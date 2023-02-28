Методик диагностики заболеваний в настоящее время великое множество. Однако, мы сами должны научиться диагностировать состояние своего организма, не прибегая к помощи специалистов, специального диагностического оборудования и приборов.

Как провести диагностику своего организма в домашних условиях?

Показатели состояния здоровья и болезней нашего организма элементарно просты и мы сталкиваемся с ними практически каждый день и не нужно для этого специального диагностического оборудования. Ведь наш организм ежедневно указывает нам на нарушения, которые происходят в организме, но мы из-за незнания своего организма, не придаем этому никакого значения.

Что же это за показатели, которые можно определить самому и насколько они достоверно отражают наше состояние?

Методика диагностики заболеваний

Показатели состояния нашего организма, в зависимости от степени нарушения обменных процессов

Диагностика показателей состояния иммунной системы

Если нет и не было аллергических реакций на те или иные вещества, на коже нет сыпи, аллергических пятен, псориаза, астмы, воспаления легких… Значит, иммунная система функционирует нормально.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Диагностика показателей состояния функционирования желудочно-кишечного тракта

По утрам Вы встаете полные энергией, во рту остается сладкое ощущение быстро проходящее (значит, у Вас был «сладкий» сон), а не горькое ощущение, сухость во рту, по утрам из толстого кишечника выделяется без постороннего запаха углекислый газ (а не сероводород и другие продукты гниения).

У Вас нет запоров и днем нет проблем с желудочно-кишечным трактом, запах тела приятный, а не зловонный, запах носков, под мышками также приятные, то в этом случае можно быть уверенным, что желудок у Вас функционирует, как у здорового человека.

Диагностика состояние функционирования печени

По утрам и в течение дня у Вас нет отеков под глазами, нет покалываний и болей в правом боку под ребрами, на языке нет желтого налета, нет горечи, нет сухости по утрам и в течение всего дня, нет повышенной массы тела и заболеваний щитовидной железы, то можете быть уверенными, что печень у Вас функционирует нормально.

Диагностика показателей состояния кожных покровов

Если нет перхоти, кожа мягкая и эластичная, кровеносные сосуды не выступают над поверхностью кожи, цвет кожи нежно розовый, а не желтый или бледно-желтый, у Вас не зябнут руки и ноги, то у Вас ко всем клеткам кожной поверхности нормально поступают питательные вещества с кровью и поддерживаются оптимальные биохимические процессы в клетках кожи.

Диагностика состояния функционирования соединительно-тканных органов

Вы можете с радостью и пружинящей походкой пройти несколько километров и не почувствовать при этом усталость (а при случае с радостью пройти еще несколько километров), поднять любую тяжесть в пределах Ваших сил, у Вас нет остеохондроза. Вы не сутулитесь, нет суставных болей, а ноги по вечерам не «крутят» так, что не знаешь, куда бы их деть, Вам всегда хочется потянуться, сделать движения руками, ногами, позаниматься с удовольствием физкультурой и т.п. В этом случае Вы можете быть уверенными, что Ваши соединительнотканные органы функционируют нормально.

Диагностика состояния функционирования работы головного мозга и других органов с ним связанных

По утрам Вы встаете без головных болей, их нет и при любых изменениях в атмосфере, легко запоминаете любой текст, на лекциях Вас не тянет в сон, Вы никогда не падаете в обморок или не попадаете в коматозное состояние, у Вас нет страха перед высотой и не теряете ориентацию в пространстве, у Вас не кружится голова на качелях и при длительных поездках. Если у Вас нормально функционирует головной мозг, вестибулярный аппарат, то Вы также находитесь в здоровом состоянии.

Диагностика состояния функционирования костной ткани

У Вас к 40-50 годам во рту по прежнему все Ваши зубы, а не искусственные, вставленные вместо натуральных, кости не ломаются при любой чрезмерной нагрузке, нет «шпор» на пяточной кости, суставы не распухшие, не увеличенные в размерах, значи,т клетки костной ткани нормально функционируют, а Вы являетесь здоровым.

Диагностика состояние сердечно-сосудистой системы

Артериальное давление у Вас 120/80, вены не выступают ни на руках, ни на ногах, нет венозного расширения, нет геморроя, отсутствует аритмия сердца, не говоря уже об отсутствии инсультов и инфарктов, то можно с уверенностью сказать, что Ваша сердечно-сосудистая система здорова.

Диагностика организма по внешним признакам

Определять здоровье по состоянию ногтей, цвету кожи и прочим признакам люди умеют давно. Эти знания до сих пор применяются в традиционной китайской и индийской медицине. Это оправданно: за тысячелетия ничего не изменилось в организме человека, он так же устроен, так же реагирует на болезни и травмы и подает нам те же знаки о неполадках, как и много веков назад. Внимательно следя за их состоянием, мы можем вовремя услышать первые призывы о помощи того органа, который нуждается в защите, и, обратившись к врачу, вовремя принять меры. А научиться простейшей самодиагностике может каждый из нас.

