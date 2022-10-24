Васкулит: Почему воспаляются стенки кровеносных сосудов и что делать

Повышения температуры, кожные высыпания, упадок сил, боль в мышцах, суставах, животе и другие неприятные симптомы могут сигнализировать о развитии васкулита – воспаления стенок кровеносных сосудов.

Повышения температуры, кожные высыпания, упадок сил, боль в мышцах, суставах, животе и другие неприятные симптомы могут сигнализировать о развитии васкулита – воспаления стенок кровеносных сосудов.

Это заболевание может иметь разные причины. Сегодня врачи выделяют несколько доминирующих.

Что кроется за диагнозом Васкулит и как его лечить

Во-первых, инфекционный фактор. Прослеживается временная связь между возникновением инфекционного заболевания и возникновением васкулита. Поэтому нужно помнить, что любой инфекционный очаг в организме может нести опасность сосудам.

Во-вторых, васкулит может быть следствием вирусных болезней.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В-третьих, не вызывает сомнения роль лекарств в развитии васкулита. Признаки поражения сосудов могут появляться непосредственно после контакта лекарственного препарата с организмом больного. В настоящее время известно более 150 лекарств, прием которых провоцирует развитие васкулита.

Наиболее часто реакция такого типа может резвится на прием сульфаниламидных препаратов, антибиотиков, препаратов йода, рентгеноконтрастных веществ, витаминов группы В, анальгетиков, туберкулостатиков.

Нельзя исключить наследственную предрасположенность. Также сосуды могут пострадать вследствие перегревания или переохлаждения человека и многих других факторов.

То, какие органы пострадают от васкулита, зависит от того, какие сосуды поражены заболеванием. Так, при поражении коронарных сосудов сердца, начинаются проблемы с сердечной мышцей, вследствие нарушения ее питания, в случае поражения сосудов в почках может возникнуть нефрит, инфаркт почки и так далее.

Возможно ли избежать васкулита или избавиться от него если болезнь уже настигла?

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ВАСКУЛИТА

Воспаление стенки любого кровеносного сосуда называется васкулитом. Данное заболевание может возникнуть на почве первичного поражения кровеносного русла, а также вторичного, которое возникает под влиянием на стенку кровеносного сосуда бактерий, токсинов, иммунных комплексов и вирусов. Следует заметить, что вторичные васкулиты могут образовываться при инфекционных или аутоиммунных заболеваниях, а также при злокачественных опухолях.

Лечение заболевания сосудов в первую очередь зависит от типа васкулита, степени тяжести воспалительного процесса и вовлеченных органов.

Следует различать геморроидальный, геморрагический и системный васкулит.

Геморроидальный васкулит представляет собой острое инфекционно-аллергическое заболевание, во время которого поражаются мелкие сосуды суставов, кожи, почек и кишечника. Появление такого заболевания связывают с такими инфекциями: стафилококковой, стрептококковой, глистной, вирусной, а также пищевой и лекарственной аллергией. Большую роль в возникновении васкулита играют очаги хронической инфекции в организме. Однако не стоит исключать и наследственную предрасположенность к аллергическим болезням.

Геморрагический васкулит (причины которого до конца неизвестны) является одной из разновидностей системного. Данный васкулит сопровождается множественными кровоизлияниями в слизистые оболочки и кожу. При таком системном воспалительном процессе мелких сосудов одновременно поражаются мелкие сосуды в почках, суставах, ЖКТ и коже. Симптомы геморрагического васкулита всегда явные: они проявляются в виде кожных высыпаний, которые могут проходить волнообразно. Очень часто можно встретить сыпь в нескольких местах, которая имеет разные стадии развития. Характерные сопутствующие симптомы – отек кожи под волосяным покровом головы, который может распространяться на губы и веки. Отеки могут проявляться на стопах, спине, тыльных поверхностях кистей и в промежности.

