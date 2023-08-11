Как ГЛАЗА могут ПРЕДСКАЗАТЬ БОЛЕЗНЬ

Зрение – одно из самых ценных чувств, дар, который зачастую для нас является чем-то само собой разумеющимся, пока мы не начинаем его терять. К сожалению, одной из ведущих причин слепоты у взрослых является побочное действие диабета. Это просто огорошивает, ведь сегодня почти каждый четвертый находится в стадии диабета или преддиабета. Возросшее использование компьютеров и видеоустройств дома и на работе привело и к росту проблем со зрением вследствие чрезмерного напряжения глаз.

Действительно ли глаза могут рассказать об общем состоянии здоровья?

Зрение – одно из самых ценных чувств, дар, который зачастую для нас является чем-то само собой разумеющимся, пока мы не начинаем его терять. К сожалению, одной из ведущих причин слепоты у взрослых является побочное действие диабета. Это просто огорошивает, ведь сегодня почти каждый четвертый находится в стадии диабета или преддиабета.

Возросшее использование компьютеров и видеоустройств дома и на работе привело и к росту проблем со зрением вследствие чрезмерного напряжения глаз.

Ухудшение зрения неизбежно с возрастом?

Нет, это не так. Но современный образ жизни вносит свою лепту в ухудшение зрения, если вы не будете осторожны.

К счастью, есть много доступных способов сохранить здоровье глаз.

Исследования показывают, что людям старше 60 лет, возможно, потребуется дополнительная поддержка в виде правильно подобранных пищевых добавок.

Дополнительная поддержка может понадобиться и вам, если:

вы курите

у вас ожирение

вы диабетик

вы проводите много времени, уставившись в экран компьютера

Далее я рассмотрю ряд защитных стратегий, включая поддержку питательными веществами, но сначала разберемся: действительно ли глаза могут рассказать об общем состоянии здоровья?

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Иридология: глаза – зеркало здоровья

Иридология или иридодиагностика, которая изучает радужную оболочку глаза – еще один метод в этой сфере, применяемый некоторыми практиками альтернативной медицины

Эта теория восходит к середине 17-го века, но традиционной медициной иридология пока не признана. По сути, большинство врачей относятся к ней презрительно.

В основе этого метода лежит представление о том, что различные характеристики, такие как узоры и цвета, определенных зон радужной оболочки могут дать сведения о системном здоровье. Это делается путем тщательного ее изучения и сравнения с диаграммой радужной оболочки.

С помощью этих диаграмм иридолог может помочь выявить потенциальное воспаление, недостаток или избыток функции системы и органов организма.

Тем не менее, этот метод не диагностирует конкретные заболевания – все, на что он способен, в лучшем случае, это дать представление о сильных и слабых сторонах систем организма.

И все же, при определенных обстоятельствах, эта информация может быть полезна.

Имейте в виду, однако, что в США или Канаде практикующие иридологи по закону не обязаны иметь лицензию или соответствующий сертификат, поэтому, если вы решите попробовать этот метод, рекомендую найти иридолога, который одновременно является лицензированным практикующим врачом.

Защищаем здоровье зрения: естественные стратегии и здравый смысл

Перед тем, как перейти к конкретным пищевым факторам, полезным именно для глаз, важно обратить внимание на ряд основных аспектов образа жизни, которые могут повлиять на зрение.

К естественным, основанным на здравом смысле стратегиям, которые помогут защитить зрение с возрастом, относятся:

1. Отказ от курения.

Курение увеличивает выработку свободных радикалов во всем организме и подвергает вас риску ухудшения здоровья многими способами, включая снижения зрения.

2. Забота о сердечно-сосудистой системе.

Высокое артериальное давление может привести к повреждению крошечных кровеносных сосудов сетчатки глаза, затрудняя свободный поток крови.



Одним из основных способов поддержания оптимального артериального давления является отказ от фруктозы. Исследования д-р Ричарда Джонсона, главы отделения заболевания почек и гипертонии при Университете Колорадо, показывают, что потребление фруктозы в количестве 74 граммов и более в день (или 2,5 сладких напитка) увеличивает риск возникновения артериального давления на уровне 160/100 мм рт.ст. на 77 процентов!

3. Нормализация уровня сахара в крови.

Избыток сахара в крови может оттягивать жидкость из линзы глаза, влияя на способность сосредоточиться. Кроме того, это может привести к повреждению кровеносных сосудов сетчатки, что также препятствует кровотоку.

4. Употреблять много свежих темно-зеленых листовых овощей, особенно кудрявой капусты.

Исследования показали, что рацион, богатый темной зеленью, помогает сохранять здоровье глаз.

А у тех, кто ест больше овощей, богатых каротиноидами, особенно лютеином и зеаксантином, здоровье зрения даже улучшается.

5. Получать много полезных омега-3 жиров.

В исследовании, опубликованном в журнале «Архивы офтальмологии» за август 2001 года, было установлено, что потребление омега-3 жирных кислот защищает здоровье зрения. К сожалению, из-за широко распространенного загрязнения окружающей среды и разведения рыбы, рыба уже не является идеальным источником омега-3 жиров, если только вы не уверены в их чистоте.

