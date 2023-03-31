ТЕСТОСТЕРОН: Важное значение для гормональной системы женщины

Тестостерон играет ключевую роль в естественном производстве эстрогена, помогает поддерживать костную и мышечную массу и способствует либидо.

Хотя он часто ассоциируется с мужчинами, гормон тестостерон имеет важное значение для здоровья как мужчин, так и женщин. Когда вы стареете, уровень тестостерона, естественно вырабатываемого организмом, снижается.

Женщины от природы имеют более низкий уровень тестостерона на протяжении всей своей жизни; их тела более чувствительны к гормону, и их здоровье зависит от баланса между эстрогеном, прогестероном и тестостероном.

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Дисбаланс, который появляется, когда женщины используют заместительную гормональную терапию во время менопаузы, теоретически является причиной повышения уровня заболеваемости раком молочной железы у женщин данной возрастной группы.

Тестостерон играет ключевую роль в естественном производстве эстрогена, помогает поддерживать костную и мышечную массу и способствует либидо.

Вы можете использовать естественные методы, чтобы повысить уровень тестостерона и улучшить общее состояние здоровья, не вызывая дисбаланс в хрупкой гормональной системе вашего тела.

Что нужно для производства тестостерона?

Для производства тестостерона вашему организму требуется нескольких питательных веществ. Среди питательных веществ, которые чаще всего оказываются в дефиците, присутствуют витамин D3 и цинк.

Цинк является важным минералом, который естественно присутствует в некоторых продуктах питания. Его недостаток может привести к широкому спектру симптомов, потому что цинк участвует в ряде важных процессов организма.

Витамин D может производиться вашим телом, когда кожа подвергается воздействию солнца. Тем не менее, многие люди испытывают дефицит витамина D из-за количества часов, проведенных в помещении, и количества используемого солнцезащитного крема.

Я не побуждаю вас проводить много часов, подвергаясь незащищенному воздействию солнца, но вашему телу требуется регулярно получать некоторое количество незащищенного солнечного воздействия для производства витамина D и получения других преимуществ.

Стресс — это естественный убийца тестостерона. Когда ваше тело испытывает стресс, ваши надпочечники выделяют кортизол. Кортизол снижает воздействие тестостерона на организм. Если вы хотите улучшить эффекты тестостерона, уменьшите уровень стресса и кортизола.

Естественный или синтетический?

Тестостерон является важным гормоном для общего здоровья, силы, сексуальности и чувства благополучия. Я не рекомендую использовать синтетическую заместительную терапию тестостероном в принципе.

После проведенного вашим холистическим врачом тестирования и исчерпанием других методов естественного повышения уровня тестостерона, могут быть полезны биоидентичные гормоны. Они должны приниматься только под руководством холистического медицинского работника.

Фармацевтические заменители влияют только на один гормон без учета баланса, необходимого для поддержания оптимального здоровья. Когда ваше тело вырабатывает тестостерон естественным образом, оно балансирует вырабатываемое количество в зависимости от других гормонов необходимых для вашего здоровья и хорошего самочувствия.

Это идеальный баланс, который снижает вероятность значительных побочных эффектов.

Семь продуктов, которые естественно повышают уровень тестостерона

Хотя существует несколько способов повысить уровень тестостерона, производство гормона зависит от наличия определенных питательных веществ в организме. Начните с включения этих продуктов в ваш план питания.

Гранат

Этот красивый красный плод использовался в медицине на протяжении веков. Исследователи обнаружили, что в гранате настолько высокий уровень антиоксидантов, витаминов A, C, E и железа, что один стакан гранатового сока в день может повысить уровень тестостерона на 16-30 процентов, улучшить настроение и увеличить либидо.

Кровяное давление понижается, а положительные эмоции повышаются у тех, кто потребляет гранатовый сок. В то время как многие из исследований изучали только гранатовый сок, я настоятельно рекомендую употреблять фрукты целиком.

Это не только даст вам дополнительное волокно (которое содержится в съедобных семенах), но это гарантирует, что вы не потребите слишком много фруктозы, высокий уровень которой присутствует во всех видах фруктовых соков. При этом даже плод целиком содержит большое количество сахара и его следует есть только в умеренных количествах.

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Оливковое масло

Оливковое масло первого холодного отжима мощно повышает ваш уровень тестостерона. У участников исследования, потреблявших оливковое масло ежедневно, в течение трех недель повышался уровень тестостерона на 17-19 процентов.

Устрицы

Давно известная как пища для повышения либидо, эта небольшая закуска богата цинком. С ее помощью вы естественным образом можете повысить уровень тестостерона, ваше либидо и количество сперматозоидов

Другие продукты с высоким содержанием цинка — это сардины, анчоусы, кешью и дикий лосось. Сырые семена тыквы - еще один хороший источник, но стоит ограничиваться одной столовой ложкой в ​​день.

Кокос

Вашему телу требуются здоровые насыщенные жиры для производства большинства гормонов, включая тестостерон.

Кокосовый орех поможет вашему организму вырабатывать холестерин, необходимый для оптимального здоровья, поможет уменьшить жировые отложения и поддерживать ваш вес. Контроль веса - еще один естественный способ улучшить производство тестостерона.