При системном васкулите в болезненный процесс вовлечены сразу несколько тканей или органов организма, поэтому лечение предполагает комплексный и индивидуальный подход. В основе системного васкулита лежит образование микротромбов, которые закупоривают мелкие сосуды, вследствие чего развивается ишемия тканей из-за недостаточного поступления кислорода по поврежденному кровеносному руслу. Системность васкулита обусловлена поражением сосудов любой локализации. Чаще всего активация тромбообразования возникает на фоне инфекции или аллергии.

Васкулит имеет множество разных симптомов, поскольку поражает различные органы. Если поражена кожа, появляется зуд и кожная сыпь. Если заболевание поражает кровеносные сосуды, которые снабжают кровью нервные ткани, то наблюдается снижение чувствительности и мышечная слабость. В случае «затрагивания» болезнью сосудов мозга, повышается риск инсульта, а если поражено сердце - возможен сердечный приступ. Также васкулит характеризуется отсутствием аппетита, снижением веса, лихорадкой и упадком сил.

На первом этапе необходимо пройти общее обследование, а затем тщательно изучить пораженные органы. Как правило, если васкулит начал проявляться в результате аллергической реакции, то лечение не требуется, он пройдёт сам. Но если затронуты легкие, почки, мозг или другие жизненно важные органы, то начинать лечебную терапию нужно незамедлительно. Стоит отметить, что причины васкулита во многих случаях остаются неизвестными. Например, заболевание может начать «размножаться» после перенесенного вируса. Некоторые медикаменты и аллергические реакции также могут спровоцировать возникновение васкулита.

Системный васкулит представляет собой аутоиммунное заболевание, поэтому в первую очередь лечение направленно на то, чтобы максимально снизить ответ иммунной системы, что уменьшает интенсивность симптомов. Прием лечебных средств, подавляющих иммунную систему, может продолжаться в течение нескольких лет, для достижения стабильной ремиссии. Второй этап лечения проводится для восстановления функций органов, которые были поражены болезнью. Как правило, лечение выполняется в зависимости от степени заражения разных органов и систем.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ БОЛЕЗНИ

Причем терапия многокомпонентная, то есть для восстановления иммунной системы и устранения клинических проявлений необходим всесторонний подход. В практической медицине чаще всего используют антигистаминные и противовоспалительные препараты, в более тяжелых случаях используют препараты, подавляющие иммунитет. В официальной медицине при лечении геморрагического васкулита назначают препараты, разжижающие кровь. Помимо этого, лекарства должны укрепить стенки сосудов и уменьшить воздействие на них иммунных комплексов.

Широко применяется при васкулите лечение народными средствами. При незначительном поражении сосудов это становится основным компонентом терапии. Но в любом случае лечить васкулит нужно под контролем лабораторных анализов. Привожу примеры основных рецептов лечения народными средствами.

Для лечения всех видов васкулитов рекомендую применять сборы лекарственных растений.

Для приготовления сбора № 1 понадобятся плоды софоры японской, цветки бузины, трава тысячелистника и спорыша, а также листья крапивы двудомной. Все ингредиенты тщательно измельчить и соединить ( по 4 ст. л. ). Столовую ложку смеси добавляют в стакан кипятка, настаивают в течение 1 часа и процеживают. В два-три приема настой выпивают по половине стакана.

Через неделю лечения сбором № 1 подключить сбор № 2, который хорошо снимает аллергические реакции и подходит даже при тяжелых формах васкулита. Смешать почки тополя, цветки календулы и бузины, траву тысячелистника, череды, хвоща и листья мяты (по 3 ст. л.). Столовую ложку сбора заливают одним стаканом кипятка и оставляют на 2 часа. Принимают по полстакана каждые три часа.

Также рекомендую для лечения всех видов васкулита следующий отвар. Взять травы горца птичьего, листьев крапивы двудомной, плодов софоры толстоплодной (по 4 ст. л.), травы тысячелистника обыкновенного (3 ст. л.) и цветков черной бузины (1 ст. л.). Тщательно перемешать, 4 ст. л. смеси залить 1 л горячей воды и томить на водяной бане в течение 40 мин. Принимать по 0,75 стакана два раза в день.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

При васкулите лечение народными средствами должно быть как местным, так и общим.