Диагностика лица. О чем говорит наше лицо?

Очень бледным лицо часто бывает при анемии, нарушении работы почек.

Желтоватый оттенок кожи, желтые круги под глазами и пигментные пятна наблюдаются при заболеваниях печени, желчного пузыря, поджелудочной железы.

Красное лицо может быть признаком различных кожных заболеваний, а также следствием дефицита магния в организме.

Бледно-розовые круги под глазами могут сигнализировать о неполадках с мочевым пузырем. Синеватая кожа лица – нередкое свидетельство проблем с легкими, бронхами, сердцем.

Землисто-серый цвет и темные круги под глазами – возможны нарушения в работе почек, кишечника, эндокринной системы.

Отечность – стоит проверить работу сердца, почек, сосудов.

Повышенная сухость – возможные различные нарушения в работе желудка, угроза развития сахарного диабета, а также недостаток витаминов в организме.

Повышенная влажность – вероятны болезни сердца, легких, гормональные нарушения, неврозы.

Читаем по губам

Темные или синеватые губы говорят о проблемах с сердцем и легкими.

Белые или бледные губы, скорее всего, указывают на анемию, проблемы с циркуляцией крови и лимфы.

Коричневые крапинки на губах бывают признаком заражения глистами.

Потрескавшиеся губы: организму не хватает жидкости.

А что у нас с зубами?

В древности врачи считали, что зубы сами по себе не болят и не разрушаются, а каждому зубу и участку слизистой оболочки на деснах соответствует определенный орган.

Если болят первые два зуба на любой из челюстей, то, скорее всего, вместе с ними страдают почки и мочевой пузырь.

Болезненный 3-й зуб сигнализирует о состоянии печени и желчного пузыря.

Проблемы с 4-м и 5-м зубами нижней челюсти или 6-м и 7-м верхней свидетельствуют о неполадках в желудке, поджелудочной железе и селезенке.

4-й и 5-й зубы верхней челюсти, а также 6-й и 7-й нижней говорят о состоянии толстой кишки и желудка.

Больные 8-е “зубы мудрости” могут указывать на нарушения в работе сердца и тонкой кишки.

Какого цвета у нас язык? Посмотрим свой язык

Каждая зона на нашем языке является проекцией определенного органа, и если какой-то орган поражен, то меняются вид и цвет самого языка. Здоровый язык имеет бледно-розовый цвет, ровную, мягкую складку и хорошо выраженные сосочки. На больном языке какие-то участки могут обесцветиться или покраснеть, поменять форму (увеличиться или “провалиться”, а складки стать резкими, искривиться).

Цвет, толщина и состояние налета на языке тоже говорят о том, что творится у нас внутри: чем толще налет, тем сильнее поражен соответствующий орган. Считается, что:

Если налет располагается у основания языка, значит, у человека явно нарушена работа желудочно-кишечного тракта, а если налет на кончике языка или по краям – легких;

Покраснение кончика посередине и голубоватый или фиолетовый цвет языка сообщают о слабом сердце;

Искривление складки у кончика языка указывает на шейный остеохондроз, посередине – на поясничный;

Трещинки на языке могут сигнализировать о патологии почек, болезнях крови, нарушении обмена веществ и гормонального баланса;

Пятнышки на правой стороне и желтизна на языке говорят о проблемах с печенью и желчным пузырем, на левой стороне и посередине – признак неполадок в селезенке.

Состояние заболеваний организма можно также диагностировать по отложениям, которые организм формирует вокруг глаз в виде «мешков». У здорового человека под глазами не имеется никаких отложений, либо эти отложения ранее были, но в настоящее время они организмом удалены, но остались следы в виде тонких черточек.

Если у человека, независимо от возраста и расы, имеются иммунные заболевания, то они проявляются в виде «мешочков» шириной 2-3 мм. При нарушениях синтеза соединительно-тканных органов размеры «мешков» увеличиваются до 5-7 мм независимо от пола, возраста и национальности.

В то же время при нарушениях сердечно-сосудистой системы размеры «мешков» под глазами существенно увеличиваются и достигают 10 и более мм.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Итак, если Вы провели диагностику по вышеуказанным параметрам свой организм и обнаружили, что все системы Вашего организма работают в оптимальном режиме без применения лекарственных препаратов и отложений в виде «мешков» под глазами, то Вы находитесь в здоровом состоянии.

Однако, таких читателей окажется очень немного, кто продиагностирует себя как здоровый человек. Очень многие, если не большинство, обнаружат сразу же признаки нездорового состояния тех или иных органов своего организма и организма других членов семьи.

Но не отчаивайтесь, предупрежден — значит, вооружен! Желаем здоровья Вам и Вашим близким!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet