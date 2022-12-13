Менопауза: натуральные средства, снимающие симптомы

Некоторые травяные чаи, благодаря содержанию фитоэстрогенов могут быть очень полезны для борьбы с приливами во время менопаузы

Приливы, или приступы жара, являются одним из симптомов, который женщины испытывают вследствие гормональных изменений, которые приносит менопауза. Они характеризуются ощущением сильного жара, который почти всегда сопровождается обильным потоотделением и покраснением кожи.

Чаще всего это случается ночью, вызывая проблемы со сном, так как из-за дискомфорта происходит пробуждение.

Здоровые привычки и некоторые натуральные средства

В свою очередь, приливы оказывают негативное влияние на эмоциональное здоровье женщины в менопаузе, поскольку они связаны с беспокойством и внезапными колебаниями настроения, которые происходят в этот период.

Хорошей новостью является то, что они могут быть взяты под контроль, поскольку здоровые привычки и некоторые натуральные средства минимизируют последствия менопаузы.

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6 интересных решений, которые окажут огромную помощь и поддержку в этот сложный жизненный период.

1. Теплая вода с медом

Мед содержит энзимы и питательные вещества, которые помогают снять ночные приливы, характерные для менопаузы. Его употребление улучшает регуляцию температуры тела и, кроме того, улучшает качество сна.

Ингредиенты:

1 стакан воды (250 мл)

1 столовая ложка меда (25 г)

Приготовление:

Нагрейте чашку воды и, когда она достигнет температуры, подходящей для питья, размешайте в ней ложку меда.

Способ употребления:

Выпейте напиток за 30 минут до сна.

Пейте его каждый день.

2. Настой из корня солодки

Корень солодки является эффективным средством при симптомах менопаузы, поскольку этот ингредиент является важным источником природных фитоэстрогенов. Эти вещества помогают сбалансировать гормональную активность и, в свою очередь, стабилизировать работу нервной системы.

Ингредиенты:

1 стакан воды (250 мл)

1 чайная ложка тертого корня солодки (5 г)

Приготовление:

Доведите чашку воды до кипения и добавьте корень солодки.

Оставьте его вариться на медленном огне в течение 2 или 3 минут и снимите.

Подождите, пока отвар достигнет комнатной температуры и его можно пить.

Способ употребления:

Пейте этот отвар в середине дня и, если хотите, перед сном.

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3. Чай из люцерны

Чай, заваренный из ростков люцерны, способен противодействовать снижению уровня эстрогенов, основной причины приливов менопаузы.

Этот натуральный напиток регулирует температуру тела и помогает поддерживать хорошее настроение.

Ингредиенты:

1 столовая ложка свежих ростков люцерны (10 г)

1 стакан воды (250 мл)

Приготовление:

Добавьте ростки люцерны в чашку с водой, доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 5 минут.

Подождите, пока отвар не остынет, и его можно пить.

Способ употребления:

Пейте после обеда.

4. Настой красного клевера

Чай из красного клевера содержит фитоэстрогены и необходимые минералы, которые противодействуют симптомам, вызванным гормональными нарушениями во время менопаузы.

Это одно из лучших решений против приливов и повышенного потоотделения, поскольку красный клевер стабилизирует температуру тела и оптимизирует циркуляцию крови.

Ингредиенты:

1 столовая ложка красного клевера (10 г)

1 стакан воды (250 мл)

Приготовление:

Доведите чашку воды до кипения и добавьте столовую ложку красного клевера.

Дайте чаю настояться 10 — 15 минут и пейте.

Способ употребления:

Пейте 2 — 3 чашки этого чая ежедневно.

5. Чай из красной гвоздики

Красная гвоздика это специя, которая к тому же содержит небольшие дозы изофлавонов, типа фитоэстрогенов, который уменьшает тяжесть приливов, вызванных менопаузой.

Они также богата эфирными маслами и высококачественными питательными веществами, прием которых способствует здоровью женщины.

Ингредиенты:

1 стакан воды (250 мл)

1 чайная ложка сушеной красной гвоздики (5 г)

Приготовление:

Вскипятите одну чашку воды и, когда она достигнет точки кипения, добавьте красную гвоздику.

Подождите, пока пока отвар не настоится 15 минут и пейте.

Способ употребления:

Принимайте 2 чашки этого чая в день: одну утром и одну вечером.

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6. Зеленый чай

Зеленый чай является одним из самых рекомендуемых напитков для женщин у которых менопауза, поскольку он содержит полифенолы и фитоэстрогены, которые улучшают здоровье.

Эти вещества, в дополнение витаминам и минералам, нормализуют гормональный баланс и уменьшают эпизоды приливов и бессонницы.

Ингредиенты:

1 столовая ложка зеленого чая (10 г)

1 стакан воды (250 мл)

Приготовление:

Добавьте столовую ложку зеленого чая в чашку кипящей воды и подождите 15 минут.

Способ употребления:

Выпейте напиток за час до постели.

Вы уже хотите попробовать эти средства? Если у вас менопауза и вы страдаете от приливов, с которыми не можете справиться, попробуйте эти натуральные решения и вы убедитесь в их эффективности.опубликовано econet

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