Следующий сбор № 3 можно применять в обоих случаях. Для его приготовления взять траву хвоща полевого и цветки черной бузины (по 3 ст. л.), листья мяты перечной и траву тысячелистника обыкновенного (по 2 ст. л.). Все перемешать, 3 ст. л. смеси залить 0,5 л горячей воды, довести до кипения (но не кипятить). Настаивать ночь. Принимать внутрь по 0,5 стакана четыре раза в день и делать аппликации на 20 мин на место высыпаний или больной сустав.

ОЧИЩАТЬ КИШЕЧНИК ОБЯЗАТЕЛЬНО

При васкулите необходимо очищать кишечник. В народной медицине для этого применяются различные горькие травы, например такая смесь: девясил, пижма, бессмертник и полынь (в равных пропорциях). Литром кипятка залить 2 ст. л. сухого сырья. Настаивать снадобье лучше в термосе на протяжении ночи. После процедить. Пить два раза в день за 30 мин до еды, разводя 0,5 стакана настоя с таким же количеством теплой кипяченой воды.

Очень важной представляется очистка крови. С этой целью рекомендую использовать бадан толстолистный. Столовую ложку сухих листьев добавляют в один стакан кипятка и оставляют в термосе на ночь. Затем добавляют 1 ст. л. меда и выпивают натощак. Для нормализации кроветворения при васкулите рекомендую также оздоровление медицинскими пиявками.

В некоторых случаях появляются язвы на гениталиях. Для лечения инфекции рекомендую использовать серебряную воду и прикладывать своеобразные «липучки». Приготовление «липучек» состоит из нескольких этапов. Для начала понадобится растворить на водяной бане сосновую канифоль (200 г). После того как она растворится, в емкость добавляют пчелиный воск (40 г). Когда оба компонента расплавятся, их соединяют с нерафинированным подсолнечным маслом (40 мл) и размешивают, пока консистенция не станет однородной. Затем взять небольшой лоскут льняной ткани, намазать его раствором и приложить к нижней части живота. Такой компресс держат на теле до трех дней, снимают, размочив теплой водой, и прикладывают новую «липучку».

Из витаминов больным васкулитом важно также принимать витамин К. Положительным действием на кроветворение обладает зеленый чай. Он способен укрепить стенки кровеносных сосудов, улучшить восстановительные процессы в организме. Благодаря зеленому чаю образование протромбина в печени становится более интенсивным. Прием зеленого чая с другими лекарственными сборами способствует повышению тонуса сердечной мышцы и снижению уровня холестерина в крови. Пить трижды в день по полстакана крепкого зеленого чая, чередуя его с другими целебными настоями.

При лечении васкулита используют спиртовые настойки (1:10) таких растений, как женьшень и элеутерококк колючий. Принимают по 2 ст. л. два раза в день через час после еды.

Тяжелые васкулиты лечат настоем корня солодки, содержащим кортикостероидоподобные вещества природного происхождения. По 1 ст. л. такого настоя пьют до четырех раз в день.

НАЧИНАЕМ С ПЛОДОВ И ТРАВЯНЫХ СБОРОВ

Геморрагический васкулит развивается после простуды, ангины, гриппа, реже – скарлатины, кори, туберкулеза. При этом повышается проницаемость капилляров и мелких сосудов, воспаляются стенки сосудов.

Как правило, геморрагический васкулит связан с заболеваниями печени, поджелудочной железы, с сахарным диабетом.

Для лечения и профилактики геморрагического васкулита в народной медицине применяют много растений: софору японскую, мелиссу лекарственную, руту садовую, ромашку лекарственную, хвощ полевой, подмаренник настоящий, рябину черноплодную.

Начинать лечение рекомендую плодами софоры японской и рябины черноплодной. Настойка плодов (бобы) софоры: промытые кипяченой водой бобы измельчить и залить водкой: если свежие бобы, то в соотношении 1:1, сухие – 1:2. Настоять две недели, встряхивая. Процедить, отжать плоды, полученную жидкость профильтровать через вату. Пить по 10 капель с 2 ст. л. теплой воды четыре раза в день.

