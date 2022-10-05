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Стираем морщины и открываем глаза: упражнение 2 в 1 от Мамады Йошико

Автор: Econet.ru 05 октября 2022 7504
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Это простое упражнение для лица подтянуть наиболее важные части лица: лоб, виски, брови, глаза и веки. Будьте молоды и красивы!

Стираем морщины и открываем глаза: упражнение 2 в 1 от Мамады Йошико

Мамада Йошико из Японии разработала уникальное упражнение 2 в 1 для верхней части лица. Выполняя несколько простых действий, удается одновременно воздействовать на мышцы лба, висков, бровей, глаз и век. Упражнение стимулирует и подтягивает наиболее важные зоны лица.

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Для этого достаточно регулярно выполнять следующие действия:

1. Ко лбу приложить ладони и немного натянуть мышцы по направлению от центра к вискам, чтобы кожа под ладонями не была сморщенной, а брови расправились. Главное не переусердствовать.

2. Раскрыть глаза максимально широко, чтобы веки тянулись вверх, а нижняя часть глаз к щекам.

3. Направить взгляд в правую сторону и медленно перемещать влево, словно описывая полукруг.

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Стираем морщины и открываем глаза: упражнение 2 в 1 от Мамады Йошико

4. Вернуться взглядом к исходной левой точке, посмотреть вверх в сторону левого виска и задержаться в таком положении на 5 секунд, затем посмотреть прямо перед собой и постараться расслабиться.

5. Выполнить аналогичное действие, но с другой стороны. То есть изначально направить взгляд вправо по направлению к правому виску, задержаться на несколько секунд, затем посмотреть прямо и расслабиться.

При правильном выполнении упражнения будет ощущаться натяжение мышц лба и висков. Для каждой стороны нужно сделать по 2-3 подхода.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ru/

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Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Алена

      Японцы знают толк в молодости, что только не придумают! Но упражнение взяла на заметку, знаю что фейсфитнес эффективен. Как раз в добавку к моему уходу – я лора сывороткой стволовые клетки эдельвейс в основном пользуюсь, даже мои гусиные лапки пропали. Сейчас даже думаю к нг подарить подругам такую, мне кажется полезный подарок

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