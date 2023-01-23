Повышенное внутричерепное давление: Как себе помочь

Головной мозг человека имеет многоуровневую систему защиты. При повышении или понижении системного или общего артериального давления (АД) срабатывает первая защита Велизиев круг.

Головной мозг человека имеет многоуровневую систему защиты. При повышении или понижении системного или общего артериального давления (АД) срабатывает первая защита Велизиев круг. Это круговое артериальное сплетение, которое выравнивает АД внутри мозга.

О СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

При падении системного АД человек все равно остается в сознании, иногда и при таких низких цифрах, как АД-70 на -30. Внутричерепное давление, как и артериальное индивидуально у всех людей. Его норма составляет 100-180 мм рт. ст. Если эти цифры становятся выше, то у человека проявляются все симптомы, характерные для этого заболевания. Вторая система защиты – это ликвор, или внутричерепная жидкость, в которой как бы плавает головной мозг. Эта густая прозрачная жидкость предохраняет его от сотрясений. Она питает мозг и иммунологически защищает его от инфекций. В течение суток эта жидкость несколько раз обновляется полностью.

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ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ЛИКВОРА

Естественно, что при повышении АД этой жидкости выделяется больше и человек испытывает тяжесть в голове, слабость, тошноту, а потом уже стойкую общую головную боль. Основной симптом, конечно же, - это частые головные боли, которые усиливаются ночью и ранним утром, так как в горизонтальном положении тела количество ликвора увеличивается. Вегето-сосудистая дистония практически всегда сопровождает это заболевание. Причинами, приводящими к увеличению количества ликвора и, как следствие, к повышению внутричерепного давления, могут быть частые травмы головы, инфекции (менингит, опухоли), атеросклероз и прием некоторых лекарственных препаратов.

Выделяют три основных причины увеличения количества ликвора:

1. повышенная продукция, синтез ликвора;

2. пониженное всасывание;

3. нарушение проходимости путей, по которым циркулирует спинномозговая жидкость.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ ДАВЛЕНИЕ НЕ УМЕНЬШАТ

Установить правильный диагноз поможет офтальмолог при обследовании глазного дна. Расширение и извилистость вен глазного дна – довольно точный признак повышения внутричерепного давления.

Ультразвуковое исследование позволяет определить степень нарушения оттока крови от тканей мозга. В сложных случаях необходима компьютерная томограмма. При принятии обезболивающих препаратов происходит снятие симптома, т.е. боли, но не уменьшение внутричерепного давления. Если длительно и неправильно лечить – существует угроза инсульта. Если внутричерепная гипертензия развивается у маленьких детей – это чревато водянкой мозга и увеличением размера головы.

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ

При более легкой степени тяжести необходим прием мочегонных, успокоительных и сосудистых лекарственных препаратов. Назначают специальную гимнастику, мануальную терапию.

Так же хороший эффект дает бессолевая диетотерапия. Кроме того, благоприятное действие оказывают компрессы из камфорного масла и спирта на воротниковую зону.

Также употребление настоек боярышника и валерианы, пустырника, которые смешивают в равных пропорциях и употребляют по 30 капель в день.

Мною разработано упражнение «поклоны», которое дает стойкий оздоровительный эффект. Утром, не поднимаясь вертикально, опуститься на пол и сесть на пятки, руки на коленях. Интенсивно дышать одну минуту.

Сделать глубокий вдох и медленно наклониться головой вперед, к полу – выдохнуть воздух и так в поклоне застыть на 3 секунды. Потом со вздохом подняться, отдышаться, отдохнуть и повторить поклон еще три раза.

Смысл этого упражнения в том, что при наклоне и выдохе кровь приливает к голове и АД увеличивается – это прилив. А на вдохе и в вертикальном положении АД, внутри головы ( значительно больше) уменьшается – это отлив. Мы как бы размываем, откачиваем ликвор и внутримозговое давление постепенно уменьшается. Это упражнение надо постепенно увеличивать по времени выполнения. опубликовано econet

Автор: Владимир Болсун, врач-невропатолог

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