Настой плодов рябины черноплодной: 1 ст. л. залить стаканом кипяченой воды, нагревать 40 мин на водяной бане. Настоять 20 мин, отжать, долить водой до стакана. Пить по 0,25 стакана четыре раза в день.

Через две недели к лечению плодами подключить сборы трав.

Сбор № 1: 2 ст. л. измельченной смеси растений (береза, вереск, плоды боярышника, мята, цикорий, пырей, цмин песчаный, плоды шиповника – в равных пропорциях) залить 0,5 л кипятка, настоять 2 часа. Пить по 0,25 стакана четыре раза в день.

Сбор № 2: 4 ст. л. измельченной смеси растений (вероника, фиалка трехцветная, череда, тысячелистник, крапива, подорожник, полынь, хвощ, шалфей, ягоды пихты – в равных пропорциях) залить вечером в термосе 1 л кипятка, настоять ночь. Пить по 3 ст. л. каждые 2 часа не менее восьми раз в день. Этот сбор укрепляет стенки сосудов, делает их эластичными, нормализует состав крови, улучшает кровообращение.

Геморрагический васкулит издавна лечили также соком молодой жгучей крапивы. Сок нужно пить по 2 ст. л. не более четырех раз в день, отдельно от вышеописанных сборов трав.

ЦЕЛЕБНЫЕ МАЗИ

Последствием геморрагического васкулита могут быть артрит, часто с серьезными деформациями суставов, нарушения желудочно-кишечного тракта. Более всего жалуются дети: наличие коликообразных болей в области живота, которые бывают достаточно сильными и могут сопровождаться рвотой, доставляет массу неприятных ощущений. При запущенных этапах болезни может образоваться хроническая патология почек. Осложнения геморрагического васкулита влияют и на центральную нервную систему.

Для наружного лечения, имеющего второстепенное, вспомогательное значение, в период пурпурозных высыпаний применяют аптечные мази, способствующие восстановлению эластичности и плотности сосудистых стенок. При эрозивно-язвенных проявлениях используют эпителизирующие мази. Больные всеми формами аллергических васкулитов подлежат диспансерному наблюдению с проведением профилактических противорецидивных мероприятий.

Из средств народной медицины рекомендую не менее эффективную мазь из березовых почек. Один стакан растертых в порошок сухих почек смешать с 0,5 кг внутреннего свиного жира (еще лучше - жира нутрии). Полученную смесь перекладывают в глиняный горшок и томят в духовке по три часа в течение двух суток дважды. Отцедив сырье, готовую мазь разливают по баночкам, применяют наружно.

Приготовить рекомендую лечебную смесь из сухих листьев руты (1 часть) и сливочного масла (5 частей), можно и растительного. Поставить в темное холодное место на две недели. Трижды в день смазывать тонким слоем мази проблемные места на коже, суставы.

Лесной орех, который применяют при варикозных расширениях вен, флебитах и трофических язвах, прекрасно помогает рассасывать капиллярные геморрагии. Для этого готовят настой из листьев и коры: 1 ст. л. на стакан крутого кипятка, настаивают в тепле, укутав, два часа. Принимают по четверти стакана 3 раза в день до еды и смазывают геморрагии этим же настоем.

На фоне геморрагического васкулита очень часто наблюдается боль в мышцах, суставах. Суставы опухают, воспаляются, возникают артриты, так званые артралгии (боль в суставах), чаще больших суставов.

Человек порой ощущает резкую боль в животе – колики, которые сопровождаются рвотой, а также запорами или поносами, нередко кровавыми, которые вызваны геморрагическими высыпаниями на слизистой оболочке пищеварительного тракта. Если поражены сосуды почек, то развивается нефрит. Наблюдается лейкоцитоз.

Проявлениями и осложнениями других заболеваний являются вторичные васкулиты, которые могут стать причиной образования микротромбов, крупных иммунных комплексов, способных повреждать стенку сосуда. Примерами таких заболеваний могут быть скарлатина, менингит, псориаз, сифилис.

