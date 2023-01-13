Непереносимость лактозы: симптомы, о которых вы не подозреваете

Хотя непереносимость лактозы не является серьезным заболеванием, она может мешать вести нормальную жизнь...

Хотя непереносимость лактозы — это относительно новое недомогание, уже сегодня существует достаточно большое количество людей, которые не переносят молоко и молочные продукты.

В этой статье мы расскажем тебе, по каким признакам можно понять, что ты страдаешь непереносимостью лактозы.

Что такое непереносимость лактозы

Это связано с отсутствием в нашем организме фермента, который отвечает за расщепление лактозы.

Когда она плохо усваивается, молочный сахар поступает в кишечник, где он ферментируется и вызывает газы.

Употребление в пищу молока, йогурта и мороженого человеком, который страдает от непереносимости лактозы, не наносит серьезного вреда пищеварительному тракту, лишь вызывая неприятные симптомы.

Многие люди считают, что эта проблема на самом деле связана с воспалением кишечника, целиакией или чрезмерным ростом бактерий в организме.

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Генетические мутации человеческого вида сделали так, что теперь мы можем есть молоко во взрослом возрасте.

Как бы то ни было, в организме некоторых людей по-прежнему не вырабатывается достаточное количество ферментов, которые позволяют абсорбировать лактозу и предотвращают развитие неприятных симптомов.

Большая часть пациентов страдает от начальной степени непереносимости лактозы, когда они могут выпить чашку молока или съесть кусочек сыра, не страдая от неприятных симптомов.

Отдавай предпочтение продуктам с низким содержанием лактозы или принимай специальные добавки с лактазой.

Симптомы непереносимости лактозы

Признаки непереносимости могут проявляться через 30-120 минут после того, как мы съели продукт, который содержит лактозу.

Интенсивность симптомов зависит от каждого человека, от количества съеденного и от степени неэффективности фермента лактазы в желудке.

Конечно, нужно учитывать, что симптомы не всегда связаны именно с этим расстройством.

Они могут быть вызваны другими патологиями или желудочно-кишечными заболеваниями, в особенности острым гастроэнтеритом.

Попробуй воспользоваться «подсказкой» — проанализируй момент, когда у тебя появились эти неприятные симптомы. Если ты недавно ела молоко, йогурт, сыр и мороженое, возможно, ты страдаешь непереносимостью лактозы.

Ферментация лактозы связана с воздействием кишечных бактерий, которые закисляют каловые массы, что вызывает раздражение и жжение при дефекации.

Этот процесс также может вызвать припухлость, боль в животе и сильные газы, которые не проходят через несколько часов после того, как ты съела что-то молочное.

Газы и каловые массы могут обладать резким неприятным запахом.

Диарея или запор может быть связаны как с непереносимостью лактозы, так и с дисбалансом кишечника в целом.

Также очень часто непереносимость лактозы сопровождается судорогами или кишечными коликами.

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Дети и подростки с непереносимостью лактозы часто страдают от тошноты и рвоты.

Хронические заболевания (вторичный недостаток лактазы) также могут сопровождаться:

заметным снижением веса,

покраснением анального отверстия,

спазмами в животе,

непроизвольной дефекацией.

Также пациенты могут страдать от кожных заболеваний, сильной усталости и болей в конечностях.

Как вылечить непереносимость лактозы

Если ты думаешь, что страдаешь от этой проблемы, обязательно обратись к специалисту. Доктор сможет провести необходимые исследования и поставить верный диагноз.

Чаще всего проводятся следующие анализы:

1. Измерение гликемической реакции

У пациента берется анализ крови, который позволяет вычислить начальный уровень глюкозы.

После этого пациенту в организм вводят по 50 г лактозы каждые 30 минут в течение двух часов (всего 4 инъекции).

Пациенту делают повторный анализ крови, чтобы определить, как изменился уровень глюкозы в организме.

Если эти показатели равны, это значит, что фермент лактаза не работает.

Однако этот тест не очень точен, потому что существуют и другие патологии, которые могут изменить содержание глюкозы в крови, например, сахарный диабет.

2. Содержание водорода в выдыхаемом воздухе

Это наиболее популярный способ измерения непереносимости глюкозы. Человек принимает глюкозу и через 15 минут выдыхает в герметичный пакет.

Если молочный сахар не переваривается и не поступает в кишечник, бактерии используют его как пищу и вырабатывают водород.

Если в выдыхаемом воздухе концентрация водорода слишком высока, возможно, ты страдаешь от проблемы с перевариванием молочных продуктов.

3. Биопсия тонкого кишечника

Образцы для этого исследования получают с помощью эндоскопии пищевода или желудочно-кишечного тракта.

Фрагменты ткани кишечника после анализируют в лаборатории, чтобы определить наличие или отсутствие лактазы в слизистой оболочке.

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4. Кислотность кала

Этот анализ чаще всего делают маленьким детям, так как другие процедуры могут быть слишком сложными или опасными для них.

5. Генетический тест

Этот тест должен выявить первичную непереносимость, вызванную геном МСМ6.

Образец крови или слюны пациента позволяет проанализировать два полиморфизма, связанных с этим состоянием.опубликовано econet

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