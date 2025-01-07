Метеозависимость: Как улучшить самочувствие гипертоникам и гипотоникам

С точки зрения восточной медицины, метеозависимость — это снижение защитных свойств энергетического поля.

Метеозависимость - это болезненная реакция организма на резкие изменения погоды и климата.

Это не только перепады атмосферного давления и солнечные бури – это еще и изменения температуры воздуха (похолодание или потепление), а также таких показателей, как влажность, насыщенность кислородом.

Ослабленный организм не может компенсировать эти изменения внешней среды и у него развивается метеосиндром.

Он проявляется такими симптомами:

слабость,

головная боль,

учащение сердцебиения,

раздражительность,

повышение артериального давления,

расстройство сна,

обострение хронических заболеваний,

боли в суставах и т.д.

Какой тип погоды благоприятный для вас

Выделяют пять типов природных условий, оказывающих влияние на состояние здоровья человека.

1. Индифферентный тип - незначительные колебания погоды, к которым даже ослабленный болезнью человеческий организм легко и быстро приспосабливается.

2. Тонизирующий тип - благоприятная погода, характерная для того или иного времени года, когда атмосферные проявления и температура внешней среды соответствуют норме для данной климатической зоны.

3. Спастический тип - резкое изменение температуры воздуха, рост атмосферного давления и содержания кислорода в воздухе, уменьшение влажности.

Эти условия благоприятны для людей с низким кровяным давлением и неблагоприятны для тех, кто имеет повышенное давление.

У гипертоников такие изменения могут вызвать головную боль и боли в области сердца, ухудшение или нарушения сна, нервную возбудимость и раздражительность.

4. Гипотензивный тип - резкое снижение атмосферного давления, содержания кислорода в воздухе и увеличение влажности.

При таких погодных условиях у гипотоников снижается тонус сосудов, появляется ощущение усталости или резкой слабости, одышка, сердцебиение и нервозность.

Гипертоники же чувствуют себя нормально: их кровяное давление постепенно снижается к нормальным показателям.

5. Гипоксический тип - снижение температуры летом и повышение зимой. При этом у гипертоников наблюдаются тахикардия, одышка, отек (отечность), сонливость, слабость, повышенная утомляемость. Кроме того, данные погодные изменения могут вызывать боли в суставах, местах прошлых травм.

Как правило, ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями происходит за несколько часов до резкого изменения атмосферного давления или температуры на улице.

Усиление или изменение направления ветра также может вызвать беспричинное беспокойство, головную боль, общую слабость и боль в суставах.

Для «сердечников» одним из самых негативных факторов является высокая влажность воздуха. Сердечные приступы учащаются и во время приближения грозы.

Магнитные бури провоцируют обострения в первую очередь у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющими проблемы с нервной системой. Но даже здоровые люди могут иногда реагировать на это явление природы головной болью, повышенной сонливостью или бессонницей, нервным напряжением, тошнотой, метеоризмом и другими неприятными симптомами.

Метеозависимость – сигнал о нарушении энергетики человека

С точки зрения восточной медицины, метеозависимость - это снижение защитных свойств энергетического поля.

Меридиан перикарда (защитник сердца) не выполняет свою функцию, и сердце реагирует повышением или снижением артериального давления.

Энергетически человек максимально заряжен сверху и минимально снизу. Биополе человека расширяется возле участка головы и сужается возле участка ног – имеет форму яйца. Чтобы сбалансировать энергопотенциал всего организма, нужно работать именно с этими частями тела.

Головной мозг человека для выполнения возложенных на него функций требует много энергии, поэтому потребляет до 50% общей энергии организма. Если же энергопотенциал человека слабый, достаточного количества «топлива» не хватает ничему: ни мозгу, ни сердцу, ни костям и т.д.

И даже при незначительном увеличении расхода энергии вследствие метеонагрузки развивается болезненное состояние.

Выравнивание энергетики человека

В современном мире, где малоподвижный образ жизни, умственная перегрузка, переедание – это норма, энергетический дисбаланс человека стал всем очевидным.

С возрастом даже у практически здоровых людей эти симптомы дисбаланса проявляются в той или иной мере.

Как восстановить свой энергопотенциал

Чтобы стабилизировать и выровнять энергопотенциал, предлагаются следующие несложные процедуры.

Сбор для массажа головы

Ингредиенты:

Зеленый, свежий имбирь растереть на мелкой терке или миксере до кашицы. Выдавить сок – 1 ст. л. Жмых не выбрасываем, он пригодится для ножного сбора.

Сок свежего алоэ - 2 ст. л. Кожицу тоже сохраняем.

Очень крепкий отвар мяты - 1ст. л. на полстакана кипятка. Настоять.

Мед – 1 ч. л.

Применение:

Смешиваем все компоненты и тщательно, не спеша, втираем в волосистую часть головы.

Пальцами проводим ото лба к затылку – «грабли» и фиксируем пальцы на сосцевидном отростке за ухом. Там делаем несколько круговых движений.

Повторяем массаж до разогрева. Растираем затылочные бугры.

Эффект: имбирь даст разогревающий эффект, а мята - «холодок», вместе - приятное ощущение ветерка. Алоэ восстанавливает все возрастные повреждения головного мозга.

Внимание: сильно жечь кожу не должно!



