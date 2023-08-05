Пониженное давление: ЧТО скрывается за гипотонией

Пониженное артериальное давление определяют, если систолическое давление опускается ниже 90 мм рт. ст., а нижнее (диастолическое) - ниже 50 мм.

Артериальное давление доставляет неприятности не только, когда повышается, но и когда становится низким. Много информации о своем состоянии получают именно гипертоники, а пациенты с низким давлением остаются без нее. Однако гипотоников среди нас ничуть не меньше, чем гипертоников.

Артериальная гипотензия

Пониженное артериальное давление (гипотония), или, по-научному, артериальную гипотензию, определяют, если систолическое давление опускается ниже 90 мм рт. ст., а нижнее (диастолическое) - ниже 50 мм.

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Артериальная гипотония может быть первичной

Первичная (эссенциальная) гипотония обусловлена ​​наследственной предрасположенностью к пониженному артериальному давлению (физиологическая гипотония) или хроническим заболеванием - нейроциркуляторной дистонией. Для человека такой уровень давления становится привычным, и он даже не подозревает, что в его органах и системах происходят изменения, которые негативно скажутся на здоровье. Характерные симптомы: слабость, вялость, головокружение; повышенная утомляемость, головная боль, артериальное давление ниже нормы. В некоторых случаях - даже головокружение при резком вставании, ситуационные головокружения. Иногда гипотония может иметь тяжелое течение, случается - до потери сознания. Тогда больному назначают медикаментозное лечение.

... и вторичной

Вторичная гипотония возникает как симптом тяжелых инфекционных заболеваний, острых заболеваний органов брюшной полости, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, эмболии легких и других болезней. Часто гипотония развивается на фоне врожденных и приобретенных пороков сердца, например, миокардита, некоторых заболеваний органов дыхания, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистита, хронического гепатита, онкологических новообразований, заболеваний кровеносной системы, дистрофии, гиповитаминоза, например, при недостатке витаминов Е, С, группы В и, в частности, пантотеновой кислоты (В5). Кроме того, гипотонической реакцией могут сопровождаться определенные виды аритмий, аллергий, отравлений, прием некоторых обезболивающих средств, оперативные вмешательства на органах брюшной полости, грудной клетки и т.д.

У пожилых людей может возникнуть атеросклеротическая гипотония, вызванная потерей тонуса кровеносных сосудов и мышцы сердца вследствие атеросклероза сосудов.

Неблагоприятные факторы

При наличии генетической предрасположенности к гипотонии ее непосредственной причиной могут стать длительное нервное перенапряжение, неполноценное питание, инфекции. Гипотонией чаще мужчин болеют женщины. Склонность к подобной патологии заложена в природе женщины: другие гормоны, другая регуляция кровообращения, меньше мышечная масса, низкая физическая тренированность.

Особенно страдают представительницы слабого пола, занимающиеся умственным трудом. Чаще всего это женщины в возрасте 30-40 лет, а иногда и младше (от 19 до 30 лет), особенно худощавые с бледной кожей.

На снижение артериального давления влияют электромагнитное поле, изменение климатических и погодных условий, повышенная влажность и т.п.

Головная боль может о многом свидетельствовать

Один из основных признаков гипотонии - головная боль. Характер гипотонической головной боли может быть различным. Чаще всего это тупая и давящая боль, но также она может иметь приступообразный, пульсирующий характер. Наряду с головной болью может наблюдаться учащение сердцебиения и возникать ощущение холода до дрожания. Главной особенностью головной боли при гипотонии является ее ощутимая степень. Довольно часто она появляется после умственного или физического перенапряжения, а также после сна, особенно дневного.

Четкой локализации нет: может и всю голову охватить, и возникать в разных ее частях - лобной, затылочной, теменной. Обычно головная боль при гипотонии сопровождается зевотой, тошнотой и даже рвотой. В механизме ее развития ключевую роль играет изменение тонуса сосудистых стенок.

