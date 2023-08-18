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Мускатный орех: лучшая специя для успокоения ума

Источник: mahabhuta.ru 18 августа 2023 6222
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Мускатный орех помогает решить многие проблемы со здоровьем, возникающие «на нервной почве», так как он обладает свойством успокаивать ум.

Мускатный орех: лучшая специя для успокоения ума

Мускатный орех является одной из лучших специй для успокоения Ваты. Всевозможными расстройствами здоровья, связанными с дисбалансом этой доши, страдает до 80% людей.

Мускатный орех: рекомендации Аюрведы

Мускатный орех помогает решить многие проблемы со здоровьем, возникающие «на нервной почве», так как он обладает свойством успокаивать ум.

Однако, его не следует применять в больших дозировках, так как он может вызвать некоторое «притупление» ума.

Часто мускатный орех употребляется с молоком или чаем. Эта специя в чистом виде и в виде экстрактов может включаться в различные терапевтические программы и лечебные курсы, а также просто добавляться в рацион питания — в любые привычные блюда.

Мускатный орех хорошо устраняет болевые спазмы в кишечнике и может применяться при метеоризме.

Это также эффективное противорвотное средство. Помогает он и при пищевой аллергии.

Эффективен при диарее: смешайте по 1/2 стакана воды и натурального йогурта, добавьте по 1/3 ч.л. молотого мускатного ореха и имбиря, это нормализует работу кишечника.

Мускатный орех особенно эффективен при лечении ожирения Вата-Капха типа. Этот тип конституции характеризуется тем, что нервозность Ваты накладывается на замедленный обмен веществ Капхи. В силу такой сложной смеси дош ожирение этого типа лечится крайне трудно. Наиболее рациональным здесь будет сначала успокоить Вату, а только затем заниматься снижением веса на диете Капхи. Именно для успокоения Ваты и улучшения пищеварения мускатный орех в этой ситуации будет очень кстати.

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Применяется мускатный орех и при лечении анорексии.

Анорексия – нервное отторжение пищи. Часто заболеванием страдают молодые девушки, стремящиеся похудеть. На фоне постоянного страха за свою фигуру, боязни переесть, возникает заболевание, при котором наблюдается отвращение к пищи или даже ее отторжение в виде мгновенной рвоты после любой еды. Мускатный орех в данном случае выступает как успокоительное средство и как улучшающее пищеварение.

Мускатный орех обладает отхаркивающими свойствами, поэтому применяется в лечении заболеваний легкий и бронхов.

Мускатный орех: лучшая специя для успокоения ума

Молочный отвар мускатного ореха хорошо улучшает самочувствие при гипертонии у людей Вата-конституции или при Вата-дисбалансах. А При ревматизме готовят пасту из мускатного ореха и кунжутного масла (можно взять другое растительное масло), и в тёплом виде прикладывают её к больному месту.

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Полезен мускатный орех при предменструальном синдроме у женщин Вата-конституции или при расстройствах Вата-доши. В этом случае полезно готовить молочный отвар с равными частями куркумы и мускатного ореха. Поможет мускатный орех и при нарушениях женского цикла – дисменорее.

В рамках традиционной восточной медицины мускатный орех использовался как один из лучших натуральных афродизиаков.

При бессоннице мускатный орех хорош сам по себе (1/4 ч.л. молотого мускатного ореха на стакан теплого молока)

или может применять в составе: по две части ашвагандхи и валерианы и по одной части мускатного ореха и солодки смешивается в порошок, применяется по 3-6 грамм на ночь с теплым молоком, маслом Гхи или водой. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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аюрведа мускатный орех здоровье

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