Очищение и омоложение: Три ЗОЛОТЫХ рецепта

Загрязненный организм фактически ускоренно стареет. Вот почему очищение и омоложение в определенном смысле синонимы...

В процессе обмена веществ, как в производственном технологическом цикле, накапливаются «отходы производства» – вещества, которые не могут быть усвоены организмом, но и вывести которые из него представляется трудной задачей.

Загрязнения внутренней среды оказываются центрами концентрации химических структурных включений, провоцирующих рост раковых клеток. Во многом поэтому в последние десятилетия резко возрос риск канцерогенеза.

Загрязненный организм фактически ускоренно стареет. Вот почему очищение и омоложение в определенном смысле синонимы.

Индустриальная эпоха, расцвет которой пришелся на жизнь нынешнего поколения, еще более усложнила эту задачу: резкое загрязнение среды обитания человека количественно и качественно увеличило вредные выбросы, попадающие во внутреннюю среду организма. Поэтому проблема его очищения от шлаков стала жизненно важной.

Существуют десятки способов очищения.

Самые простые способы очищения организма

Рис, мед и курага – помогут очистить кишечник

1. Перебрать 1–2 ст. л. риса, помыть и залить рис водой на ночь так, чтобы она покрывала его на 1–2 см. Утром поставить сосуд с рисом на огонь.

2. При начале кипения воду слить, промыть рис, залить его холодной водой и вновь поставить на огонь.

3. Проделать эту процедуру трижды, на 4-й раз рис доварить и слить воду.

4. Заправить рис медом или оливковым маслом и съесть.

5. После этого залить крутым кипятком 5–7 штук кураги, через час курагу съесть и выпить настой. После чего не есть 4 часа.

6. Во время обеда можно есть все, кроме мясных продуктов.

Рецепт «очистки» крови растительным маслом

Особого очищения требует кровь. Из простых способов очистки крови можно предложить самый быстрый и простой.

1. Каждое утро рассасывайте во рту 1 ст. л. растительного масла до состояния белой прозрачной жидкости, держите ее в передней части рта, а затем энергичными движениями губ гоняйте его во рту, не глотая, но полощите масло во рту, особенно под языком, где проходят мелкие кровеносные сосуды, лимфатические узлы.

Нужно сосать масло как конфету.

2. Затем выплюньте, ни в коем случае не проглатывайте.

Выводятся все токсины, накапливаемые в организме за ночь. И так каждый день.

Масло сначала будет густым и иметь коричневый цвет. Затем оно делается менее густым, а цвет становится сероватым, до белого. Его следует полностью выплюнуть в унитаз и тщательно прополоскать рот настоем травы, обладающим дезинфицирующим средством.

Основой для такого настоя могут служить листья березы, душицы, зверобоя, крапивы, мяты, календулы, пижмы, подорожника, ромашки, шалфея, эвкалипта.

Высосанное масло нельзя проглатывать: в нем находятся болезнетворные бактерии и ядовитые продукты обмена веществ, которые в результате процедуры сконцентрировались в этой жидкости.

В ней обнаружены даже злокачественные клетки.

Поэтому следует провести тщательную санацию ротовой области и почистить зубы.

Процедуру сосания масла рекомендуют проводить утром натощак и вечером перед сном по 10–15 минут. Повторять ее можно до полугода и дольше.

Рецепт регулярной «очистки» крови

Более основательно очищать кровь следует дважды в год, весной и осенью.

В 2 стакана меда добавляют 1 стакан укропа, 2 литра горячей воды, 1 ст. л. корня валерианы и все это помещают на сутки в термос, после чего процеживают.

Держат в холодильнике, пьют по 1 ст. л. 3 раза в день до окончания состава.опубликовано econet

©Савелий Кашницкий из книги «Рецепты долголетия. Жемчужины медицины Востока и Запада»

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