Проводите эту практику всего 1 день в неделю и вы увидите, что произойдет!

Важный момент, который необходимо учесть – фазы Луны. Легче всего проводить процедуру в дни новолуния или полнолуния.

Если вы решили еженедельно голодать, то лучше всего выбрать для себя наиболее загруженный, заполненный делами день, чтобы с утра и до вечера некогда было даже оглянуться.

В дальнейшем, после некоторой практики, это будет уже не так важно, но для начала желательно отвлечь себя от мыслей о еде.

Днем работа, на вечер запланировать кино, театр или большую стирку - в общем, всегда можно что-нибудь придумать.

Рекомендуют голодать в определенный день недели в соответствии с датой рождения.

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Еще один важный для голодания момент – учет фазы Луны.

Легче всего, как правило, голодания от 1 до 3 суток протекают в дни новолуния или полнолуния. Причем одним людям легче голодается в новолуние, другим - в полнолуние.

Особо выделяют также 11-й день, рекомендуемый для голодания еще древнейшими источниками.

Тяжелее всего обычно начинать голодать на ущербном месяце (когда луна убывает).

Можно, конечно, и не учитывать все эти ритмы и голодать, скажем, по субботам, как советует Порфирий Иванов. Впрочем, суббота выбрана тоже не случайно.

Но так или иначе решение принято, вы назначили день и исполнились решимости. Накануне желательно не есть животную пищу и тем более не объедаться.

Очень тяжело приходится тем, кто рассуждает: ≪завтра все равно голодать, дай-ка я поем напоследок...≫

Мы уже знаем, что на следующий день организм настраивается на объем и состав пищи, которую мы съели сегодня.

И пока эта приспособительная реакция не будет корректироваться волевым настроем, пока тело не привыкнет голодать, начинающего после излишеств будут терзать муки голода.

Практика однодневного голодания

Итак,

накануне мы не едим мясо, рыбу, яйца и продукты из них, а также творог и сыр и едим не больше, чем обычно (по возможности умеренно).

Ужин чем скромнее, тем лучше. Можно свести его к овощам или бутылке кефира. Или, скажем, съесть дыню, арбуз.

После обильного ужина день без еды в срок голодания не засчитывается.

Хорошо очистившиеся люди, имеющие большой опыт голодания, никакой специальной подготовки не проводят. Их организм от одной мысли о голоде настраивается на него и начинает самоочищение.

Вечером можно сказать себе:

≪Как хорошо! Наконец-то я почищусь, избавлюсь от всех отходов.

Ведь за неделю съедено столько пиши, завтра же я освобожусь от всех ядов.

Тело станет чище и сильней, его не возьмет никакая болезнь.

Завтра я отдыхаю, еда для меня не существует≫.

Слова и мысли, конечно, могут быть любыми.

Главное - должный настрой, осознание необходимости голодания и утверждение своего ≪Я≫ как подлинного хозяина тела.

На следующий день ничего не едят и пьют только воду.

Лучше сырую очищенную или отстоянную, очень хорошо талую, можно и дистиллированную.

Но не холодную!

Вода должна быть комнатной температуры или теплой.

И, конечно, вода должна быть чистой.

Если вода не очень хорошая, можно пить замороженную воду, предварительно ее разморозив.

Теперь вопрос, сколько пить.

Это зависит от цели голодания.

Если его проводят для расшлаковывания и профилактики, то выгодно пить побольше.

Очищение при однодневном голодании происходит в основном через почки, поэтому за день рекомендуется выпивать не менее 2 л, а в жару - не менее 3 л.

С некоторой практикой о достаточности жидкости судят по мочеиспусканию.

Если моча желтая, концентрированная, да еще с резким запахом, пить надо больше.

Если белая, мочеиспускания частые, значит, воду можно ограничить.

Вообще появление резко-желтой или даже мутной мочи во второй половине дня (при однодневном голодании) говорит о начавшемся очищении.

Если этого не происходит, значит, организм ≪раскачивается≫ медленно, либо человек хорошо почистился - долго гулял, пил много воды, делал упражнения.

Пить воду лучше небольшими порциями – буквально по нескольку глотков.

Ограничить ее потребление стоит лишь при отеках любого происхождения.

Впрочем, иногда (особенно при простудах) проводят и ≪сухое≫ однодневное голодание – без воды и без клизм.

В этом случае действует в основном стихия Огня, тело разогревается и болезни буквально сжигаются.

Иногда, впрочем, бывает, что при обычном, не сухом голодании вода ≪не идет≫, и люди буквально заставляют себя пить.

Здоровый человек одинаково легко может выпивать помногу или не пить, если же организм запущен, то насиловать его не стоит, давиться водой не надо, а следует выпивать столько, сколько доставляет удовольствие.

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Теперь о клизмах.

При чистом кишечнике и идеальной перистальтике (когда бывает самостоятельный стул даже на третий-четвертый день голодания) клизмы особо не нужны. В противном случае лучше почиститься.

Клизму можно поставить вечером накануне дня голодания и еще одну - в день голодания.

Некоторым больше подходят утренние клизмы, другим - вечерние.

Самочувствие после клизмы обычно улучшается, что особенно заметно при длительных голоданиях.

Сильно зашлакованные люди при первых попытках голодать могут испытывать весьма неприятные ощущения.

Организм, обрадовавшись возможности освободиться от шлаков, выделяет в кровь сразу очень много токсинов. Появляются слабость, сильные головные боли, сердцебиение.