При геморрагическом васкулите, вторичных васкулитах с осложнениями эффективно лечение спиртосодержащими настоями, так как они лучше впитываются в слизистой желудочно-кишечного тракта и кожей. Лимонно-гвоздичная настойка: измельчить на терке 3 лимона и смешать с 5 ст. л. гвоздики и 2 стаканами сахара. Затем залить 0,5 л водки. Настаивать две недели в темном месте, каждый день взбалтывать. Готовую настойку принимать по 1 ст. л. перед едой три раза в день. Курс лечения - один месяц.

Если причиной развития заболевания является аллергия на продукты питания или лекарственные препараты, то при таком васкулите лечение заключается в очищении желудочно-кишечного тракта и крови. Необходимо взять в равных частях траву полыни, бессмертник, бадан толстолистный. В термосе залить 1 л кипятка 2 ст. л. сухой травы. Настоять в течение четырех часов. Пить в теплом виде по 0,5 стакана три раза в день.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМАХ ПОМОГУТ СЛОЖНЫЕ СБОРЫ ТРАВ

Для лечения тяжелых форм васкулита рекомендую готовить сложные по составу сборы.

Сбор № 1: смешать измельченные цветки календулы, почки тополя, листья мяты, траву череды, хвоща, тысячелистника, цветки бузины (по 3 ст. л.). Стаканом кипятка залить 1 ст. л. сбора, настоять в течение трех часов. Готовый настой пить по 0,5 стакана пять раз в день.

Через месяц лечения заменить его сбором № 2:. смешать мяту, траву хвоща, тысячелистник, череду, цветки бузины и календулы, а также почки тополя (по 3 ст. л.). Одним стаканом кипятка заварить 1 ст. л. смеси трав и поставить в темное место на два часа. Процедить и пить по 0,5 стакана 5 раз в день на протяжении месяца. Даже при тяжелой форме васкулита это средство значительно улучшит состояние.

После чего как внутрь, так и наружно, использовать отвар травы тысячелистника, мяты (по 2 ст. л.), цветков черной бузины и травы хвоща полевого (по 3 ст. л.). В 1 л воды заварить 5 ст. л. сбора, прокипятить минуту, настоять 2 часа. Пить по 0,5 стакана четыре раза в день и делать на 20 минут компрессы на высыпания или больной сустав. Курс - месяц. Лечение дополнять перемолотыми в мясорубке лимонами: три лимона смешать с 0,5 кг сахара и 1 ст. л. молотой гвоздики. Смесь положить в трехлитровую банку, добавить 0,5 л водки, а затем долить теплой водой. Настоять две недели в темном месте, ежедневно взбалтывая. Потом процедить и пить по 50 мл за 20 минут до еды 3 раза в день. Когда закончится, сделать недельный перерыв и снова повторить курс.

Использование народной медицины при лечении васкулита дает хороший результат. Вышеописанны растения оказывают противовоспалительное, рассасывающее, иммуностимулирующее и противоаллергическое действия.

От аллергии при васкулите помогает избавиться настойка из брусники, череды и трехцветной фиалки, взятых в одинаковых пропорциях. На 1 ст. л. сбора берут стакан кипятка, настаивают в темном месте не менее часа. Процеживают и принимают по одному стакану, взрослые четыре раза в день, дети один-два раза.

При геморрагическом васкулите у взрослых используют также лечение настоем черной бузины. На 1 ст. л. цветов черной бузины берут стакан кипятка, помещают на водяную баню на 15 минут. Сняв настой с водяной бани, оставляют его настояться в закрытой посуде полчаса, после чего процеживают и добавляют полстакана кипятка. Настой принимают в холодном виде перед едой в день три раза.

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАСКУЛИТА

Отвар цветков черной бузины, травы хвоща полевого (по 3 части) и травы тысячелистника и листьев мяты перечной (по 2 части). На 0,5 л горячей воды берут 3 ст. л. сбора, доводят до кипения, настаивают ночь. С полученным настоем делают аппликации на пораженные участки кожи или больной сустав на 20 минут.

Настой цветков черной бузины используют при геморрагическом васкулите у взрослых: 1 ст. л. сырья залить стаканом кипятка, проварить на водяной бане 15 минут. Отвар настоять в закрытой посуде 30 минут. Потом процедить и разбавить кипятком (200 мл). Принимают трижды в день за 15 минут до еды.

