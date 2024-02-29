Межсезонье: Правила пробуждения

Если утром вы с трудом открываете глаза и ощущаете усталость, попробуйте начинать день в соответствии с этими рекомендациями.

Если утром вы с трудом открываете глаза и ощущаете усталость, попробуйте начинать день в соответствии с нижеприведенными рекомендациями.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

1. Проснувшись, не спешите сразу вставать с постели. Медленно повернитесь на спину и потянитесь всем телом. Затем перекатитесь на живот, вытяните руки вверх, встаньте сначала на колени, а потом на четвереньки.

Прогните позвоночник, попеременно вытяните вперед и в стороны руки и ноги. Медленно, без резких движений, повращайте головой по часовой стрелке и в противоположном направлении.

2. Выполнив описанные выше несложные упражнения, снова лягте на спину, поднимите вверх ноги и потрясите ступнями.

Затем поднимите руки, повращайте кистями, энергично встряхните ими.

Таким образом вы очень быстро нормализуете кровообращение в мелких кровеносных сосудах конечностей. Подобные действия способствуют устранению отеков и онемения.

Вы также можете сделать упражнение «велосипед», чтобы укрепить мышцы брюшного пресса.

3. Потрите ладони друг о друга таким образом, чтобы почувствовать сильное тепло. После этого приложите кисти к прикрытым векам. Повторите указанные действия несколько раз. Вы удивитесь, насколько эффективно данное упражнение помогает устранить сонливость и вялость.

4. Если вам не очень нравится делать утреннюю гимнастику, попробуйте сразу же после того как встали с постели, включить вашу любимую ритмичную музыку и энергично потанцевать в течение нескольких минут.

5. Сделайте самомассаж ушных раковин. Это очень полезная процедура, поскольку на ушах располагается много биологически активных зон. Стимулирование подобных участков активизирует функционирование всех органов и систем нашего организма, предотвращая развитие метеопатии.

6. Теперь вы можете медленно встать с кровати. Подойдите к окну, откройте его (даже в холодное время года). Через несколько минут ваши легкие насытятся кислородом, вы ощутите приятную бодрость и прилив сил.

7. Для стимуляции работы органов желудочно-кишечного тракта выпейте стакан теплой воды. После этого примите контрастный душ с тонизирующим гелем, обладающим приятным запахом.

8. Не отказывайтесь от завтрака, иначе слабость и апатия быстро вернутся. Чай можно заменить заранее приготовленным настоем плодов шиповника.

Съешьте 1 или 2 вареных яйца, бутерброд с натуральным сливочным маслом на хлебе из муки грубого помола, несколько ваших любимых фруктов.

Если метеозависимость проявляется в виде плохого настроения, депрессивного состояния или раздражительности, избавьтесь от неприятных мыслей, воспользовавшись приведенными ниже рекомендациями.

1. Непременно уделяйте хотя бы 1 час в день вашему любимому занятию. Если у вас еще нет хобби, выберите его. Например, вы можете научиться шить, вязать, вышивать, готовить и т. д.

2. Старайтесь извлекать пользу из любой неприятности, действительной или мнимой. Воспринимайте любую неудачу как ступеньку к успеху, этап получения необходимого жизненного опыта.

3. Если вас одолевают мрачные мысли, поделитесь ими с близким человеком. Большинство проблем быстро решаются после проговаривания их вслух. Опять же, взгляд со стороны поможет вам найти выход их самой сложной ситуации.

4. Избегайте общения с людьми, которые по каким-либо причинам вам неприятны.

5. Старайтесь помогать другим людям. Так вы сможете отвлечься от проблем и быстро переключить мышление на позитивный лад.

6. Составьте подробный план действий на ближайшие дни. Непременно отмечайте каждый выполненный пункт. Вы увидите, как много можете сделать, и ваша самооценка обязательно повысится.

7. Хорошо отдыхайте ночью, делайте перерывы днем. Физическая усталость будет усиливать метеозависимость.

8. Сделайте себе приятное. Примите ванну, посетите косметический салон, сходите на массаж, поменяйте стиль – и ваше настроение быстро улучшится.опубликовано econet

Дубровская С. В. "Метеочувствительность и здоровье"

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