Ничего страшного в этом нет.

Можно посидеть или полежать, расслабиться, а когда приступ пройдет, выйти на улицу.

Если сердцебиение или головные боли уж очень сильны (а также когда почки не справляются с потоком отходов), допустимо выпить полстакана воды, растворив в ней четверть чайной ложки меда.

Выделение шлаков при этом несколько замедляется.

Но лучше всего для профилактики болезненных состояний возможно больше гулять на воздухе.

Можно на целый день уехать на огород или пойти в поход, или еще что-нибудь придумать.

В этом случае многие токсины будут сжигаться кислородом, очищение пойдет в несколько раз эффективнее и относительно безболезненно.

В самых тяжелых случаях, когда продержаться целый день нет никакой возможности, можно попробовать голодать не 36 часов, а только 24 – до ужина.

Вечером же поесть сырые и вареные овощи. Если и это тяжело - держаться хотя бы до полдника. Главное - сдвинуться с мертвой точки.

Некоторым, возможно, перед тем, как перейти к еженедельным голоданиям, разумно несколько раз провести в эти дни разгрузку - на яблоках, арбузах, сливах, винограде, капусте и т. п.

Но, конечно, не на кефире и не на твороге!

Фруктовая или овощная диета неплохо включает очистительные механизмы, пробуждает защитные силы, дает благотворную встряску всему телу.

Выход из голодания

Для того, чтобы еще на целый день продлить очищение и получить наибольший эффект от голодания, рекомендуется такой выход.

Завтрак.

100 г любого свежевыжатого фруктового или овощного сока. Далее до обеда каждые час-полтора выпивать по 100-200 г того же сока. Можно взять и другой сок, но каждый час менять соки не стоит, чтобы они не вступили между собой в конфликт.

Обед.

Овощной салат, овощное рагу или овсяная каша (без соли, масла и без хлеба). Многим хорошо подходит гречневая или рисовая (из нешлифованного риса) каша. Можно приготовить рагу из сырых овощей: капусту, картофелину, свеклу, тыкву и т. п. потереть сырыми и добавить 2-3 столовых ложки кефира или простокваши. Неплохой и очень удобный обед - несколько бананов.

Полдник.

Стакан-другой сока или фрукты.

Ужин.

Овощной салат и любая каша либо отварной картофель с 1-2 чайными ложками масла. Такой выход особенно желателен при язвах, серьезных гастритах, энтероколитах и колитах, но в этом случае сырые овощи можно исключить, а при непереносимости соков заменить их овсяным отваром.

Рекомендуется придерживаться этой схемы и всем начинающим, по крайней мере первые 3-4 раза, а также очень полным людям.

Здоровый же и привыкший к голоданию человек может сразу возобновлять нормальное питание. В этом случае день начинают с очистительного овощного салата и исключают из меню все продукты животного происхождения и другие концентрированные белки, а также жирное и сладости.

На следующий после выхода день не употребляют животную пищу, очень жирное и кондитерские изделия.

Эффект

Короткие голодания в 1-3 дня называют еще косметическими.

Действительно, это не капитальная перестройка и очистка организма, а, так сказать, косметический ремонт.

Удаляются некоторые шлаки, восстанавливается работа иммунных сил, получают передышку пищеварительные органы, повышается тонус нервной системы, чистятся энергетические каналы.

Очень сильно проявляется и внешний косметический эффект - исчезают прыщи, нарывы, гнойнички, столь упорно преследующие многих мясоедов (да и не только мясоедов).

Почти все кожные болезни проистекают от гордыни, проявления которой весьма многообразны.

"Когда пощусь - тщеславлюсь, что пощусь.

Когда вышел из поста тщеславлюсь, что выдержал его.

Победив же тщеславие, тщеславлюсь от сего..." - так описывает коварного врага один из подвижников.

Победа здесь - дело нелегкое.

Надо не бороться, а устранять нежелательные качества культивированием противоположностей.

Благотворно действует еженедельное голодание и на психику.

Укрепляется воля, появляется значительная ≪стрессоустойчивость≫, возрастает уверенность в себе.

Как долго голодать по одному дню

Голодайте, сколько вам хочется. Поль Брэгг голодал почти всю жизнь, и с замечательным результатом. Другие же считают, что постоянные еженедельные голодания не очень полезны, так как организм привыкает к ним.

Пожалуй, совершенно здоровым людям с нормальным весом, практикующим время от времени более длительные голодания, голодать еще и каждую неделю по одному дню особой необходимости нет.

Такие люди практикуют однодневные голодания по мере необходимости.

Другое дело - полубольной человек, для которого не есть целый день - серьезное испытание. Ему еженедельные голодания, несомненно, нужны, пока он совершенно к ним не привыкнет и не станет систематически поститься по 3-7-10 дней.

В любом случае вреда от регулярного еженедельного голодания нет.

Более того, для некоторых ≪разгрузочный день≫ становится своего рода праздником, который ждут, во время которого отдыхают и от которого, конечно же, отказываться не стоит.

Но если организм за годы привык к еженедельному голоду; то резко бросать эту привычку нельзя.

Либо же надо не давать телу возможность привыкнуть, сознательно сбивая ритм - голодать в разные дни, делать пропуски, увеличивать срок до двух дней и т.п.

Психическая сила увеличивается при любом сознательном голоде. опубликовано econet

Текст: из книги А. Эддар “Трактат о питании”

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