Сбор для ног

1. Берем жмых имбиря и алоэ, плюс – сок и жмых 3 листочков каланхоэ. Каланхоэ значительно усилит разогревающий эффект. Согреем ноги.

2. Добавляем в смесь 1 ст. л. меда и 1 ст. л. и все тщательно перемешиваем.

3. В этом составе вымачиваем новые (чистые) тонкие носки.

4. Влажные носки одеваем на ноги, а сверху - тонкий полиэтиленовый пакет. Поверх пакета – уже теплый, толстый, чулок.

Эта процедура называется «носочки», ее лучше делать перед сном не больше 20-30 минут.

Если ощущается сильное жжение – нужно добавить немного подсолнечного масла.

Голову натираем с утра, «носочки» делаем перед сном.

Внимание: оставлять «носочки» на ночь ни в коем случае нельзя. Можно получить ожог кожи!

Выравнивание энергетического баланса – «голова-ноги» улучшает как настроение, так и общее физическое состояние и является прекрасным профилактическим средством от простудных заболеваний.

Защитные меры – профилактика болезненных состояний

Общие рекомендации. Прежде всего нужно помочь сердцу и перикарду (мешок, в котором расположено сердце). Поддержать эти органы можно препаратами адониса (продаются в аптеках).

Можно приготовить настой в домашних условиях:

1 ст. л. травы адониса залить 1 стаканом кипятка, настоять 2 часа,

принимать по 1 ст. л. 3 раза в день (дозу не превышать!).

Боярышник и каркаде также благотворно влияют на сердце и перикард. Их можно заваривать и принимать как чай (1 ч. л. на стакан кипятка) с медом.

Фитнес и закаливание еще больше укрепят общий тонус организма. Для поддержания здоровья человек должен каждый день, не менее двух часов - быть физически активным.

Если вы имеете серьезные диагнозы, проконсультируйтесь с врачом о необходимости увеличения доз медикаментов в метеонапряженные дни.

Советы гипертоникам: начните утро с прохладного душа; ни в коем случае не переедайте, уменьшите порции. Лучше увеличьте количество приемов пищи, уменьшите употребление соли и воды – они могут спровоцировать отеки. Откажитесь от любого алкоголя и сигарет.

Советы гипотоникам: начните день с контрастного душа, выпейте чашечку крепкого чая или заварного черного кофе, употребляйте адаптогены: настойки родиолы розовой, женьшеня или китайского лимонника, принимайте перед сном хвойные ванны: они улучшают кровообращение и состояние нервной системы.

Советы при невротических заболеваниях: принимайте успокаивающие средства: настойку синюхи голубой, пустырника, валерианы, пейте чай с липы, мяты или душицы.

Советы при желудочно-кишечных заболеваниях. У некоторых людей изменения метеоусловий вызывают расстройства пищеварения: запоры, поносы, повышенное газообразование, чувство распирания в животе. Избавиться от этих неприятных симптомов поможет чай из ромашки.

Если ваши органы пищеварения реагирует на изменения метеоусловий в виде таких симптомов, как боли и ощущение распирания из-за повышенного газообразования, то при этом будет полезно иметь под рукой таблетки угля активированного. Прием три раза в день 3-4 таблеток поможет уменьшить симптомы или избавит совсем от дискомфорта.

Травы и дыхательные упражнения поддержат организм

В арсенале фитотерапии много лекарственных растений, которые помогают человеку адаптироваться к изменениям в природе.

- Если беспокоит сердце и плохо спится, приготовьте сбор из плодов боярышника, шиповника, мяты, пустырника и ромашки, заварить и пить как чай, после того как настоится 15-20 минут.

- Поможет снизить давление настой травы донника: 1 ст. л. травы залить 1 стаканом кипяченой охлажденной воды, настоять 4 часа, а затем довести до кипения. После процеживания принимать 2 раза в день по 100 мл.

- Улучшит самочувствие при переменах погоды настойка из чистотела и календулы: 0,5 ч. л. чистотела и 1 ст. л. календулы залить одним стаканом водки и выдержать 6 недель в темном месте. После процедить и перелить в емкость из темного стекла с притертой пробкой. Принимать 2 раза в день по 10 капель, растворив их в небольшом количестве воды.

- Сосуды укрепит и поддержит настойка девясила: 1,5 ст. л. сухого корня девясила залить 500 мл водки и дать настояться в течение недели. Принимать 3 раза в день по 1 ч. л. Особенно она полезна пожилым людям.

Дыхательные упражнения способствуют нормализации кровообращения, насыщению клеток кислородом, способствуют нормализации самочувствия.

1. Лягте на ровную поверхность и ровно дышите медленно 5 минут. При этом очень важно полностью сконцентрироваться на этом действии, отслеживать каждый вдох и выдох. Это простой способ расслабить нервную систему, устранить спазмы сосудов, нормализовать ритм сердца, снять болевой синдром.

2. Станьте прямо. Медленно вдыхайте, втягивая живот, а затем сделать резкий выдох, отпустив живот. Повторить 3-10 раз (ориентируйтесь по своему самочувствию).

Между повторами следует расслабиться.

3. Сядьте на корточки, держите спину прямо, положив руки на колени. В этом положении опустите голову и закройте глаза. Расслабьте мышцы лица, шеи, плеч, рук и ног. Медленно вдохнув, задержите дыхание на 2 секунды и выдохните. Повторите несколько раз.опубликовано econet

Автор: Владимир Болсун

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