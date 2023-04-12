Точки для снятия отеков в коленных суставах

Китайский точечный массаж активизирует кровообращение и улучшает циркуляцию крови в области коленного сустава, что способствует исчезновению отеков в этой части тела. Кроме того, с помощью точечного массажа можно полностью снять болевые ощущения в коленных суставах.

Китайский точечный массаж активизирует кровообращение и улучшает циркуляцию крови в области коленного сустава, что способствует исчезновению отеков в этой части тела. Кроме того, с помощью точечного массажа можно полностью снять болевые ощущения в коленных суставах.

Китайский точечный массаж при болях в коленях

1. Точка В 54 (“управляющая середина”). Симметричная точка, расположена на задней поверхности ноги в центре под коленом.

Используется при лечении коленных суставов, артритов, ишиаса и болей в спине.

рис. 1

2. Точка В 53 (“управляющая деятельность”). Симметричная точка, расположена на внешней части колена, во впадине, образующейся при сгибе сустава (рис.1). Снимает напряжение и боли в коленных суставах.

3. Точка LV 8 (“изгибающийся источник”). Симметричная точка, расположена под коленом, где заканчивается впадина, образующаяся при сгибе коленного сустава (рис. 2). Помогает при болях и опухолях коленных суставов.

4. Точка К 10 (“питательная долина”). Симметричная точка, находится между двумя сухожилиями с внутреннего края сгиба коленного сустава (рис.1). Используется при болях в коленных суставах, брюшной полости, нарушениях деятельности половой системы.

5. Точка Sp 9 (“темная сторона горы”). Симметричная точка, располагается на внутренней поверхности голени под головкой болынеберцовой кости, на выступающей части (рис.1). Массаж этой точки помогает при болях и отеках в области коленных суставов, а также при варикозном расширении вен.

рис. 2

6. Точка GB 34 (“солнечная сторона горы”). Симметричная точка, расположена под коленным суставом на внешней части голени, почти перед головкой болыпебер-цовой кости (рис. 2). Снимает повышенный мышечный тонус и боли в области коленных суставов.

7. Точка St 35 (“нос теленка”). Симметричная точка, расположена под коленной чашечкой в углублении с внешней стороны (рис2). При воздействии на эту точку исчезают боли в коленных суставах, облегчается состояние при ревматизме ступней.

8. Точка St 36 (“точка трех миль”). Симметричная точка, находится под коленной чашечкой в сторону внешней части болыпеберцовой кости (рис.2). Снимает боль в коленных суставах, укрепляет мышцы, улучшает общее состояние организма.

Упражнения при болях в коленных суставах

Для выполнения упражнений нужно сесть на коврик и вытянуть ноги.



рис. 3

1. Для массажа точки В 54 следует использовать два мяча для игры в теннис. Положить мячи под каждое колено и подвигать ногами, чтобы мячи воздействовали на точки В 54.

Выполняя остальные упражнения, мячи можно оставить под коленями.

2. Обхватить колено одной ноги ладонями и энергично растереть его с обеих сторон до возникновения ощущения тепла в колене.

Таким образом произойдет воздействие сразу на несколько точек: В 53, GB 34, LV8,Sp9,K10.

3. Для воздействия на точки St 35 обхватить колени большими и указательными пальцами и надавливать на точки вокруг коленной чашечки, массируя таким образом не только точку St 35, но и другие точки, расположенные в этом месте. Затем секунд на 10 нужно усилить давление, а потом ослабить его. Повторить движения 3-4 раза в течение 2 минут.

4. Положить ладонь на коленную чашечку и произвести круговое растирание по часовой стрелке (10 раз), а затем против часовой стрелки (10 раз). При возникновении сильной боли от этого упражнения придется отказаться.

5. Поставить пятку левой ноги на точку St 36 на правой ноге и в течение 30 секунд растирать точку. Аналогично произвести массаж этой точки на левой ноге.опубликовано econet

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