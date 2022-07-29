Что делать, если ваш голос не звучит так, как вы хотите

Голос - это мышцы, которые нужно тренировать каждый день и в младенчестве вы так и делали, но потом вам сказали, что это плохо. В результате вы перестали это делать.





Так говорят многие: «У меня нет голоса, и природа меня не наградила!» Но на самом деле это большое заблуждение и просто отговорка, чтобы не работать над собой и своим голосом.

Почему ваш голос не звучит красиво

Всё очень просто. Когда вы родились, природа в вас заложила идеальный механизм вашего голоса. Первый ваш крик является совершенным вокалом и голосом. При рождении у вас этот механизм работает и функционирует идеально и абсолютно у каждого человека.

Но, что происходит потом очень важно. Вы растёте, учитесь говорить в возрасте двух, трёх лёт, каждый день кричите, что-то пытаетесь петь под магнитофон, если играет музыка или имитируете звуки в окружающем мире, тренируете ваш голос каждый день и используете его на 100 процентов!

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Если вы не верите моим словам сейчас, то зайдите в любой детский сад, вы просто оглохните, у вас перепонки выпадут из ушей, дети кричат, громко говорят, бегают что-то поют. В общем механизм их голоса работает идеально, и их голоса абсолютно не устают в течении дня. И вы были такими же. Вспомните себя в детском садике. Вы использовали свой голос в соответствии со своими инстинктами на 100 процентов возможностей. Или если у кого-то из вас есть маленькие дети посмотрите на них, понаблюдайте и вы всё поймёте. Это как- бы напоминание вам о том, как на самом деле нужно использовать свой голос.

А что происходит дальше? Вы растёте и вам либо родители или чужие дяди или тёти в общественных местах, да где угодно говорят: «Что ты кричишь, замолчи!» Но на самом деле вы не кричите, а говорите свободным красивым мощным голосом, это у них уже его не осталось, но у вас он пока ещё есть. В результате этого у вас наступает психологический блок, потому что вас ругают за это и вы понимает, что это плохо говорить громко, кричать, петь, где вы хотите, и весь ваш голосовой аппарат начинает работать сначала в полсилы. А не на 100 процентов, как до этого. А поскольку голос это мышечная система. А что происходит, когда мышцы не тренируются? Они атрофируются становятся слабыми, заплывают жиром и плохо питаются кислородом.

Тоже самое происходит и с вашим голосом. Голос - это мышцы, которые нужно тренировать каждый день и в младенчестве вы так и делали, но потом вам сказали, что это плохо. В результате вы перестали это делать.

А теперь пример. Что произойдёт если целый день сидеть в офисе на протяжении 5-10 лет и не тренировать мышцы? Человек заплывает жиром, мышцы атрофируются, становятся слабыми и не могут выполнять на 100 процентов возможностей свою функцию и сам механизм ломается в целом.

Тоже самое и с голосом, каждый человек должен использовать свой голос на 100 процентов возможностей и тренировать его правильно, если этого не делать, то к 50-ти годам от вашего голоса уже ничего не останется, он будет слабым и противным по звучанию, потому что слабый голос, некрасивый и безжизненный.

Теперь возвращаемся к тому моменту, когда весь ваш механизм голоса ломается. Это происходит в школе, да именно там, а затем в университете. Вы всё больше молчите в течении дня и вообще не поёте, не кричите с эмоциями, не выражаете ярко свои чувства голосом. Вы перестаёте эмоционально общаться. А раньше в глубоком детстве вы это делали каждый день в детском саду.

Наш мозг так устроен, что он избавляется от той функции, которая не нужна.

Если вы перестали петь в детстве или школе, мозг отключает это всё, если вы перестали общаться эмоционально, если вы не рассказываете стихотворения с выражением, не читаете эмоционально сказки детишкам на ночь, не поёте колыбельные, не зовёте в чистом поле кого-то-то, чтоб вас услышали за пять километров, значит это сигнал мозгу, что вам это не нужно. И он всё отключает. И вся система работы голосового аппарата весь её потенциал просто умирает и так происходит с каждым днём, годом, десятилетием. И вот вам сейчас уже 30 или 40 или 45. И вы слышите всё, что осталось от вашего голоса.

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Это тоже самое, если вы не будете тренировать своё тело в течении хотя бы 5 лет, оно будет слабым безжизненным и не способным нормально функционировать в пространстве. Я знаю о чем говорю, потому что сам не занимался своим телом лет так 8, и был ходячим трупом - постоянная слабость, усталость вялость, слабые мышцы. Меня это состояние просто достало и я пошёл в фитнес клуб. Купил абонемент и начал заниматься с тренером. Уже после месяца тренировок у меня появилась энергия, сила, выносливость, тело стало преображаться, а мышцы крепнуть.

И тоже самое было у меня и с голосом. В 8 лет я перестал много петь, а после окончания школы вообще про это забыл. И когда я вспомнил про свой голос в 27 лет. Он был ужасен. В моменты прослушивания его на записи я удивлялся вообще, как люди со мной общаются. Он был на столько противный и слабый. Через пять лет я сделал себе голос. Просто очень захотел и сделал.

Начните делать свой привлекательный, сильный, мощный, естественный, природный голос уже сегодня. опубликовано econet.ru. Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь

Автор Алексей Коваленко

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