При нападении такой боли лицо человека становится бледным: происходит сужение сосудов, однако в некоторых случаях может возникать дилатация (расширение) артерий головы, тогда лицо краснеет. Вне приступа гипотоники чувствуют себя вполне здоровыми, и выявить у них признаки заболевания сложно. Снижаться давление у гипотоников может в ответ на изменение атмосферного давления, повышенную влажность, прием алкоголя, физическую нагрузку, переедание и стрессы.

Помоги себе сам

Если вы заметили, что у вас начало ухудшаться состояние после физической нагрузки или психической, - измерьте давление, подумайте о чем-то прекрасном. Независимо от того, дома вы или на работе, выпейте крепкого горячего сладкого чая, в частности зеленого с лимоном, кофе, согрейте ладони, потрите нос, просто отдохните. Иногда помогает небольшое количество коньяка или красного вина, например кагора.

Гипотоникам запрещается выходить на улицу с непокрытой головой и шеей в непогоду и холодное время года. Ноги и руки им тоже лучше держать в тепле, ведь сердечно-сосудистой системе приходится прилагать большие усилия для усиленного кровообращения, чтобы согреть конечности, а это дополнительная нагрузка.

Профилактика заключается в соблюдении здорового образа жизни (в частности, в отказе от вредных привычек), рациональном питании (не переедайте, употребляйте здоровую пищу: вареную, тушеную, печеную), не ешьте полуфабрикаты, хот-доги, фаст-фуды и т.д.). Предупредить гипотонию помогут соблюдение разумного полноценного режима труда и отдыха, избегание стрессовых ситуаций, физические упражнения, укрепляющие сосуды (плавание, ходьба, танцы и т.д.).

Полезными для людей с пониженным артериальным давлением будут массаж и контрастный душ, закаливание, поездки на море.

Очень важным средством профилактики является здоровая и гармоничная атмосфера в семье, на работе, потому что негативные эмоции часто становятся толчком, который провоцирует резкое и значительное снижение артериального давления (у гипертоников - повышение).

Помните, что постоянно пониженное артериальное давление может привести к развитию серьезных нарушений в работе различных органов и систем организма. Поэтому лечение гипотонии, как и любых заболеваний сердечно-сосудистой системы, нужно проводить своевременно и обязательно под контролем врача, лучше кардиолога.

Автор: Елена Петренко, реабилитолог Запорожского областного центра здоровья

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ ГИПОТОНИИ

Настой бессмертника. Залить 10 г цветов бессмертника 1 стаканом кипятка. Настоять 2 часа. Пить по 20-30 капель дважды в день: натощак перед завтраком и перед обедом за 30 мин до еды.

Паста ореховая с клюквой. Смешать измельченные на мясорубке грецкие орехи со взбитой в блендере клюквой (по 200 мл). Добавить 200 г меда и снова перемешать. В готовую пасту добавить 20 мл настойки элеутерококка. Принимать в первой половине дня по 2-3 ст. л., запивая зеленым чаем или небольшим количеством (50-70 мл) качественного красного вина. Оздоровительный курс - 14 дней.

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Настойка лимонника. Плоды лимонника настоять на 70% спирте в соотношении 1:5 в течение 2 недель. Пить в первой половине дня до еды по 20-30 капель со столовой ложкой воды. Принимать во второй половине не желательно: может вызвать ухудшение сна.

Так же готовят настойки корня родиолы розовой (золотой корень), левзеи сафлоровидной, аралии, женьшеня, которые также помогут при пониженном артериальном давлении.

Отвар родиолы розовой от гипотонии, возникшей из-за переутомления. Залить 1 ч. л. измельченного корня родиолы розовой 1 л воды. Кипятить 10 мин, настоять 10 мин. Пить по 2-3 стакана в день.

Сироп из родиолы розовой. Приготовить сироп из 1 ст. л. сахара и 100 мл воды. Залить в термосе 1 ч. л. корня родиолы розовой 100 мл кипятка. Настоять ночь. Смешать сироп с настоем. Пить по 1 ст. л. несколько раз в первой половине дня. Курс - 14 дней.

Кофейно-лимонная смесь при низком давлении во время климакса. Смолоть 50 г поджаренных кофейных зерен, смешать их с 0,5 кг меда и добавить сок 2 лимонов. Принимать по 1 ч. л. через 2 часа после еды.опубликовано econet

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