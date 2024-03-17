Мышечные судороги: что делать 

Мышечные судороги — это спазмы, которые появляются, когда мышцы непроизвольно напрягаются. Обычно такое происходит ночью или после физической нагрузки. Избежать этого неприятного явления, а также улучшить общее состояние мышц поможет следующее.

Мышечные судороги — это спазмы, которые появляются, когда мышцы непроизвольно напрягаются. Обычно такое происходит ночью или после физической нагрузки. Спазмы могут вызывать довольно сильную боль.

Как предотвратить мышечные судороги

Избежать этого неприятного явления, а также улучшить общее состояние мышц поможет следующее:

1. Магний

Говоря о здоровье мышц, нельзя не упомянуть магний, элемент, который, к сожалению, присутствует в употребляемых нами продуктах в очень небольшом количестве. Дело в том, что овощи и фрукты, содержащие его, не входят в обычный рацион большинства людей. К тому же, качество продуктов растительного происхождения, которые продаются в магазинах и на рынках, довольно часто оставляет желать лучшего.

Мы можем употреблять хлорид или цитрат магния в качестве пищевой добавки, а также продукты, в которых содержится этот элемент:

Овощи, представляющие собой листья зеленого цвета (салат-латук, брюссельская капуста, шпинат, петрушка и т.д.)

Какао

Сухофрукты

Горох

Авокадо

Цельный рис

Бананы

2. Калий

Калий — это второй по важности элемент, необходимый для нормальной работы мышц. Этот элемент должен находиться в равновесии с натрием, таким образом, если вы употребляете слишком много продуктов, содержащих натрий, в организме наблюдается нехватка калия.

Какие продукты содержат калий:

Помидоры

Бананы

Ростки пшеницы

Сухофрукты

Картофель

Ревень

Дыня

3. Натуральные пищевые добавки

Настойка из калины. Настойка из этого растения является натуральным средством для борьбы со спазмами. Одну чайную ложку настойки следует развести в стакане воды. Принимайте средство до трех раз в день.

Иглица колючая. Средства на основе этого растения улучшают циркуляцию крови в организме, что помогает справиться со спазмами. Принимайте 7-11 мг экстракта иглицы колючей в день.

Розмарин. Это растение также способствует улучшению циркуляции крови, и, следовательно, может помочь в борьбе с мышечными судорогами.

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4. Холодный душ для ног

Гидротерапия или терапия, основанная на воздействии водой различных температур, может быть очень полезной для улучшения циркуляции крови. В том случае, если вы страдаете от мышечных спазмов, используйте холодный душ для ног, проделайте следующие манипуляции:

Провести струей воды по внешней части правой ноги снизу вверх.

Провести струей воды по внутренней части правой ноги сверху вниз.

Провести струей воды по внешней части левой ноги снизу вверх.

Когда вы достигнете колена, на несколько секунд переведите струю воды на правое колено и вернитесь к левому колену, чтобы продолжить движение вниз.

Наконец, вам может помочь массаж в зонах, где обычно происходят судороги. Лучше, если массаж будет делать врач-физиотерапевт или остеопат. опубликовано econet

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