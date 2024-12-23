Что делать, если вы просыпаетесь по ночам?

Проснуться посреди ночи и не суметь больше заснуть — раздражающее и изматывающее явление. Мы хотим отдохнуть, и такая возможность есть, вот она, нужно только закрыть глаза.

Бессонница может настигнуть человека в любое время, а не только в момент засыпания, как многие считают. Кто-то просыпается на рассвете и больше не может погрузиться в сон, хотя до будильника еще есть время поспать.

Бессонница

Проснуться посреди ночи и не суметь больше заснуть — раздражающее и изматывающее явление. Мы хотим отдохнуть, и такая возможность есть, вот она, нужно только закрыть глаза.

Ведь если не получится, следующий день превратится в ад.

Такое раннее пробуждение может быть следствием различных причин: громкий шум на улице (звуки пожарной сирены, например), ночной кошмар, чрезмерный холод или, наоборот, жара и т.д.

И когда мы просыпаемся ночью, потом бывает очень трудно снова заснуть. Кто-то продолжает оставаться в кровати и ворочается с боку на бок, а кто-то предпочитает встать и пораньше начать свой день, переделывая все оставшиеся и накопившиеся дела (а иногда и делать какие-то необычные и оригинальные вещи).

Однако важно понимать, что качественный отдых имеет основополагающее значение для нашего физического и психического здоровья. Плохой же сон, напротив, вызывает у нас апатию, раздражительность, проблемы с памятью и концентрацией внимания, сонливость и многое другое.

Трудовые и социальные отношения если не рушатся, то подвергаются большому испытанию, когда мы не высыпаемся.

Когда следует уделить особое внимание раннему пробуждению? Если это происходит чаще 3 раз в неделю: это может быть признаком того, что мы сильно озабочены и встревожены, что в конечном счете может вызвать появление серьезных проблем со здоровьем.

Встать, чтобы захотеть спать

Одним из способов справиться с бессонницей в ночное время является подъем. Вам нужно встать с постели, выйти из комнаты, включить неяркий свет и поделать что-то спокойное в течение 20-30 минут.

Затем нужно будет вернуться в кровать и попытаться снова заснуть. Нечто «спокойное» у каждого будет свое: кто-то позанимается йогой или помедитирует, а кто-то почитает или будет рассматривать фотографии (все индивидуально).

Важно, чтобы это были действия, которые не возбуждают нервную систему. А потому ни в коем случае не стоит прибегать к «помощи» кофе, сигарет или алкогольных напитков. Эффект может быть обратным.

Если вы хотите посмотреть в экран телефона или планшета, то желательно максимально уменьшить яркость, а еще старайтесь избегать белого, зеленого и синего света, так как он препятствуют выработке мелатонина (гормона, отвечающего за качество сна и способствующего засыпанию).

Если вы решили посмотреть телевизор, то важно выбрать подходящую программу. Не стоит смотреть боевики, новости или какой-либо другой видеоряд с яркими цветовыми вспышками

Если после этого вам все равно не удастся заснуть, попробуйте повторить свои действия. Конечно, при условии, что до звонка будильника осталось больше 1-2 часов. В противном случае целесообразнее просто пораньше встать и начать свой день.

Наверняка у вас есть какие-то дела по дому (приготовить обед, составить список покупок, постирать одежду, навести порядок в комнате, разобрать вещи и т.д.).

Как справиться с ночной бессонницей?

Какой бы тяжелой ни была предыдущая ночь, не стоит пытаться компенсировать свой недосып трехчасовым дневным сном. Да и переносить свой неудавшийся сон на утро, чтобы встать в 10-11 вместо 7-8 тоже не следует.

Эти действия лишь усугубят проблему, и бессонница может стать хронической.

Лучшим решением будет дождаться своего привычного времени отхода ко сну и лечь.

После бессонной ночи важно, чтобы восстановление произошло как можно скорее, иначе вы просто не сможете эффективно справляться со своими обязанностями.

Вот еще несколько советов, которые могут быть вам полезны:

1. Увеличьте потребление витамина В12

При недостаточном отдыхе наш организм тратит больше витаминов группы В (источники энергии).

Отсутствие этих питательных веществ заставляет нас чувствовать себя вялыми, у нас портится настроение и появляются проблемы с концентрацией внимания.

И для того чтобы хоть как-то восстановить эти истраченные витамины, можно съесть любой из следующих продуктов питания:

Моллюски, устрицы, мидии

Рыба, осьминог, кальмары

Печень

Сыр

Яйца

2. Выпейте имбирный чай

Корень имбиря обладает многочисленными полезными свойствами, так что обязательно включите его в свой рацион питания.

Если вы страдаете бессонницей, уровень гормона кортизола повышается, что погружает организм в состояние постоянного стресса.

В результате поднимается артериальное давление, появляется чувство повышенного беспокойства, снижается иммунитет.

И, пожалуй, нет ничего лучше, чем имбирный чай, чтобы противостоять всем этим негативным последствиям бессонницы.

А приготовить его очень просто:

Ингредиенты:

1/4 чайной ложки тертого имбиря (2 грамма)

1 стакан воды (250 мл)

1 столовая ложка меда (20 г)

1 пакетик черного чая

Способ приготовления:

1. Нагрейте воду и налейте ее в чашку.

2. Положите в нее чайный пакетик и дайте настояться в течение 5 минут.

3. Затем удалите пакетик и добавьте имбирь.

4. Перемешайте хорошенько и подсластите напиток медом.

3. Избегайте потребления жиров и сахаров

Рацион питания с высоким содержанием углеводов, жиров и сахаров в принципе нельзя назвать здоровым. Ведь такая энергия тратится моментально.

И даже если вам кажется, что только такая пища спасет вас после бессонной ночи, знайте, что эффект будет мимолетным, и очень скоро вы почувствуете себя еще более разбитым, чем в момент пробуждения.

Вместо этого советуем отдавать предпочтение здоровой пище, богатой белками, клетчаткой и растительными жирами, которая способна обеспечить более длительный заряд энергии. И тогда бессонница останется в прошлом.опубликовано econet

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