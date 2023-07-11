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Низкое давление: техника самопомощи при гипотонии

Источник: Econet 11 июля 2023 5574
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Для регуляции артериального давления и улучшения общего самочувствия рекомендуется выполнять самомассаж головы, нижних конечностей, пояснично-крестцовой области и живота. 

Низкое давление: техника самопомощи при гипотонии

Артериальное давление (АД) - это один из основных показателей жизнедеятельности. Нормальное артериальное давление определяется в диапазонаме: систолическое от 90 до 140 мм рт.ст., а диастолическое от 60 до 90 мм рт.ст. Превышение диапазона — это гипертензия, а если показатель АД ниже нормального – гипотензия или гипотония.

Гипотония проявляется головокружениями, проблемами со зрением, быстрой утомляемостью, общей слабостью и сонливостью. 

Для вторичной профилактики гипотонии рекомендуют самомассаж. Выполнять приемы самомассажа следует, ориентируясь на реакцию организма. 

Самомассаж при гипотонии

Для регуляции артериального давления и улучшения общего самочувствия рекомендуется выполнять самомассаж головы, нижних конечностей, пояснично-крестцовой области и живота. 

Массаж головы 

1. Исходное положение – стоя или сидя, опираясь на спинку стула. Голову слегка наклонить вперед, расслабив мышцы шеи. 

2. Все движения выполнять вдоль роста волос, от макушки вниз, к шее и ушным раковинам. 

3. Начать массаж с передней части головы: выполнить поглаживающие движения подушечками пальцев прямолинейно, затем кругообразно, в направлении от волосистой части лба до затылка. 

4. Провести круговые или спиралевидные растирания подушечками пальцев в направлении от макушки к шее, ушам и надбровьям. 

5. Выполнить разминания на волосистой части головы, сдвигая и растягивания кожу кончиками пальцев или основаниями ладоней. 

6. Выполнить поглаживания и круговые растирания височных областей. 

7. Закончить процедуру легкими поколачиваниями кончиками пальцев по всей поверхности головы, ото лба к шее. 

Массаж с преобладанием тонизирующих приемов рекомендуется проводить в первой половине дня. 

Самомассаж нижних конечностей 

1. Исходное положение – сидя, ногу положить на стул с опорой на пятку. 

2. Самомассаж начать с большой мышцы бедра, используя такие приемы, как поглаживание, растирание, разминание и вибрация. Движения выполнять от коленного сустава вверх до паховой складки при массировании передней поверхности бедра, заднюю, боковую и внутреннюю поверхности массировать в направлении от колена вверх, к паховому лимфатическому узлу. 

3. Выполнить поглаживание двумя руками поочередно, затем полукружное и поперечно-прерывистое разминание одной или двумя руками, затем снова следует выполнить поглаживание.

4. Выполнить массаж колена (за исключением области коленной чашечки), направляя движения к подколенной ямке. Последовательность приемов должна быть следующей:

  • поглаживание двумя руками,
  • растирание боковых поверхностей во всех направлениях ребром и основанием ладони,
  • гребнем кисти, согнутой в кулак, поглаживание.
  • В завершение несколько раз согнуть и разогнуть ногу в колене. 

5. Согнуть ногу и положить ее на бедро другой ноги, выполнить массаж мышц голени. Заднюю поверхность голени массировать в направлении от пяточного бугра вверх, в подколенную область, переднюю – от пальцев стопы вверх. Начать с поглаживания, затем выполнить растирание, разминание и потряхивание, завершить поглаживанием. 

При массаже мышц голени можно использовать комбинированные приемы массажа: одной рукой разминать мышцы, другой выполнять поглаживающие движения. 

6. Выполнить массаж стопы, начав с поглаживания и растирания пальцев, затем самой стопы в направлении от пальцев к пятке (использовать такие приемы, как круговое и гребнеобразное поглаживание и щипцеобразное растирание). 

