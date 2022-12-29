КАК убрать МОРЩИНЫ на переносице

С этой проблемой рано или поздно сталкивается каждая женщина, поэтому нужно быть готовой во всеоружии...

Наша кожа стареет вместе с нами. Со временем появляются морщинки, которые не радуют нас.

На сегодняшний день существует немало способов борьбы с морщинами и старением кожи.

Многообразие кремов и средств для ухода за кожей, народных способов позволяет омолодить кожу.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Сегодня мы хотели бы рассмотреть такую проблему как морщины на переносице. С этой проблемой рано или поздно сталкивается каждая женщина, поэтому нужно быть готовой во всеоружии.

Морщины на переносице – одни из тех, которые образуются довольно рано.

Считается, что мимические морщины на переносице появляются у любителей хмуриться.

Вы заметили морщины между бровями? Это повод немедленно начать с ними борьбу.

Методы борьбы и предупреждения морщин

О коже следует заботиться с раннего возраста. Точнее с 20 лет можно уже начинать ухаживать за своей кожей, чтобы она радовала вас в дальнейшем своей молодостью и красотой, а не преподносила неприятные сюрпризы в виде морщин.

В идеале заботиться о коже нужно в комплексе. То есть это здоровое питание, массаж, косметические средства. Тогда вам никакие морщины не страшны. Другое дело, хватит ли у вас терпения.

Полезная гимнастика для лица

Чтобы убрать морщины на переносице, полезно делать гимнастику лица.

Ниже приведены упражнения, которые направлены на борьбу с морщинами и способствуют омоложению лица.

Положите на переносицу средние пальцы обеих рук по обе стороны и крепко их прижмите.

Безымянными пальцами дотроньтесь до верхнего участка носа под тем местом, где образуется горизонтальная морщина.

Двигайте мышцами, находящимися под пальцами.

Задержите мышцы в напряженном состоянии на несколько секунд.

Затем медленно вернитесь в исходное положение.

Лягте на спину и сожмите веки на 5-6 секунд.

В это же время положите указательные пальцы на надбровные дуги.

Откройте широко глаза и задержитесь на некоторое время.

Упражнение повторяйте 20 раз.

Лучше всего выполнять его утром после сна.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как мы уже писали, морщины на переносице чаще всего появляются у людей, которые хмурятся. Соответственно, научитесь контролировать себя во время эмоционального подъема.

Контролируйте себя, ведь нервозность тоже влияет на наше состояние здоровья в целом.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet