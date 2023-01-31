Хронический ПАНКРЕАТИТ: лечение и диета

Хронический панкреатит - хроническое воспаление поджелудочной железы. Встречается обычно в среднем и пожилом возрасте, чаще у женщин.
Хронический панкреатит - хроническое воспаление поджелудочной железы. Встречается обычно в среднем и пожилом возрасте, чаще у женщин.
Хронический панкреатит развивается в течение нескольких лет, симптомы болезни могут быть выражены незначительно и даже могут отсутствовать вовсе.
Существует 3 формы, на которые делится хронический панкреатит по степени тяжести:
При хроническом панкреатите происходят задержка выделения и активизация ферментов – трипсина и липазы, осуществляющих самопереваривание поджелудочной железы, что в дальнейшем приводит к склерозированию и нарушению кровообращения в поджелудочной железе.
Симптомы панкреатита:
Как ни странно, УЗИ не всегда показывает панкреатит и для точного диагноза лучше сделать компьютерную томографию брюшной полости.
Диета при панкреатите:
1. Главные враги поджелудочной железы современного человека: это кофе(особенно частое его употребление), шоколад и бананы. Необходимо исключить эти продукты из своего питания, а вместо кофе пейте полезный цикорий.
2. Исключить алкоголь, а особенно пиво.
3. Исключить из питания полуфабрикаты: колбасы, сосиски, сардели.
4. Убрать из рациона соленую рыбу, а особенно жирную соленую рыбу.
5. Исключить газированные напитки.
6. Враг поджелудочной железы - курение. Постарайтесь сократить курение.
7. Установить режим питания - 4 раза в день (без перекусов).
8. В фазе обострения придерживаться диеты: "Стол № 5П".
9. Проверьте аннотации тех препаратов, которые вы принимаете ежедневно (поджелудочная железа иногда плохо реагирует на некоторые лекарственные препараты)
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1. Холод. Прикладывайте холод(лед) к поджелудочной железе на 3-5, максимум 10 мин.
2. "Отжимание железы". Пальцы кладете на область подреберья и мягко начинаете надавливать - давите в течении 3 минут до ощущения легкой болезненности а после расслабления и тепла (только не провоцируйте острую боль)
3. Ежедневные упражнения. Они называются "5 упражнений для лечения панкреатита и холецистита"
4. Ферментные препараты (например, "Вобэнзим", "Панкреатин","Мезим","Холензим")
5. Препарат "Аллахол".
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Источник: https://econet.ru/
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