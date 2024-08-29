Аюрведа: Почему вредно спать на спине и на животе

По Аюрведе рекомендуется: если человек вынужденно (не в силу привычки) не спал ночью, он должен проспать половину предписанного времени на следующее утро без принятия пищи.

В Индии сон называют "няней мира", потому что он лелеет, питает и вос­станавливает организм. Сон хорошо исцеляет и придаёт силы. Хороший сон помогает создать све­жее, чистое, живое и красивое тело и ум.

Аюрведа: ЗДОРОВЫЙ сон

1. Перед сном мойте стопы прохладной водой и затем натирайте их маслом – это естественное успокаивающее средство. Если человек каждый день массирует стопы с кунжутным маслом, он никогда не будет болеть, так как восстанавливает свою иммунную систему.

2. Перед сном уделяйте несколько минут дыхательным упражнениям.

3. Во время сна на вас должно быть как можно меньше одежды, особенно вредно спать в носках.

4. Рекомендуется спать головой на восток.

5. Никогда не спите на кухне, а также не храните пищу в спальной комнате.

6. Во время сна не закрывайте лицо одеялом. Привычка закрывать лицо очень вредна, поскольку вынуждает дышать уже отработанным воздухом.

7. Спать на открытом воздухе летом очень полезно, но если на улице туман, дождь или слишком высокая влажность, лучше перейти спать в помещение.

8. Спать на сырой или влажной постели очень вредно, постель должна быть удобной.

9. Аюрведа рекомендует спать на боку. Сон на левом боку облегчает пищеварение и дает человеку энергию, а сон на правом боку дает возможность как следует отдохнуть. Это связано с тем, что когда человек спит на левом боку, в основном работает правая ноздря, которая дает телу позитивную энергию и помогает пищеварению, а также согреванию. Если в комнате холодно, то нужно лечь на левый бок, и тогда в теле будет поддерживаться естественное тепло.

10. Спать на спине Аюрведа не рекомендует, т.к. сон на спине вреден для мозга. Особенно это плохо для людей вата-типа, потому что при этом начинают работать обе ноздри и нарушается баланс тела (возбуждается вата-доша).

11. Хуже всего спать на животе, потому что это полностью нарушает дыхание. Спать под открытым солнцем очень вредно, а под открытой луной - полезно.

12. Недосыпая или вообще не ложась спать, вы очень вредите своему здоровью. Это иссушает организм и ослабляет огонь пищеварения.

13. Старайтесь рано вставать и рано ложиться. При правильном режиме сна улучшается здоровье, увеличивается жизненная сила.

14. Особенно вредно для организма спать на закате Солнца. Принятие пищи в это время дня также расстраивает пищеварение и поэтому очень нежелательно.

15. Сон в дневное время приводит к болезням дыхательной системы, к тяжести в голове и ряду других нарушений. Дневной сон допускается для здоровых людей, которые устали от тяжелого физического труда, а также для больных, испытывающих сильные боли или страдающих от болезней дыхательной системы и тошноты.

Кратковременный дневной сон также разрешается больным с гастрологическими нарушениями, а также тем, кто соблюдает пост и чувствует желание вздремнуть.

Людям, живущим в очень теплом климате полезно немного поспать днем в часы самой невыносимой жары, отдыхать при этом следует только в тенистом, прохладном месте. Несмотря на приведенные рекомендации, древние тексты по йоге вообще запрещают спать днем, за исключением случаев болезни.

16. Те, кто ложатся спать с плотно набитым желудком, не получит достаточно отдыха во сне и не сможет в полной мере переваривать пищу, в этом случае в теле увеличивается количество токсинов.

17. Воздух в комнате, в которой вы спите, должен быть свежим. Спать в душной, плохо проветриваемой комнате очень вредно.

18. По Аюрведе рекомендуется: если человек вынужденно (не в силу привычки) не спал ночью, он должен проспать половину предписанного времени на следующее утро без принятия пищи.

19. Страдающим от бессонницы или недостаточного сна рекомендуется пить теплое молоко с щепоткой мускатного ореха и несколькими жилками шафрана, делать масляный массаж тела, принимать ванны, найти убежище в ощущении спокойствия и в приятных воспоминаниях. Это возместит хороший сон.

20. Беременным женщинам не рекомендуется пересыпать, это может привести к тому, что ребенок будет ленивым. опубликовано econet

©Сергей Неаполитанский, "Аюрведа на каждый день"

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