Отличное народное средство от васкулита – конский каштан. Известно, что препараты конского каштана укрепляют стенки капилляров, что как раз и требуется. Можно использовать аптечную настойку плодов конского каштана. Делают теплые водные компрессы из водного настоя высушенных листьев и плодов. При ломоте, мелких подкожных кровоизлияниях (геморрагиях) рекомендую применять примочки или свежую толченую траву аврана лекарственного.

Свежие макушки полыни, растертые с яичным белком и приложенные к больному месту, прекрасно рассасывают геморрагические высыпания на коже, а также синяки и кровоподтеки.

Растения, имеющие противовоспалительные, иммуностимулирующие, противоаллергические, анаболические и анальгезирующие свойства, используют при системных васкулитах. При лечении системного васкулита рекомендую приготовить настой из измельченных цветов бузины, листьев крапивы, плодов софоры японской, травы спорыша и тысячелистника (в равных количествах). Залить одним стаканом кипятка 1 ст. л. смеси, настоять в течение часа, процедить, принимать по 0,5 стакана три раза в день.

И такой рецепт: взять цветки бузины и календулы, траву череды, хвоща и тысячелистника, листья мяты и почки тополя (по 3 ст. л.), измельчить и перемешать. Залить стаканом кипяченой воды 1 ст. л. сухой смеси, настоять в течение полутора часов, процедить. Употреблять по 0,5 стакана через каждых три часа.

Рекомендую также принимать отвар из трехцветной фиалки, череды и брусники (по 3 ст. л.). Взять 2 ст. л. ложки смеси и залить двумя стаканами кипятка, настоять в темном месте не менее двух часов. Принимать отвар 4 раза в день по полстакана (детям пить не более двух раз).

При наличии тяжелых форм заболевания применяют все лекарственные растения, имеющие противовоспалительное и рассасывающее действие, в качестве настоев, примочек и массажей.

ЗЕЛЕНЫЕ ЯБЛОКИ И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ УКРЕПЯТ СОСУДЫ

Васкулит – это заболевание, которое, возникнув раз, может повториться вновь. Именно поэтому при данной патологии очень важна профилактика, которая включает в себя не только медикаментозные препараты, но и народные средства. Рекомендую для профилактики васкулита приготовить настой лекарственных растений. Взять плоды софоры японской, цветки бузины, траву спорыша, листья крапивы, траву тысячелистника (по 4 ст. л.). Одним стаканом кипяченой воды залить 1 ст. л., настоять в течение 2 часов. Настой из этой смеси следует принимать 3 раза в день по 0,5 стакана. Также необходимо стараться избегать тех факторов, которые могут вызвать рецидив или обострение васкулита.

Нельзя обойти стороной и вопросы питания. Питание при васкулите должно быть диетическим. Рекомендую отказаться от шоколада, яиц, курицы, орехов, меда, сладостей, а также консервированных продуктов, рыбы и продуктов, содержащих консерванты. Из рациона исключить жареное, употреблять только вареную или пропаренную пищу. Диета подбирается индивидуально, общими правилами для любого варианта данной патологии являются исключение алкоголя и аллергенов, употребление здоровой пищи.

При васкулите очень полезно пить крепкий зеленый чай, как можно больше, не менее трех раз в день. Он повышает эластичность стенок сосудов, снижает холестерин, стимулирует кровообращение, стабилизирует водно-солевой баланс. Заваривать его надо так: 1 ч. л. чая на полстакана кипятка, настаивать 10 минут. Советую не забыть и о вышеописанной настойке лимона.

Употребляйте фрукты, укрепляющие сосудистую стенку. К ним относятся зеленые сорта яблок, вишня, красный виноград, земляника, малина, черная и красная смородина, черноплодная и красная рябина, шиповник.

Внимание! Цитрусовые необходимо исключить.

Важно не допустить осложнений! И верить в успех траволечения.опубликовано econet.ru

Автор: Вячеслав Варнавский

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet