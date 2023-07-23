Опасность! Зависимость от капель в нос

Лечение насморка направлено на увлажнение слизистой оболочки носа, борьбу с причиной заболевания, симптомами. Увлажнение слизистой можно производить с помощью морской воды.

Нет такого человека, который бы не встречался с затрудненностью дыхания, выделениями из носа, заложенностью.

Разберемся, в чем особенности заболевания и возможная опасность неправильного лечения насморка.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАСМОРКА БЕЗ КАПЕЛЬ В НОС

Насморк в медицине называют научным термином ринит от греческого слова rinos, что в переводе означает нос.

Причиной насморка может явиться контакт слизистой оболочки носа с разнообразными патогенными микроорганизмами, вирусами, а также физическими (переохлаждение) и химическими факторами (пары кислот, щелочей, дым).

Под действием этиологического фактора, то есть причины, слизистая оболочка полости носа начинает воспаляться.

На первой стадии заболевания наблюдается отек, выделяется прозрачная слизь из носа (ринорея).

В результате больному трудно дышать, для дыхания он использует рот, чихает. Часто при заложенности носа появляется головная боль, потеря обоняния.

На второй стадии заболевания выделения из носа принимают слизисто-гнойный характер, так как происходит присоединение бактериальной инфекции.

Лечение насморка

При нормальном иммунитете человека и отсутствии склонности к проявлениям гайморита, насморк проходит самостоятельно.

При снижении иммунитета и присоединении агрессивной бактериальной инфекции организму необходимо помочь справиться с ринитом, чтобы последний не затянулся на недели и не вызвал серьезные осложнения (отит, синусит, гайморит и др.).

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Лечение насморка направлено на увлажнение слизистой оболочки носа, борьбу с причиной заболевания, симптомами.

1) Увлажнение слизистой можно производить с помощью морской воды. В настоящее время в аптеке можно приобрести разнообразные спреи, содержащие морскую воду, которые очищают носоглотку, губят болезнетворные микроорганизмы, разжижают и удаляют корки, увлажняют, облегчая носовое дыхание.

Можно сделать раствор соли самостоятельно: налить стакан кипяченой воды, добавить 0,5 чайной ложки поваренной соли (или купить морскую соль в аптеке), добавить 1-2 капли йода.

Промывать этим раствором нос 3-5 раз в день.

Таким образом, мы воздействуем на причину заболевания и увлажняем слизистую носа.

2) Существует много домашних средств и приемов для лечения ринита, например, закапывать сок свеклы (выжимается из свежей тертой свеклы, отстаивать 2 часа), сок моркови, сок алоэ, подышать над срезом лука, подышать над разведенными в горячей воде эфирными маслами эвкалипта, розмарина или масла чайного дерева.

Большинство этих средств влияет на болезнетворные микроорганизмы, питает слизистую полезными веществами.

3) В аптеке можно приобрести специальные ингаляторы для носа, которые также облегчат течение заболевания.

4) Если проявляются другие симптомы простуды, либо организм ослаблен, необходимо принимать противовирусные препараты, местные спреи и капли с антибиотиками и лекарства, поддерживающие иммунитет.

Если время продолжения заболевания затягивается, гнойно-слизистые выделения не прекращаются, общее состояние ухудшается, появляется боль и ломота в пазухах носа, необходимо срочно обратиться к врачу для назначения препаратов против бактериальной инфекции.

5) Симптоматическое лечение заключается в применении препаратов, облегчающих дыхание - сосудосуживающих капель.

В современной аптеке присутствует разнообразие таких средств от самого дешевого Нафтизина до более дорогих аналогов.

При симптоматическом лечении ринита нельзя пренебрегать одним простым, но очень важным правилом: не принимать сосудосуживающие капли более 5-7 дней.

Применение более 7 дней вызывает атрофию слизистой оболочки носа и угнетение центральной нервной системы.

Важно относиться к таким средствам, как к крайней мере – если заложенность носа не дает дышать вообще, а вам нужно выступать перед большой аудиторией, или в случаях невозможности уснуть.

Хорошо бы по возможности стараться применять эти препараты как можно реже по следующим причинам.

Сосудосуживающие средства, особенно нафтизин, быстро вызывают зависимость от капель, которая называется медикаментозным ринитом.

Зависимость от капель в нос «заражает» всё большее количество людей.

Слизистая полости носа быстро реагирует на капли, снимается отек, но при длительном применении естественные механизмы сужения и расширения сосудов нарушаются (слизистая атрофируется).

Нос перестает справляться с отеком самостоятельно, а реагирует только на капли.

Эта зависимость от капель в нос может длиться годами.

У многих людей с зависимостью от капель всегда с собой в кармане с флакон с сосудосуживающими.

Для лечения медикаментозного ринита сначала назначаются препараты, которые лечат вазомоторный ринит, часто они дорогостоящие.

Но люди, испытавшие на себе действие медикаментозного ринита, рассказывают, что препараты им или не помогли, или оказались малоэффективными.

Следующая стадия лечения ринита, вызванного зависимостью от капель — хирургическая. Предлагается ряд хирургических манипуляций, которые на практике также часто оказываются неэффективными.

Людям, справившимся с медикаментозным ринитом, помогло терпение: нужно отказаться от капель и потерпеть около недели.

Кроме того, при последующем возникновении ринита, они пользовались более дорогими сосудосуживающими каплями типа. В результате после простудных инфекций зависимость от капель не возвращалась или получалось избавиться от неё более быстро.опубликовано econet

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