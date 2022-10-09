Вот как недостаток сна влияет на ваше сердце

Отсутствие сна - это бомба замедленного действия. Недостаток сна является особенно проблематичным для принятия решений в условиях неопределенности и неожиданных изменений.

Потеря сна вредна для вашего здоровья, и исследования продолжают выяснять точную причину, по которой ваше тело страдает, когда лишается достаточного качественного сна. Многие подвержены риску, в том числе и те, кто борется с бессонницей, а также люди, которые работают долго, беспорядочно или по ночам.

Персонал скорой медицинской помощи часто попадает в последнюю категорию, и исследования, представленные на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки в 2016 году, показали, к каким последствиям для сердца это может привести.

Что происходит с организмом при нехватке сна

Исследователи из Боннского университета в Германии делали рентген сердца радиологов до и после 24-часовой смены, в течение которых у них было всего около трех часов сна. Значительное сердечное напряжение, предшественник сердечных проблем, отмечалось после отсутствия сна.

Также были отмечены другие беспокоящие изменения, в том числе увеличение артериального давления, сердечного ритма и гормонов щитовидной железы, что свидетельствует о реакции стресса.

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Что происходит с вашим сердцем, когда вам не хватает сна?

Люди, которые спят менее семи часов в сутки, имеют повышенный риск сердечных заболеваний, и это верно независимо от других факторов, влияющих на здоровье сердца, таких как возраст, вес, курение и физические нагрузки.

По данным Национального фонда сна (NSF):

"В одном исследовании, в котором изучались данные 3000 взрослых людей в возрасте старше 45 лет, выяснилось, что те, кто спал менее шести часов в сутки, имели в два раза больший шанс получить инсульт или сердечный приступ, чем люди, которые спали от шести до восьми часов в сутки.

Не совсем понятно, почему меньшее количество сна наносит ущерб здоровью сердца, но исследователи понимают, что недостаточное количество сна вызывает перебои в основном состоянии здоровья и биологических процессах, таких как метаболизм глюкозы, артериальное давление и воспаления."

Между тем не случайно, что люди, которые борются с апноэ, что вызывает постоянные ночные пробуждения, часто имеют проблемы с сердцем.

У женщин с апноэ, как правило, более высокий уровень белка тропонина Т, который является маркером повреждения сердца, и, большая вероятность увеличения сердца, что является фактором риска сердечных заболеваний.

" … [Б]ез длительных глубоких периодов покоя, - отмечает NSF, - активируются определенные химические вещества, которые не позволяют организму достичь длительных периодов, когда частота сердечных сокращений и кровяное давление снижаются."

Это также может увеличить риск высокого кровяного давления и проблем с сердцем.

Тем не менее, опасность угрожает не только людям с такими расстройствами сна как апноэ. Нарушения сна из-за бессонницы, плохих привычек сна или графиков работы также могут поставить ваше здоровье сердца под угрозу.

В одном недавнем исследовании было установлено, что даже у детей более короткая продолжительность сна связана с повышенной артериальной ригидностью, фактором риска сердечных заболеваний и инсульта.

Экономия на сне может в четыре раза повысить риск возникновения автомобильных аварий.

Когда вы не получаете достаточного количества сна, ваши навыки решения задач ослабевают, и время реакции замедляется. Также наблюдаются длительные периоды отсутствия концентрации внимания и снижение точности отклика, которые особенно проблематичны во время вождения.

В докладе, опубликованном Фондом по безопасности дорожного движения Американской автомобильной ассоциации (ААА), исследователи сравнили вождение в сонном состоянии с вождением с превышением законной концентрации алкоголя в крови.

Недостаток сна, даже на один или два часа, на следующий день почти удвоил риск участия исследуемых в автомобильной аварии. Если отсутствие сна увеличилось, а участники спали всего четыре или пять часов в сутки, риск автокатастрофы увеличивался в четыре раза.

Согласно Фонду по безопасности дорожного движения AAA:

"Ранние исследования Фонда AAA по безопасности дорожного движения выявили, что 7% всех аварий, 13 [процентов] аварий, которые приводят к госпитализации, и 21 [%] смертельных аварий связаны с сонливостью водителя."

Отсутствие сна - это бомба замедленного действия

Отсутствие сна сыграло свою роль во многих катастрофических событиях, включая Чернобыль, аварию на АЭС Три-Майл-Айленд, взрыв Челленджера и многое другое.

Это неудивительно, так как известно, что он вызывает притупление реакции, но исследователи также обнаружили, что недостаток сна является особенно проблематичным для принятия решений в условиях неопределенности и неожиданных изменений. Они заключили:

"Притупленные реакции на обратную связь в ситуации отсутствия сна являются причиной невозможности приспособиться к неопределенности и изменениям в непредвиденных обстоятельствах. Таким образом, ошибка может быть зарегистрирована, но с уменьшенным эффектом из-за снижения аффективной валентности обратной связи или потому, что обратная связь не связана с выбором когнитивно.

Это имеет важные последствия для понимания и управления когнитивными нарушениями, вызванными потерей сна, в реагировании на чрезвычайные ситуации, борьбе со стихийными бедствиями, военных действиях и других динамичных условиях реального мира с неопределенными результатами и несовершенной информацией."

Например, когда в 1986 году в Чернобыльском реакторе произошел сбой, инженеры, участвовавшие в катастрофе, проработали 13 часов или более до кризиса. Аналогичным образом, космический шаттл Челленджер взорвался после его запуска в январе 1986 года, убив всех семерых человек на борту.