Крестоцветные овощи

Брокколи и цветная капуста могут помочь организму человека избавиться от избыточного эстрогена и увеличить количество тестостерона, доступного клеткам.

Индол-3-карбинол, соединение, присутствующее в крестоцветных овощах, может увеличить выделение эстрадиола (гормона эстрогена) у некоторых мужчин до 50 процентов, таким образом увеличивая количество доступного тестостерона.

Сывороточный протеин

Присутствующий в качественном сывороточном белковом порошке или в сыре рикотта, этот белок может помочь ограничить производство кортизола вашим организмом и таким образом увеличить эффект тестостерона, который вы уже производите. Сывороточный протеин также может помочь увеличить выработку тестостерона.

В исследованиях из Финляндии ученые дали участникам 15 г изолята сыворотки как до, так и после резистентных упражнений. Биопсия мышц показала увеличение производства тестостерона до 25 процентов, которое поддерживалось в течение 48 часов.

Авторы выдвинули теоретию, что большее содержание тестостерона в скелетных мышцах могло бы способствовать большему поглощению веществ из крови. Хотя он важен для производства тестостерона, слишком большое количество белка может иметь противоположный эффект.

Диета без мяса может снизить выработку тестостерона на 14 процентов, но это не означает, что вы должны есть избыточное количество животного белка. Чрезмерное потребление белка может способствовать развитию хронических заболеваний, таких как рак, и даже ускорить старение.

Подумайте о снижении уровня белка на 1 грамм каждого килограмма мышечной массы тела или на половину грамма белка на фунт мышечной массы тела.

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Чеснок

Хотя эта ароматная трава не содержит необходимых питательных веществ для производства тестостерона, она содержит аллицин, соединение, которое снижает уровень кортизола в вашем организме. При снижении уровня кортизола ваше тело может более эффективно использовать полученный тестостерон.

Какова польза тестостерона для мужчин и женщин

Адекватный уровень производства тестостерона полезен как для мужчин, так и для женщин. Хотя он считается «мужским гормоном», женщины используют тестостерон для поддержания мышечной массы, чувства благополучия, сексуального влечения и сексуального удовольствия.

За производство и секрецию тестостерона отвечают лейденские клетки в яичках у мужчин и яичниках и надпочечниках у женщин.

Симптомы низкого уровня тестостерона у мужчин и женщин включают:

Пониженная энергия

Усталость

Повышенное кровяное давление

Упадок сил

Снижение работоспособности мышц

Низкое сексуальное желание

Отсутствие сексуальной чувствительности

Уменьшение интенсивности оргазмов

Потеря мышечной массы тела и увеличение запасов жира

Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний

Еще пять способов естественного повышения уровня тестостерона

Начните с питания, чтобы ваше тело имело строительные блоки для производства тестостерона. Но не останавливайтесь на этом!

Вы можете увеличить производство тестостерона и сбалансировать гормональные уровни, используя эти пять стратегий.

1. Похудение

Избавление от лишних килограммов может естественно увеличить уровень тестостерона. В исследовании, опубликованном в журнале Endocrine, исследователи обнаружили, что потеря веса уменьшает распространенность низкого уровня тестостерона у мужчин среднего возраста с избыточным весом в преддиабетическом состоянии по меньшей мере на 50 процентов.

2. Физические упражнения

Некоторые исследования показали, что уровень тестостерона остается повышенным 15 минут после тренировки, а другие исследования демонстрируют повышение продолжительностью до часа. Дифференцирующими факторами были возраст, тип упражнений, уровень физической подготовки, вес и время суток, когда вы выполняете упражнение.

Однако интенсивные упражнения в сочетании с периодическим голоданием имеют наибольший потенциал увеличения как человеческого гормона роста, так и уровня тестостерона в течение более длительных периодов времени.

3. Оптимизируйте уровень цинка и витамина D

Это питательнная основа, необходимая для производства тестостерона. У вас, как и у многих людей, может быть дефицит этих питательных веществ. Дефицит цинка является глобальной проблемой, а дефицит витамина D распространен у людей всех возрастов.

Основываясь на оценке здорового населения, которое получает много естественного солнечного воздействия, оптимальный диапазон витамина D для общего здоровья составляет от 50 до 70 нг / мл.

4. Уменьшите уровень стресса

Когда ваше тело напряжено, надпочечники выделяют кортизол. В ситуации “бороться или бежать” это может спасти вам жизнь. Однако при хронических заболеваниях кортизол может снизить эффективность тестостерона, который производит ваше тело.

Ищите методы снижения стресса, которые действенны для вас. Методы эмоциональной свободы, упражнения, достаточное количество сна и техники расслабления могут помочь снизить уровень стресса.

5. Снизьте уровень потребления сахара и углеводов

Прием пищи временно снижает уровень тестостерона, но сахар и углеводы наносят наибольший урон, приводя к скачкам сахара в крови и повышению уровня инсулина. Прошлые исследования показали, что высокий уровень инсулина снижает уровень тестостерона в крови.

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Когда мужчины потребляли раствор глюкозы (сахара) во время теста на толерантность к глюкозе, количество циркулирующего тестостерона в крови уменьшалось на целых 25 процентов. Даже через два часа их уровень тестостерона оставался намного ниже, чем до испытания.опубликовано econet

© доктор Джозеф Меркола

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