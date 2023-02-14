Скорая помощь при признаках старения лица

Эти простые упражнения являются настоящим эликсиром молодости для кожи и всех мышц лица. Освоить технику не составит особого труда, а пользы она принесет много!
Эти простые упражнения являются настоящим эликсиром молодости для кожи и всех мышц лица. Освоить технику не составит особого труда, а пользы она принесет много!
Этот вид массажа лица описан в книге Эвелин Гантер Печот «Гимнастика лица по-французски».
Выполняется он очень просто и занимает пару минут. В отличие от точечного самомассажа, выполнение которого требует запоминания точек, инструкции хлопкового массажа легко освоить за один раз.
Эвелин — профессиональный косметолог. Хлопковый массаж она советует выполнять смолоду, практически при любых признаках старения лица:
Эффекты использования укрепляющего похлопывания:
«Даже если не собираешься ничего серьезного делать со своим лицом, — говорит Эвелин, — ты должна, по крайней мере, делать укрепляющие похлопывания. Это является настоящим эликсиром молодости для кожи и всех мышц лица».
Способ выполнения:
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Правила безопасности
Укрепляющие хлопки, тем не менее, не должны быть болезненными.
Силу удара необходимо подобрать для индивидуальной чувствительности кожи.
Мышцы лица должны быть расслаблены.
Сначала необходимы 2 — 3 минуты на удары подушечками пальцев, пока кожа не покраснеет, позднее покраснение всего лица и шеи можно будет достичь за неполную минуту.
Укрепление сосудов
Если кровеносные сосуды слабые и быстро лопаются, то необходимо начинать с еще более слабых ударов и медленнее их усиливать. Не стремитесь к тому, чтобы кожа покраснела сразу. Кровеносные сосуды укрепляются одновременно с ударами по коже, и удары могут быть со временем сильнее.
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И еще!
Не забывайте про красивую осанку, внутреннюю улыбку и благожелательный настрой во время выполнения упражнений! Успехов!
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Источник: https://econet.ru/
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