РЕСВЕРАТРОЛ: вещество, которое ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ

Ресвератрол – «ЭЛИКСИР ЖИЗНИ». Так назвал его Давид Синклер, ученый из Гарвардского университета, открывший ресвератрол, за разнообразные ценные свойства этого вещества

Ресвератрол – «эликсир жизни». Так назвал его Давид Синклер, ученый из Гарвардского университета, открывший ресвератрол, за разнообразные ценные свойства этого вещества.

Чудесные свойства ресвератрола

Ресвератрол относится к классу полифенолов.

Содержится в косточках и кожице красного винограда, сливах, малине, бруснике, чернике и некоторых других ягодах, в арахисе, какао. Его можно обнаружить в корнях и стеблях горца японского, в иглах сосны. Но почетное первое место занимает красный виноград.

Под воздействием солнечных лучей на кожице ягод винограда размножаются грибки и растение вырабатывает ресвератрол для собственной защиты. Ресвератрол можно считать природным антибиотиком и фунгицидом, помогающим растению отражать биологические атаки. Так же поступают и некоторые другие растения, защищаясь от повреждений, грибков, насекомых, солнечной радиации и других вредных воздействий.

В процессе приготовления красного вина по технологии используются кожура и косточки. Благодаря дрожжевым грибкам, живущим на кожице ягод, начинается естественный процесс брожения. В результате настаивания вина, ресвератрол переходит в этот напиток.

Таким образом больше всего ресвератрола содержится в красном вине, в отличие от белого, которое готовится без косточек и кожуры.

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Чем же заслужил ресвератрол свое высокое звание?

Ресвератрол – один из самых сильных антиоксидантов, оберегающий клетки от перекисного окисления и разрушения.

Очень полезен для сердечно-сосудистой системы. В странах, где присутствует культура потребления красных вин (Франция), уровень заболевания болезнями сердца очень низкий.

Обьясняется это тем, что ресвератрол укрепляет стенки сосудов, уменьшает их проницаемость, повышает эластичность, поддерживает в норме давление. Кроме того, мешает образованию холестериновых бляшек и тромбов.

Не смотря на то, что во французской кухне много небезобидных жирных блюд, ресвератрол отлично справляется со своей задачей нормализации жирового обмена. И даже защищает печень от ожирения и воздействия алкоголя. Еще Авиценна утверждал, что красное вино в умеренных количествах целебно для человека.

Снижение содержания жиров влечет за собой не только снижение уровня холестерина, но и сахара. Ресвератрол способствует профилактике сахарного диабета и облегчению течения заболевания, защищает сетчатку глаза при диабете.

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Учеными установлено, что ресвератрол препятствует образованию и размножению опухолевых клеток. В то же время стимулирует способность здоровых клеток к регенерации. Он подавляет ферменты, которые способствуют возникновению опухолевых процессов и их развитию. Укрепляет иммунную защиту организма.

Опыты показали, что это вещество продлевает жизнь и:

Способствует улучшению мозгового кровообращения, снижает риск возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона;

Подавляет размножение опасных респираторных вирусов, оспы и герпеса.

Улучшает зрение, препятствует возникновению катаракты.

Укрепляет костную ткань, особенно в женском организме, когда снижается производство гормона эстрогена.

Повышает выработку тестостерона у мужчин.

Стимулирует рост коллагеновых волокон и защищает молодые клетки кожи от повреждения свободными радикалами.

Проявляет антиаллергические свойства.

Ресвератрол очень полезен людям, работающим на вредных производствах или живущим в местах с неблагоприятной экологией.

Учитывая многочисленные полезные свойства, ресвервтрол вполне можно отнести к веществам, способствующим активному долголетию, сохранению молодости и здоровья.опубликовано econet

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