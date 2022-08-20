КАК вывести плоские бородавки: 5 рецептов

Довольно часто бородавки возникают у молодых людей и подростков

Плоские бородавки являются распространённым признаком одного из подтипов вируса папилломы человека (ВПЧ). Довольно часто они возникают у молодых людей и подростков.

Они представляют собой чуть приподнятые новообразования на коже коричневатого цвета. Их поверхность плоская и слегка шершавая.

Обычно плоские бородавки появляются на лице, хотя довольно часто их можно встретить на руках и шее.

Хотя они не являются серьёзной угрозой для здоровья, следует иметь в виду, что такие плоские бородавки заразны и чаще всего появляются в те моменты, когда наша иммунная система ослабевает.

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К счастью, в нашем распоряжении имеются натуральные средства лечения подобных бородавок. Благодаря таким домашним рецептам у нас исчезает необходимость использовать агрессивные химические средства.

В нашей сегодняшней статье мы познакомим тебя с 5 лучшими домашними рецептами, которые ты сможешь использовать каждый раз, как только тебя начнёт беспокоить эта проблема.

1. Касторовое масло и пекарский порошок



Касторовое масло содержит жирные кислоты и антиоксиданты, а пекарский порошок является источником различных витаминов и минералов.

Сочетание этих двух ингредиентов позволяет нам получить эффективное средство удаления плоских бородавок.

Из этих ингредиентов мы приготовим густую клейкую маску, которая, прилипая к проблемным зонам, поможет тебе удалить эти новообразования.

Ингредиенты

2 столовых ложки касторового масла (30 г.)

1 чайная ложка пекарского порошка (5 г.)

Приготовление

Перемешай указанное количество касторового масла с чайной ложкой пекарского порошка.

Как его использовать?

Обработай готовым средством проблемную область кожи, после чего защити ее бинтом или повязкой.

Оставь маску на коже на всю ночь, чтобы она подействовала. Повторяй эту процедуру каждый вечер перед тем, как идти спать, в течение 1 месяца.

2. Алоэ вера и масло ромашки

Гель алоэ вера отлично увлажняет нашу кожу и способствует её регенерации.

Эти свойства алоэ вера объясняются высоким содержанием в этом растении различных антиоксидантов и минералов.

Для усиления эффекта данного ингредиента мы будем использовать его вместе с ромашковым маслом. Оно позволит размягчить поверхность бородавок и облегчить их удаление.

Ингредиенты

3 столовых ложки геля алоэ вера (45 г.)

1 столовая ложка масла ромашки (15 г.)

Приготовление

Возьми подходящего размера ёмкость и перемешай в ней указанные ингредиенты.

Как его использовать?

Перед тем, как ложиться спать, щедро обработай средством поверхность кожи, на которой имеются плоские бородавки.

Наложи клеящуюся повязку так, чтобы средство могло оставаться на коже всю ночь.

Утром смой его водой. Повторять эту процедуру рекомендуется ежедневно до тех пор, пока ты не заметишь изменения к лучшему.

3. Луковый сок и соль

Лук содержит серные соединения, обращающие противовирусными свойствами.

Это означает, что луковый сок способен бороться с вирусом, вызывающим появление плоских бородавок.

Содержащиеся в нем натуральные кислоты восстанавливают естественный рН-баланс кожи, размягчают её огрубевшие участки и ударяют мертвые клетки.

Ингредиенты

1 луковица

1 чайная ложка соли (5 г.)

Приготовление

Разрежь луковицу на кусочки, предварительно удалив с неё кожуру.

Положи их в подходящую ёмкость и посыпь солью.

Дай средству настояться 10 минут, после чего измельчи его в блендере для получения лукового сока.

Как его использовать?

Смочи в готовом луковом соке кусочек ваты и приложи его к проблемной зоне на пару часов.

Подожди пару часов или оставь средство на коже на всю ночь.

Рекомендуется использовать это средство ежедневно до тех пор, пока проблема не будет решена.

4. Бикарбонат натрия

Бикарбонат натрия является отличным эксфолиантом, что позволяет сократить размер плоских бородавок на коже лица и рук.

Благодаря бикарбонату натрия ты сможешь очистить кожу от мертвых клеток и улучшить кровообращение, что имеет важное значение для регенерации клеток кожи.

Ингредиенты

1 столовая ложка бикарбоната натрия (10 г.)

2 столовых ложки воды (30 мл.)

Приготовление

Перемешай оба ингредиента так, чтобы у тебя получилась густая паста.

Как его использовать?

Обработай готовой пастой проблемную зону, выполнив лёгкий массаж кожи.

Подожди 40 минут, прежде чем смывать средство.

Используй пасту из бикарбоната каждый день до тех пор, пока бородавки не исчезнут.

5. Витамин С



Таблетки витамина С имеют кислый рН, что делает их эффективными для лечения бородавок и шрамов.

Нанесение витамина С на кожу стимулирует регенерацию её клеток, а также удаляет частички грязи и мертвые клетки с поверхности кожи.

Ингредиенты

2 таблетки витамина С

1 столовая ложка воды (15 мл.)

Приготовление

Первым делом необходимо измельчить в порошок таблетки витамина С.

После этого добавь необходимое количество воды так, чтобы у тебя получилась однородная паста.

Как его использовать?

Обработай этой пастой проблемные участки кожи, на которых имеются бородавки. Подожди 30-40 минут.

Как только указанное время пройдёт, ополосни кожу тёплой водой. Повторяй процедуру каждый день.

Необходимо помнить о том, что для получения желаемого результата эти средства нужно использовать регулярно. Разовое использование данных продуктов не решит твою проблему. Иными словами, будь настойчивей и прояви терпение.

Если даже несмотря на это бородавки не удаётся вывести, обратить за консультацией к врачу. Он подскажет тебе, что можно сделать в твоей ситуации.опубликовано econet.ru.

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