Правда, нужно учитывать некоторые тонкости:

почти белый кардамон обладает самым мягким вкусом и ароматом, это обычный кардамон, отбеленный сернистым ангидритом

зеленый (светлый, желтоватый или оливковый) – с ярким ароматом и довольно жгучим вкусом. Этот кардамон после сбора просушивают, увлажняют и опять сушат, самый распространенный вид у нас и в Индии

черный (темный, коричневый) кардамон более жгучий и острый, подходит для несладких напитков, жареной рыбы и мяса. Это отдельный сорт кардамона, отличается жгучим, острым вкусом, легким камфорным, дымным ароматом. Плоды черного кардамона (black cardomom, Schwarzer Саrdаmom, cardamome noir, cardamome nero, cardamome negro) самые крупные из всех — от 2до 5 см в диаметре. Но к нам его привозят редко, он больше известен в Индии и ближневосточных странах.

аромат и вкус дают семена, а сама коробочка (внешняя плотная оболочка) ни вкуса на аромата не дает.

молотый кардамон быстро теряет свои свойства, поэтому лучше всего его молоть перед приготовлением.

чтобы получить тонкий, мягкий аромат, кардамон измельчают вместе с коробочкой и используют полученный порошок. Для яркого, выраженного вкуса используют только семена.

кардамон «раскрывается» медленно, поэтому его добавляют в начале приготовления блюда в небольшом количестве. Если нет уверенности, сколько нужно добавить, закладывают цельную коробочку, а когда блюдо приобретет нужный аромат и вкус, коробочку удаляют.

В качестве лекарства семена кардамона начали использовать еще раньше, чем в качестве пряности. В Индии его использовали для достижения спокойствия духа и просветления мыслей, в Китае считали, что кардамон способен одарить человека мудростью, в Древнем Риме его рекомендовали как средство от переедания, а в Персии – для поддержания мужской силы.

В принципе, все они были правы. Семена кардамона нормализуют кровяное давление, восстанавливают нормальный ритм сердцебиения, улучшают пищеварение, стимулируют работу кишечника, устраняют тошноту и рвоту, нормализуют кишечную микрофлору (вздутие живота, дурной запах).

Кроме того, экстракт семян облает бактерицидным и противомикробным действием, снимает воспаления и ускоряет заживление ран, а также действует как легкое обезболивающее (при головных и менструальных болях).

Имбирный чай для похудения с мятой и кардамоном:

Вам понадобится примерно 60 г свежих листьев мяты, которые нужно хорошенько измельчить в блендере. К ним добавляем половинку корня имбиря, тоже предварительно измельченного. В смесь засыпаем щепотку кардамона молотого и заливаем кипятком. Даем настояться 30 минут. Затем смесь процеживаем и доливаем треть стакана сока лимона и четверть стакана сока апельсина. Напиток пьем холодным.опубликовано econet.ru.

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