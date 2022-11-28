Как контролировать повышенное давление: 5 домашних средств

Повышение давления вызвано утолщением стенок артерий и их непроходимостью, так как это заставляет сердце работать с удвоенной силой, чтобы перекачать кровь и доставить ее органам и клеткам.
Повышение артериального давления в медицинской терминологии известно как гипертония, и это один из главных врагов нашей сердечно-сосудистой системы.
Повышение давления вызвано утолщением стенок артерий и их непроходимостью, так как это заставляет сердце работать с удвоенной силой, чтобы перекачать кровь и доставить ее органам и клеткам.
В результате сердечная мышца ослабевает, иногда при этом нарушается функция почек, мозга или поджелудочной железы.
И тем не менее все эти осложнения можно предотвратить, если вовремя принять необходимые меры.
Это можно сделать даже при помощи натуральных средств, так как некоторые из них способны снижать артериальное давление и поддерживать его в рамках допустимых значений.
Безусловно, это не отменяет назначений врача, но может оказаться весьма полезным и эффективным.
И сегодня мы хотим поделиться с вами 5 интересными альтернативами, чтобы вы могли использовать их в качестве дополнения к вашему лечению.
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Берите на заметку!
Настой базилика обладает мочегонными и противовоспалительными свойствами, которые помогают контролировать повышенное давление.
Его потребление уменьшает задержку жидкости в организме и снижает уровень натрия, а эти два фактора, как известно, повышают риск развития гипертонии.
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Способ приготовления:
Способ потребления:
Корица — это вид специй, невероятно богатый эфирными маслами, антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, которые помогают улучшить кровообращение и артериальное здоровье, в целом.
Ее рекомендуют для контроля артериального давления пациентам с диабетом, поскольку, корица еще и помогает регулировать уровень глюкозы в крови.
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Способ приготовления:
Способ потребления:
Кардамон полезен для расслабления нервной системы и снижения артериального давления.
Его минералы помогают регулировать уровень натрия и, в дополнение к этому, помогают улучшать кровообращение.
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Способ приготовления:
Способ потребления:
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Благодаря высокому содержанию жирных кислот Омега-3, аминокислот и диетических волокон, семена льна могут способствовать снижению риска хронических сердечно-сосудистых заболеваний.
Эти вещества помогают контролировать уровень холестерина в крови и регулируют артериальное давление. В результате риск сердечного приступа, атеросклероза и других серьезных расстройств значительно снижается.
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Имбирь является одним из традиционных средств для борьбы с гипертонией. Его преимущества связаны с его антикоагулянтными и сосудорасширяющими соединениями, которые помогают улучшать прохождение крови через артерии.
В нем содержатся антиоксиданты, пищевые волокна, витамины и минералы, которые помогают выводить токсины и жидкости из организма (виновные в повышении артериального давления).
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Если вы уже принимаете какие-то медикаментозные препараты от гипертонии, то предварительно обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/
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