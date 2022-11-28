Как оценить, есть ли у вас проблемы с надпочечниками

Если вы ответите «Да» на любой из этих вопросов, вполне вероятно, что ваши надпочечники страдают...

ШАГ ПЕРВЫЙ

Если вы ответите «Да» на любой из этих вопросов, вполне вероятно, что ваши надпочечники страдают.

1. Есть ли у вас трудности с засыпанием вечером?

2. Просыпаетесь ли вы часто по ночам?

3. Трудно ли вам просыпаться утром рано, чувствуете ли вы себя по утрам совсем не отдохнувшим после сна?

4. Беспокоит ли вас яркий свет больше, чем других людей?

5. Вздрагиваете ли вы слишком сильно при неожиданном звуке?

6. Испытываете ли вы головокружение при вставании из положения сидя или лежа?

7. Относитесь ли вы к вещам слишком серьезно, часто ли переходите в оборонительное состояние, ощущая, как будто все пытаются вас обидеть или посмеяться?

8. Чувствуете ли вы, что не можете справиться с какими то событиями, не можете переносить каких то людей?

ШАГ ВТОРОЙ

Далее предлагаются шаги для само-тестирования, если вы предположили, что ваши надпочечники не справляются.

ТЕСТ 1. Измерьте и сравните кровяное давление в двух положениях- одно в горизонтальном положении, и другое – стоя.

Полежите минут пять в расслабленном состоянии, прежде чем делать измерения.

Встаньте и немедленно снова измерьте.

Если при вставании кровяное давление оказалось ниже, следует подозревать снижение функции надпочечников.

Степень падения давления при вставании часто пропорциональна степени гипоадрении. (При нормальной функции надпочечников давление при вставании поднимется, чтобы обеспечить подачу крови в мозг.)

Имеет смысл сделать такой тест утром и вечером, поскольку уровень функционирования надпочечников может быть почти нормальным в одно время дня, и низким в другое.

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ТЕСТ 2. Это так называемый зрачковый тест и в первую очередь тестирует ваш уровень альдостерона.

Необходимо находиться в затемненной комнате с зеркалом.

Посветите фонариком сбоку (не спереди) в направлении ваших зрачков в течение одной минуты.

Внимательно наблюдайте за зрачками.

При здоровых надпочечниках (при нормальном уровне альдостерона), ваши зрачки сузятся и останутся в таком состоянии все время эксперимента.

При слабых надпочечниках, зрачки сначала сузятся, но секунд через 30 снова расширятся или же будут пульсировать, как бы в попытках остаться суженными.

Почему это происходит? Оттого, что при слабых надпочечниках также возникает недостаток альдостерона, в результате чего развивается недостаток натрия и излишек калия.

Из-за этого дисбаланса мышцы, управляющие сокращением зрачка, ослабевают, и зрачок расширяется при свете.

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ТЕСТ 3. Попросите кого-нибудь посветить ярким светом в вашу сторону.

Чувствуете ли вы себя очень некомфортно при ярком свете? Это может быть признаком слабости надпочечников.



ТЕСТ 4. Вы может определить статус ваших надпочечников и щитовидной железы с помощью температурного графа.

Измерьте температуру три раза в день, начиная через три часа после пробуждения, и далее через каждые три часа. (Если вы ели или занимались физическими упражнениями перед тем, как надо измерять температуру, подождите дополнительно 20 минут.)

Затем получите среднюю температуру за день.

Измеряйте температуру в течение не менее 5 дней.

Если ваша средняя температура колеблется от одного дня к другому более, чем на 2 десятых градуса, вам необходима поддержка надпочечников .

Если она колеблется, но в среднем низкая, вам необходима поддержка надпочечников и щитовидной железы.

Если она колеблется, но в среднем нормальная, вам нужна только поддержка надпочечников.

Если температура постоянна, но низкая, вам больше нужна поддержка щитовидки, и надпочечники скорее всего в норме.

Для тех, кто уже принимает кортизол, этот тест идеален, чтобы узнать, достаточна ли доза кортизола. Другими словами, если средняя температура колеблется более, чем на 2 градуса, вам не хватает кортизола.

ШАГ ТРЕТИЙ

Еще более убедительным является 24х-часовой тест слюны.

Доктора обычно рекомендуют одномоментный тест, или тест АКТГ, или 24-часовой тест мочи, но пациенты показывают, что эти методы недостаточны для обнаружения слабости надпочечников.

Тест АКТГ покажет только, как сильно гипофиз стимулирует надпочечники на выработку кортизола, но не сколько кортизола они производят.

Тест АКТГ ценен, если есть подозрение на дисфункцию гипофиза.

Но у большинства пациентов со слабыми надпочечниками стимуляция АКТГ в норме.

Тест крови может определить уровень кортизола только в данный момент, ничего не говоря о том, что происходит в остальное время дня.

Тест мочи просто дает вам усредненное значение за сутки, маскируя то, что уровень кортизола может быть высокий в одно время дня, и низким в другое.

Вместо этого, мы полагаемся на 24-хчасовой тест слюны, который измеряет уровень кортизола в четыре различных момента в течение суток, и это позволяет видеть суточное цикличное функционирование надпочечников.

(Заметьте, что если у вас ослаблена щитовидная железа, ваш реальный уровень кортизола может быть даже ниже, чем покажет тест слюны, поскольку при гипотериозе замедляется выведение кортизола из организма.)

При здоровых надпочечниках утренний уровень кортизола должен быть наивысшим, полуденный близок к наивысшему, но ниже, во второй половине дня уровень будет в середине - ближе к низкому, и вечернее значение должно оказаться самым низким.опубликовано econet.ru.

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