Моя любимая альтернатива – масло криля, которое также содержит астаксантин. Этот мощный антиоксидант также обладает определенными полезными свойствами для глаз, о которых я расскажу чуть ниже.

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6. Избегайте транс-жиров.

Рацион с высоким содержанием транс-жиров, как представляется, способствуют макулярной дегенерации, нарушая действие омега-3 жиров в организме.

Транс-жиры содержатся во многих пищевых продуктах и хлебобулочных изделиях, в том числе в маргарине, кулинарном жире, жареных продуктах, например, картофеле фри, жареной курице и пончиках, в печенье, пирожных и крекерах. Поэтому, ради защиты глаз, бегите от транс-жиров, как от чумы.

7. Избегайте аспартама.

Проблемы со зрением – один из многих острых симптомов отравления аспартамом.

Антиоксиданты – ваши лучшие союзники для здоровья глаз

Задача антиоксидантных соединений - нейтрализация опасных свободных радикалов в организме, в том числе, в глазах.

Доказано, что особенно полезными для глаз являются такие антиоксиданты:

Лютеин

Зеаксантин

Антоцианы черной смородины

Астаксантин

Лютеин поможет защитить центральное зрение

Первые два - лютеин и зеаксантин, в высоких концентрациях обнаружены в желтом пятне, и, как полагают, выполняют две основные задачи:

1. Поглощать избыток энергии фотонов и

2. Блокировать свободные радикалы, прежде чем они повредят липидные мембраны

Самая высокая концентрация лютеина в глазах обнаруживается в желтом пятне – крошечной центральной части сетчатки, которая отвечает за то, чтобы мы видели прямо перед собой и могли различать мелкие детали. В пигменте желтого пятна обнаружен и лютеин, известный тем, что помогает защитить центральное зрение.

Лютеин – это натуральный каротиноид, который содержится в зеленых листовых овощах, а также желтых и оранжевых фруктах и овощах.

Содержание лютеина в продуктах

Продукт мг/порцию

Кудрявая капуста (сырая) 26.5/200 г

Кудрявая капуста (приготовленная) 23.7 /200 г

Шпинат (приготовленный) 20.4 /200 г

Листовая капуста (приготовленная) 14.6 /200 г

Зелень репы (приготовленная) 12.2 /200 г

Горошек (приготовленный 4.1 /200 г

Шпинат (сырой) 3.7 /200 г

Кукуруза (приготовленная) 1.5 /200 г

Брокколи (сырая) 1.3 /200 г

Салат романо (сырой) 1.1 /200 г

Спаржевая фасоль (приготовленная) 0.9 /200 г

Брокколи (приготовленная) 0.8 /100 г

Папайя (сырая) 0.3 /1 большая

Яйцо 0.2 /1 большое

Апельсин (сырой) 0.2 /1 большой*

*Министерство сельского хозяйства США, Служба сельскохозяйственных исследований, лаборатория пищевой ценности продуктов Министерства сельского хозяйства США. 2005. Национальная эталонная база данных пищевой ценности продуктов Министерства сельского хозяйства США, вып. 20 (2007), Лаборатория пищевой ценности продуктов.

Астаксантин—мощная защита от двух ведущих видов слепоты

Хотя зеаксантин и лютеин действительно благотворно влияют на глаза, наука в настоящее время доказывает, что астаксантин по-настоящему КРИТИЧНО важный каротиноид для здоровья глаз и профилактики слепоты.

Это гораздо более мощный антиоксидант, чем лютеин и зеаксантин; установлено, что он обладает защитными свойствами от ряда глазных проблем, к которым, помимо прочих, относятся:

Катаракта

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД)

Диабетическая ретинопатия

Глаукома

Ретинальная артериальная окклюзия

Венозная окклюзия

Кистозно макулярный отек

Воспалительные заболевания глаз (ретинит, ирит, кератит и склерит)

Астаксантин также помогает поддерживать нормальный уровень глазного давления, уровень энергии в глазах и остроту зрения.

Как видите, этот список включает в себя три ведущих причины слепоты в США: макулярную дегенерацию, катаракту и диабетическую ретинопатию, вследствие чего этот антиоксидант приобретает все более важное значение.

Как уже упоминалось ранее, масло криля – отличный источник как полезных омега-3 жиров, так и астаксантина.

Заключительные мысли

В наше время глаза подвергаются окислению в гораздо большей степени, чем у наших предков. Речь идет не только о более высоком уровне загрязнения атмосферы, но и об истощении озонового слоя – из-за этого интенсивность солнечного света гораздо выше, чем когда-либо ранее, а это непосредственно подвергает глаза и кожу большему воздействию свободных радикалов.

Кроме того, с возрастом организм утрачивает часть своей способности вырабатывать большое количество антиоксидантов, необходимых для защиты тканей и органов от каждодневных атак загрязняющих веществ из окружающей среды, пищи и воды, бытовой химии, фармацевтических препаратов, а также стресса.

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Поэтому все, что вы можете сделать для защиты глаз от этих атак, снизит риск развития макулярной дегенерации и других заболеваний, а антиоксиданты, которые пересекают гематоэнцефалический барьер сетчатки и достигают внутреннего глаза, имеют решающее значение для защиты от растущего количества свободных радикалов, по мере того, как вы становитесь старше.опубликовано econet

© доктор Джозеф Меркола

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