Игры калорий: Советы диетолога — как есть сладкое без чувства вины

Самое, пожалуй, распространенное заблуждение в мире ЗОЖ — что от какой-то конкретной пищи полнеют (или худеют). И что ради фигуры «придется отказаться от любимых конфет». Это глупость. Не надо ни от чего отказываться, чтобы похудеть.

Самое, пожалуй, распространенное заблуждение в мире ЗОЖ — что от какой-то конкретной пищи полнеют (или худеют). И что ради фигуры «придется отказаться от любимых конфет». Это глупость. Не надо ни от чего отказываться, чтобы похудеть.

Татьяна Прокофьева, опытный тренер, диетолог и психолог, сама в прошлом выступающая спортсменка и неоднократная чемпионка в категории «фитнес бикини», делится своими впечатлениями о переходе некоторых людей с «нездоровой» на «здоровую» пищу с целью похудения:

«Попытки людей отказаться от сладкого показывают, что часто это приводит к еще большему набору веса и неудовлетворенностью собой.

Расскажу ситуацию очень простыми словами:

Девушка Маша решила похудеть. Она почитала женские форумы, вспомнила разные диеты и решила отказаться от сладкого: никаких конфет, печенья и шоколада.

Теперь Маша пьет чай с финиками.

В них витамины, минералы, и вообще они очень полезные. 2 штучки утром с кофе, еще 5 штук на перекус, еще потом вечером 3 штучки на десерт. Всего 10 фиников.

В безобидных с виду и полезных по сути 10 финиках — целых 700 ккал. Следует отметить, что в расчет Татьяна Прокофьева берет крупные финики (по 25 г в плоде), которые в Австралии (где автор проживает), предполагаем, что не редкость.

Но 10 полезных фиников, на секунду, это 700 ккал = 160г сахара! Насыпьте в стакан обычный белый сахар и посмотрите сколько это. И вспоминайте каждый раз, когда будете есть финики.

Теперь давайте посчитаем Допустим, по расчетам, Маше необходимо 1600 ккал, чтобы похудеть. Если кроме фиников Маша ест не одну траву, то вероятность того, что ее рацион умещается в 1600 ккал — крайне мала. Неизрасходованные на энергию калории, идут в жир. И не важно, откуда эти калории: из «полезных» фиников или «вредного» печенья и шоколада.

Во-первых, ИНОГДА лучше сохранить небольшое количество любимого продукта, нежели пытаться заменить.

Если вы любите смотреть по телевизору фигурное катание, то даже просмотр теннисных матчей в течение 5 часов, не заменит вам удовольствия от просмотра любимого спортивного соревнования. То же самое в питании. Если вы любите именно шоколад с кофе, то не всегда замена будет адекватной и вы получите столько же удовлетворения.

Во-вторых, если в целом вы питаетесь полезно и разнообразно, то вы с большим вниманием отнесетесь к вкусностям в своем рационе и с большим удовольствием будете смаковать каждый кусочек любимого блюда, нежели запихнете в себя полезную замену, не заметив.

В-третьих, не всегда полезно = низкокалорийно. Например, в 1 зефирке «Шармель» (15г) меньше калорий (56 ккал), чем в 1 финике (25г, 66 ккал).

Да, финик содержит немного витаминов, минералов, а зефир нет. Однако по калорийности выгоднее съесть зефир. А если вам нужны витамины — купите хороший мультивитаминный комплекс и пусть ваш остальной рацион будет полезным и разнообразным».

«Здоровые» конфеты против чернослива в шоколаде

На полках супермаркетов также часто встречаются вот эти конфеты с обилием восклицательных знаков на упаковке. Одна из самых продающихся из них «без сахара!» — рассчитано явно на людей, которым этой надписи достаточно.

Но стоит только повернуть упаковку и можно прочесть, что в 100 граммах этих конфет содержится 79,8 г углеводов. То есть, по сути эти конфеты состоят практически только из углеводов (по сути, того же самого сахара, только вместо одного белого порошка добавляют другой — фруктозу, но сути это не меняет. Фруктоза — тот же сахар).

Кроме того, их заявленная калорийность (310 ккал / 100 г) не сочетается с заявленными БЖУ. Мы знаем, что 1 грамм белка или 1 г углеводов = 4,1 ккал, а 1 г жира = 9 ккал, соответственно, если самостоятельно пересчитать калорийность этих здоровых конфет, то получится около 330 ккал/100 г. Примерно на уровне конфет «чернослив в шоколаде».

Да в общем-то это не так важно — 330 или 310 ккал в этих натуральных и вкусных конфетах. Некоторые люди уплетают такие «здоровые» конфеты упаковками, просто потому что «там нет сахара, а значит не отложится в жир». Не отложится, если не превысите норму калорий, и 100% отложится, если будете регулярно превышать.

Нам хочется только добавить, если хотите похудеть — ешьте эти «здоровые» конфеты, если они вам нравятся, или ешьте чернослив в шоколаде, хотите — «Рафаэлло», «Шармэль», любой зефир, халву, причем не обязательно ограничиваться только сладким, ешьте хоть майонез с беконом, если они вам нравятся.

Для похудения имеет значение только одно – сколько в итоге калорий вы потребили. Если со всеми своими любимыми сладостями, вы уместились в свою норму – вы все равно будете худеть.

Так что рецепт прост:

считайте калории и ешьте любимые сладости без угрызений совести.

А если будете превышать калораж – все равно будете полнеть. Хоть на ягодах годжи, хоть на финиках с овсянкой на воде. Конечно, стоит иметь в виду, что полезных микроэлементов в условном зефире меньше, чем в условных финиках, но это не значит, что можно объедаться последними и клеймить позором фабричные сладости.

У каждого есть своя норма КБЖУ, соответствующая вашей генетике, целям и образу жизни. Если лень высчитывать её, то прислушайтесь к классическим рекомендациям от ВОЗ: на каждый килограмм веса вашего тела нужно съедать 1-1,5 г белков, 3-4 г углеводов и 0,8-1 г жиров". опубликовано econet

Автор: Татьяна Прокофьева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet