КАК вывести плоские бородавки: 5 рецептов

Довольно часто бородавки возникают у молодых людей и подростков
Плоские бородавки являются распространённым признаком одного из подтипов вируса папилломы человека (ВПЧ). Довольно часто они возникают у молодых людей и подростков.
Они представляют собой чуть приподнятые новообразования на коже коричневатого цвета. Их поверхность плоская и слегка шершавая.
Обычно плоские бородавки появляются на лице, хотя довольно часто их можно встретить на руках и шее.
Хотя они не являются серьёзной угрозой для здоровья, следует иметь в виду, что такие плоские бородавки заразны и чаще всего появляются в те моменты, когда наша иммунная система ослабевает.
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К счастью, в нашем распоряжении имеются натуральные средства лечения подобных бородавок. Благодаря таким домашним рецептам у нас исчезает необходимость использовать агрессивные химические средства.
В нашей сегодняшней статье мы познакомим тебя с 5 лучшими домашними рецептами, которые ты сможешь использовать каждый раз, как только тебя начнёт беспокоить эта проблема.
1. Касторовое масло и пекарский порошок
Касторовое масло содержит жирные кислоты и антиоксиданты, а пекарский порошок является источником различных витаминов и минералов.
Сочетание этих двух ингредиентов позволяет нам получить эффективное средство удаления плоских бородавок.
Из этих ингредиентов мы приготовим густую клейкую маску, которая, прилипая к проблемным зонам, поможет тебе удалить эти новообразования.
Ингредиенты
Приготовление
Как его использовать?
2. Алоэ вера и масло ромашки
Гель алоэ вера отлично увлажняет нашу кожу и способствует её регенерации.
Эти свойства алоэ вера объясняются высоким содержанием в этом растении различных антиоксидантов и минералов.
Для усиления эффекта данного ингредиента мы будем использовать его вместе с ромашковым маслом. Оно позволит размягчить поверхность бородавок и облегчить их удаление.
Ингредиенты
Приготовление
Как его использовать?
3. Луковый сок и соль
Лук содержит серные соединения, обращающие противовирусными свойствами.
Это означает, что луковый сок способен бороться с вирусом, вызывающим появление плоских бородавок.
Содержащиеся в нем натуральные кислоты восстанавливают естественный рН-баланс кожи, размягчают её огрубевшие участки и ударяют мертвые клетки.
Ингредиенты
Приготовление
Как его использовать?
4. Бикарбонат натрия
Бикарбонат натрия является отличным эксфолиантом, что позволяет сократить размер плоских бородавок на коже лица и рук.
Благодаря бикарбонату натрия ты сможешь очистить кожу от мертвых клеток и улучшить кровообращение, что имеет важное значение для регенерации клеток кожи.
Ингредиенты
Приготовление
Как его использовать?
5. Витамин С
Таблетки витамина С имеют кислый рН, что делает их эффективными для лечения бородавок и шрамов.
Нанесение витамина С на кожу стимулирует регенерацию её клеток, а также удаляет частички грязи и мертвые клетки с поверхности кожи.
Ингредиенты
Приготовление
Как его использовать?
Необходимо помнить о том, что для получения желаемого результата эти средства нужно использовать регулярно. Разовое использование данных продуктов не решит твою проблему. Иными словами, будь настойчивей и прояви терпение.
Если даже несмотря на это бородавки не удаётся вывести, обратить за консультацией к врачу. Он подскажет тебе, что можно сделать в твоей ситуации.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/
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