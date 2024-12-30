Растущий мозг: КАК мы выращиваем новые нейроны

Для наглядности мы используем «портативную модель» мозга, которую сотворим из ладони, загнув внутрь большой палец и сжав остальные пальцы в кулак. В этой модели область ногтей, обращенная к вам, соответствует префронтальной коре за лбом, а тыльная сторона ладони – задней части мозга за затылком.

Фокусировка внимания в течение всей жизни, особенно в подростковый период, играет важную роль в росте и формировании мозга. Внимание поддерживает и укрепляет существующие связи, помогая образовывать новые.

Мысленная фокусировке внимания для интеграции нейронных связей в мозге.

В этом возрасте происходит формирование миелиновой оболочки, покрывающей мембраны взаимосвязанных нейронов.

Эта оболочка ускоряет прохождение электрического потока «нейронной активации» между остающимися нейронами и обеспечивает лучшую синхронизацию при передаче информации.

Быстрый и скоординированный поток повышает эффективность процесса;

усваивая конкретные навыки и приобретая знания, мы образуем новые связи и даже выращиваем новые нейроны.

После установки новых синаптических связей происходит формирование миелиновой оболочки, делающей нейронную цепь более быстрой, эффективной и скоординированной.

Эти два фундаментальных изменения – устранение избыточных нейронных связей и миелинизация – делают мозг подростка более целостным.

Интеграция, или связь между разными отделами мозга, улучшает его координацию.

При этом происходит формирование сущностного мышления.

Более точные и эффективные связи в мозге отвечают за более взвешенные суждения и оценки, основанные не на мелких подробностях без контекста, а на видении общей картины.

Специфические изменения структуры мозга позволяют подросткам пользоваться сущностным мышлением, основанным на опыте и интуиции, а не на потребности в одобрении и буквальных расчетах, на которые они опирались в детстве.

В детстве, когда нейронные связи очень многочисленны, разум наполнен массой мелочей.

Именно в этом мы нуждаемся, когда в начальной школе учим арифметику и запоминаем разные факты. Подростки же испытывают большую потребность в одобрении и повышенную чувствительность при общении со взрослыми и сверстниками.

Такое сочетание подразумевает, что разум наполняется массой подробностей перед «обрезкой», а интенсивные эмоции и обостренное внимание к оценке сверстников приводят либо к импульсивному поведению, либо к гиперрациональному принятию решений, основанному на буквальных расчетах.

Оборотной стороной этого периода является позитивная предубежденность, в которой мы отчасти нуждаемся для рискованных поступков, необходимых для исследования мира.

С точки зрения принятия решений это выглядит так:

мелкие подробности без перспективы жизненного опыта выходят на первый план при оценке возможностей, и начинается игра в «русскую рулетку».

Есть высокая вероятность, что все закончится хорошо, но иногда выходит иначе.

Только подумайте о некоторых вещах, которые вы пробовали в ранней юности, а если вы молоды, то пробуете сейчас. Если вы взрослый, то можете недоверчиво качать головой, вспоминая, какому риску подвергали себя. Если ваше сущностное мышление и интуитивная мудрость работают, вы можете вспоминать то время и гадать, о чем же вы думали. Теперь вы знаете.

Интеграция, или связь между разными отделами мозга, улучшает его работу.

Вот почему родители так беспокоятся о склонности подростков к острым ощущениям.

Утроенная вероятность травм или даже смерти в этот период – не плод родительского воображения, а статистический факт. Для подростка может быть сложно сочувствовать родителям, но в общем контексте такое понимание полезно для всех.

Нам нужно наладить общение по этим вопросам, научиться уважать друг друга и направить энергию в плодотворное и здоровое русло. Понимание нейронных связей, способствующих интеграции мозга, помогает выработать конструктивный подход к жизни и принятию решений.

Портативная модель мозга

Зная об основных аспектах деятельности мозга, легче научиться направлять внимание новыми способами с тем, чтобы они действовали более скоординированно и сбалансированно.

Портативная модель мозга

Мозг представлен в виде руки. Эта «портативная модель» изображает главные отделы мозга: кора головного мозга в пальцах, лимбические области в большом пальце, ствол головного мозга в основании, спинной мозг в запястье. (Из книги Дэниела Дж. Сигела «Mind Your Brain», Inc., 2012.)

Понимание работы мозга помогает подросткам разобраться в себе, лучше ориентироваться в жизни, лучше себя чувствовать и стать теми людьми, которыми они хотят быть.

Для наглядности мы используем «портативную модель» мозга, которую сотворим из ладони, загнув внутрь большой палец и сжав остальные пальцы в кулак.

Готово?

В этой модели область ногтей, обращенная к вам, соответствует префронтальной коре за лбом, а тыльная сторона ладони – задней части мозга за затылком.

Высший отдел мозга, представленный вашими пальцами, – это его кора.

Здесь происходит мышление и рассуждение, интерпретация восприятия и запоминание, планирование и принятие решений. Самосознание отчасти формируется в кортикальном регионе.

Разжав пальцы, вы увидите под ними большой палец, представляющий лимбическую область мозга, где возникают эмоции. Лимбическая область отвечает за многие функции, включая мотивацию, фокусировку внимания и воспоминания.

Подняв большой палец, вы увидите ладонь, представляющую нижний и старейший отдел мозга, или ствол. Этот древний регион отвечает за сон и бодрствование.

Кроме того, он взаимодействует с лимбической областью, создавая реактивные состояния, такие, как гнев или страх.

Поскольку ствол мозга и лимбическая область находятся под корой мозга, мы будем называть их «подкорковыми регионами». Снова сжав пальцы, вы увидите, что кора буквально накрывает их.

Мозг расположен над спинным мозгом, который представлен вашим запястьем. Входные данные из этой нервной трубки, расположенной в позвоночнике, а также от внутренних органов (например, от сердца и кишечника), мышц и костей непосредственно воздействуют на нейронную активность в подкорковой и кортикальной областях головного мозга.

В нашей схеме не представлен только мозжечок, который расположен за лимбической областью и играет важную роль в координации движений тела, а также взаимодействия наших мыслей и чувств.

Группа нейронов, называемая мозолистым телом, связывает левую и правую стороны мозга, координирует и балансирует их активность.

Ствол мозга и мозжечок образуют часть «заднего мозга» и регулируют основные процессы, такие, как частота сердцебиения и чередование сна и бодрствования.

Полоса нейронной ткани, соединяющая левую и правую стороны мозга, называется мозолистым телом.

Миндалевидное тело и гиппокамп являются частью древней лимбической области, общей для всех млекопитающих, которая еще называется «средним мозгом». Она управляет эмоциональным равновесием и процессами памяти.

Кортекс, или кора головного мозга, образует «передний мозг» и формирует образы и представления вещей.

Передняя часть кортекса – префронтальная кора – координирует и балансирует функции разных отделов через связь данных, поступающих от кортекса, лимбической области, спинного мозга, внутренних органов и восприятия внешнего мира.

Островок Рейля – это нейронная цепь, связывающая телесные процессы с префронтальной корой, в результате чего возникает самосознание. опубликовано econet

Из книги Дэниела Дж. Сигела «Mind Your Brain», Inc., 2012.

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