7. Выполнить массаж другой ноги, повторив приемы в описанной выше последовательности. 

Низкое давление: техника самопомощи при гипотонии

Самомассаж шеи и воротниковой зоны 
 

1. Принять положение стоя или сидя. 

2. Выполнить массаж задней поверхности шеи, начав с поглаживаний обеими руками движениями сверху вниз, от границы роста волос к плечевым суставам, плотно прижимая ладони к коже.

После этого выполнить выжимание ребрами обеих ладоней в том же направлении, что и поглаживание, и растереть кончиками пальцев обеих рук мышцы шеи по линии затылка от уха до уха.

При выполнении этого приема совершать прямолинейные круговые движения руками навстречу друг другу. В области большого затылочного нерва и сосцевидного отростка выполнить глубокое разминание по направлению сверху вниз, завершить поглаживаниями в направлении от затылка к плечу. 

3. Выполнить массаж передней части шеи ладонью одной руки в направлении сверху вниз, к ключицам. Приемы выполнять в следующей последовательности: поглаживание, растирание, разминание и снова поглаживание. 

При выполнении самомассажа шеи не рекомендуется затрагивать участки, на которых расположены крупные артерии и вены. Все движения должны быть аккуратными и плавными. 

4. Перейти к массажу воротниковой зоны. Выполнять приемы одной рукой, второй поддерживая массирующую. Вначале провести поглаживание по направлению от границы роста волос вниз и вбок до плечевого сустава, затем выжимание бугром большого пальца или основанием ладони.

Повторив каждый прием 3–4 раза, выполнить полукружные разминания подушечками четырех пальцев. Затем сделать несколько плавных наклонов головой влево-вправо и вперед-назад, выполнить круговые вращения сначала по часовой, потом против часовой стрелки. В завершение выполнить поглаживание. 

Самомассаж спины и поясницы 

1. Исходное положение – стоя или сидя. 

2. Выполнить поглаживания по направлению снизу вверх и вбок одновременно двумя руками, повторить 5–6 раз. 

3. Произвести энергичные растирания позвоночника в том же направлении ладонями, подушечками пальцев или кулаками. 

4. Выполнить несколько наклонов туловища вправо-влево и круговых вращений сначала в левую сторону, а затем в правую. 

5. Снова выполнить поглаживание. 

6. Выполнить массаж ягодичных мышц по аправлению к паховым лимфатическим узлам. 

7. Перейти к массажу нижнегрудного отдела позвоночника: выполнить поглаживания ладонью по направлению от поясницы вверх, к нижнему углу лопатки. Затем произвести выжимание кулаком со стороны гребня большого пальца и растирание тыльной стороной кисти. 

8. Растереть двумя руками попеременно трапециевидную мышцу, направляя движения от сосцевидного отростка к краю трапециевидной мышцы. 

9. Завершить массаж поглаживанием. 

Самомассаж спины можно дополнить растираниями сухим махровым полотенцем движениями сверху вниз. Полотенце при этом сначала нужно держать вертикально, а затем горизонтально. 

Самомассаж живота 

1. Исходное положение – лежа на спине, ноги согнуть в коленных и тазобедренных суставах. 

2. Выполнить поглаживающие движения по часовой стрелке от правой половины живота к левой, постепенно усиливая давление. 

3. Затем произвести растирание обеими руками гребнем кисти, согнутой в кулак, по направлению от подреберья вниз и обратно, а также вправо-влево. 

4. Выполнить разминание прямых мышц живота, затем косых, идущих от ребер к тазу. 

5. Выполнить вибрационные приемы: установив ладони внизу живота и сомкнув пальцы в замок, совершать частые движения вверх-вниз. 

6. Завершить массаж легкими круговыми поглаживаниями по часовой стрелке. опубликовано econet

Автор: Анастасия Красичкова , "Гипотония"

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Источник: https://econet.ru/

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низкое давление гипотония здоровье артериальное давление

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