Менеджеры, задействованные в запуске, спали всего два часа до прибытия на работу в час ночи, а президентская комиссия по аварии отметила:

"Готовность сотрудников НАСА работать сверхурочно, хотя и заслуживает восхищения, но вызывает серьезные вопросы, когда это ставит под угрозу качество работы, особенно когда на карту поставлены важнейшие управленческие решения."

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Даже «небольшое» отсутствие сна вредно

Удивительно, что лишь небольшие изменения во сне могут серьезно изменить ваш мозг, тело и поведение. Как отмечалось в отчете AAA, даже уменьшение количества сна на один час увеличивает риск автомобильной аварии на следующий день.

Об этом также свидетельствует переход на летнее время (DST), практика перемещения часов вперед на один час в летние месяцы и возвращения их назад зимой.

Исследования, представленные на ежегодных научных сессиях Американского колледжа кардиологов, показали, что риск сердечного приступа в понедельник после перехода на летнее время (когда один час сна потерян) вырастает на 25 процентов по сравнению с другими понедельниками.

В конце лета, когда часы переводят назад на один час, чтобы люди получали дополнительный час сна, риск сердечного приступа падает на 21 процент.

Кроме того, невролог из Вашингтонского университета сказал CBS News, что перевод часов вперед на один час коррелирует со значительным увеличением числа дорожно-транспортных происшествий и сердечных приступов в течение следующих двух-трех дней.

Исследования также показывают, что переход на летнее время приводит к увеличению травм на рабочем месте (частота и тяжесть), а также задержке во времени реакции, которая влияет на производительность.

Пытаться работать в отсутствие сна - как работать пьяным

Вы, вероятно, не будете пытаться работать или вести машину после чрезмерного употребления алкоголя. Тем не менее, практически все пытались заниматься делами после отсутствия сна. Тревожит тот факт, что исследования продолжают доказывать, что по сути это одинаковые состояния.

Например, одно из исследований Мичиганского университета (U-M) обнаружило, что даже шести часов сна в ночное время слишком мало и это может сделать вас функционально ослабленным, как будто пьяным. Математик U-M и автор исследования Оливия Вальч сказала:

"Понадобится не очень много дней недосыпа, чтобы вы стали функционально пьяны ... Исследователи выяснили, что чрезмерная усталость может иметь такой эффект.

Страшно то, что люди думают, что выполняют задачи намного лучше, чем происходит на самом деле. Ваша производительность снижается, но ваше восприятие производительности остается на прежнем уровне."

В феврале 2016 г. Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что 1 из 3 взрослых не получает достаточного количества сна.

В этом случае «достаточный» сон определялся как семь или более часов в сутки, но многим взрослым может потребоваться ближе к восьми часам в сутки (и, следовательно, недостаток сна может затронуть даже более одного из трех взрослых).

Помимо вреда для сердца и повышения риска серьезной аварии или травмы, исследователи обнаружили, что когда участники сокращают свой сон с 7,5 до 6,5 часов в сутки, наблюдаются увеличение активности в генах, связанных с воспалением, иммунной возбудимостью, диабетом, риском развития рака и стрессом.

Прерванный или ослабленный сон может также:

Повысить риск развития рака

Нанести вред вашему мозгу, прекратив производство новых нейронов. Отсутствие сна может увеличить уровень кортикостерона (гормон стресса), в результате чего в вашем гиппокампе создается меньше новых клеток головного мозга

Способствовать преддиабетическому состоянию, устойчивому к инсулину, которое заставляет вас чувствовать голод, даже если вы уже поели, что может привести к увеличению веса

Способствовать преждевременному старению, мешая производству гормона роста, обычно высвобождаемому гипофизом во время глубокого сна (и во время определенных видов упражнений, таких как интенсивная интервальная тренировка)

Повысить риск смерти от любой причины

Сделайте это прямо сейчас чтобы лучше спать сегодня

Если у вас проблемы со сном, пришло время принять меры, чтобы лучше отдохнуть ночью. Возможно, самый важный естественный «трюк» для улучшения сна — это убедиться, что вы получаете надлежащее воздействие яркого света в течение дня и отсутствие синего света ночью.

Утром яркий солнечный свет сигнализирует вашему телу, что пришло время проснуться. Ночью, когда солнце садится, темнота должна сигнализировать вашему телу, что пришло время спать. В идеале, чтобы помочь вашей циркадной системе перезапустить себя, с утра получите по меньшей мере 10-15 минут воздействия естественного света.

Это отправит сообщение вашим внутренним часам, что день начался, что поможет им с меньшей вероятностью не путаться из-за более слабых световых сигналов в течение дня.

Затем, примерно в солнечный полдень, получите еще одну «дозу» солнечного света не менее 30 минут. Еще лучше - целый час или больше. Если ваш график таков, что вам нужно вставать и приходить на работу до восхода солнца, постарайтесь получить хотя бы полчаса яркого солнечного света в течение дня.

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Вечером, когда солнце начинает садиться, наденьте янтарные очки, которые блокируют синий свет. Вы также можете заглушить искусственный свет (будь то светодиоды, лампы накаливания или компактные люминесцентные лампы [CFLs]) и отключить электронные устройства, чтобы уменьшить воздействие света, который может сдерживать производство мелатонина.

Еще лучше, замените светодиодные лампы на лампы накаливания или низковольтные галогеновые лампы накаливания. После захода солнца вы также можете включить лампу с низким потреблением энергии с желтым, оранжевым или красным светом, если вам нужно освещение.

Соляная лампа, освещенная 5-ваттной лампой, является идеальным решением, которое не будет мешать вашему производству мелатонина. Свеча также подойдет.

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© доктор Джозеф Меркола

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