Анализ крови: 9 показателей общего анализа

Итак, что же говорит нам наша кровь? Её анализ крови мы сдаем практически при любом заболевании. И грамотный врач непременно отправит вас первым делом “на кровь”.

Итак, что же говорит нам наша кровь?

Её анализ крови мы сдаем практически при любом заболевании. И грамотный врач непременно отправит вас первым делом “на кровь”. Для общего анализа она берется или из вены, или из пальца.

И первичный анализ можно сдавать не натощак. Но для развернутого есть нельзя ни в коем случае! Помните это!

Причина такого требования проста: любая пища изменит ваш сахар в крови, и анализ будет не объективен. Лучше всего сдавать кровь после небольшого отдыха (именно поэтому мы чаще всего идем на анализ утром). Опять же для чистоты исследования.

Показатели общего анализа

Грамотный врач обязательно примет во внимание ваш пол и физиологическое состояние. Потому как, скажем, у женщин во время ПМС повышается СОЭ и уменьшается количество тромбоцитов.

1. Гемоглобин (Hb)

Это пигмент крови, содержащийся в эритроцитах, основная функция которого заключается в транспортировке кислорода от легких к тканям и выведении из организма СО2. Нормальные показатели для мужчин составляют 130-160 г/л , для женщин — 120-140 г/л.

Если гемоглобин понижен, это говорит о возможной анемии, кровопотере или скрытом внутреннем кровотечении при поражении внутренних органов. Повышение гемоглобина, как правило, наблюдается при болезнях крови и некоторых видах сердечной недостаточности.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Эритроциты

Это непосредственно красные кровяные тельца, содержащие гемоглобин. Нормальные значения у мужчин — (4.0-5.1) * 10 в 12-й степени/л и у женщин — (3.7-4.7) * 10 в 12-й степени /л. Переизбыток эритроцитов бывает у здоровых людей на большой высоте в горах, а также при пороках сердца, болезнях бронхов, легких, почек и печени.

Иногда это говорит о переизбытке стероидных гормонов в организме.

Недостаток эритроцитов свидетельствует об анемии, острой кровопотере, хронических воспалительных процессах. И иногда бывает на поздних сроках беременности.

3. Лейкоциты

Белые кровяные тельца. Продуцируются в костном мозге и лимфатических узлах и защищают организм от внешних воздействий. Норма для всех — (4.0-9.0) х 10 в 9-й степени /л. Превышение говорит о наличии инфекции и воспалении.

Большое их количество бывает при разных ситуациях, порой не связанных с болезнями. Они могут подскочить от физического напряжения, стресса или беременности.

Но бывает, что лейкоцитоз связан с заболеваниями, а именно:

бактериальными инфекциями;

воспалительными процессами;

аллергическими реакциями;

лейкозами;

приемом гормональных препаратов, некоторых сердечных препаратов (типа дигоксина).

А вот лейкопения (нехватка лейкоцитов) может говорить о вирусной инфекции (например, при гриппе) или приеме некоторых лекарств, например, анальгетиков, противосудорожных.

4. Тромбоциты

Клетки, обеспечивающие свертываемость крови, участвуют в образовании тромбов. Нормальное количество — (180-320) * 10 в 9-й степени/л. Если их больше нормы, то, возможно, у вас туберкулез, язвенный колит, цирроз печени. Такое бывает еще и после операций или при употреблении гормональных препаратов.

Пониженное их содержание случается при действии алкоголя, отравлении тяжелыми металлами, болезнях крови, почечной недостаточности, заболеваниях печени, селезенки, гормональных нарушениях. А также при действии некоторых лекарств: антибиотиков, мочегонных, дигоксина, нитроглицерина, гормонов.

5. СОЭ или РОЭ

Скорость оседания эритроцитов. Это показатель течения болезни. Обычно СОЭ увеличивается на 2-4 сутки заболевания, а пика достигает в период выздоровления. Норма для мужчин — 2-10 мм/ч, для женщин — 2-15 мм/ч.

Повышенные показатели бывают при инфекциях, воспалениях, анемии, болезнях почек, гормональных нарушениях, шоке после травм и операций, при беременности, после родов, во время месячных, а пониженное наблюдается при недостаточности кровообращения, анафилактическом шоке.

6. Глюкоза

Концентрация глюкозы в здоровом организме должна быть 3,5-6,5 ммоль/литр. Понижение глюкозы свидетельствует о недостаточном и нерегулярном питании, гормональных заболеваниях, повышение — о сахарном диабете.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

7. Общий белок

Норма его — 60-80 граммов /литр. При ухудшении работы печени, почек, недоедании он понижается. Такое часто бывает после жестких диет.

8. Общий билирубин

Билирубин должен показывать не выше 20,5 ммоль/литр. Он — индикатор работы печени. При гепатитах, желчекаменной болезни или разрушении эритроцитов билирубин повышается.

9. Креатинин

Креатинин отвечает за ваши почки. Его нормальная концентрация: 0,18 ммоль/литр. Превышение нормы — признак почечной недостаточности, если не дотягивает до нормы — значит, нужно повышать иммунитет.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet