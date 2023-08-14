Как себя чувствует кишечник, так себя чувствуете и вы

Проблемы с пищеварением - не самая веселая тема для разговора. На самом деле, многим людям трудно говорить о...

Жизненно важная связь между кишечником и здоровьем

Насколько здоров ваш кишечник?

Проблемы с пищеварением - не самая веселая тема для разговора. На самом деле, многим людям трудно говорить об этих проблемах даже с врачом. Другие молча страдают - от смущения, беспокойства и дискомфорта - и терпят урчание в животе, спазмы, вздутие и газы. Запор. Или диарею.

Жизнь укрепляется в толстой кишке

Дело в том, что если ваш пищеварительный тракт работает неэффективно, вам стоит беспокоиться не только о толстой кишке. Если у вас слишком мало дружественных бактерий и избыток всякого вредного, организм не использует все питательные вещества, которые вы ему даете.

И тут уже не важны правильное питание и питательные добавки, которые вы принимаете. Если пищеварительная система работает неэффективно, вы не получаете всей пользы от правильных привычек питания.

Хорошие новости?

Улучшение состояния пищеварительной системы зачастую является простым и прямым процессом достижения правильного равновесия между полезными и вредными кишечными бактериями. Вопрос в том, чтобы поместить полезные бактерии в нужных количествах на постоянное проживание в ваш пищеварительный тракт.

Это можно сделать различными способами, и о некоторых мы поговорим чуть позже.

Когда нормализуется соотношение между полезными и вредными кишечными бактериями, начнут происходить положительные изменения:

1. Уменьшаются или исчезают симптомы со стороны органов пищеварения, а вы чувствуете себя комфортно и можете наслаждаться каждым днем в полном объеме.

2. Организм начинает использовать все полезные пищевые и питательное добавки, которые вы ему даете.

3. Иммунная система избавляется от стресса и становится более приспособленной для борьбы с болезнями, а это способствует более длительной и здоровой жизни.

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Микроорганизмы в кишечнике стоят внимания



Интересные факты о кишечных бактериях

1. Ваш организм - дом почти для ста триллионов бактерий.

2. Эту популяцию составляют около 500 различных видов.

3. Соотношение полезных и вредных бактерий - критическая мера определения общего состояния здоровья.

4. Идеальное соотношение составляет 85 процентов полезных и 15 процентов вредных.



Одна из задач полезных бактерий - контролировать рост вредных бактерий, сражаясь за питание и места прикрепления в толстой кишке.



Вполне возможно, что вы догадываетесь... внутренним чутьем..., насколько хорошо работает ваша пищеварительная система. Но, скорее всего, вы не знаете, как именно все расстроилось.

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Если в толстой кишке внезапно оказалось слишком много вредных бактерий, то это могло случиться одним из двух путей.

1. Принимали недавно антибиотики?

Антибиотики убивают как вредные, так и полезные бактерии. Если у вас в толстой кишке недостаточно полезных бактерий, которые контролируют рост вредных, то равновесие нарушается в пользу недружественных бактерий.

2. Вы подхватили плохие, переносящие болезни, бактерии, например, Clostridium difficile, дрожжи или грибы... Возможно, даже паразиты.

Некоторые ученые изучают возможность того, что мы слишком далеко зашли в применении антибактериальных средств. Они подозревают, что в результате современной гигиены мы перестали получать воздействие полезных бактерий, которые защищают нас от аллергии и других проблем с иммунной реакцией.

Нарушение баланса бактерий в кишечнике ухудшается употреблением переработанных, пастеризованных или стерилизованных пищевых продуктов.

К числу других факторов, влияющих на соотношение вредных и полезных бактерий в кишечнике, относятся:

место вашего проживания,

ваш возраст,

уровень стресса,

а также все ваши проблемы со здоровьем.

Микроорганизмы не стоят на месте!

Дружественные бактерии, находящиеся в кишечнике, имеют ряд очень важных задач.

• Переваривание и усваивание некоторых углеводов.

Без полезных кишечных бактерий, организм не сможет усвоить определенные непереваренные крахмалы, клетчатку и сахар. Дружественные бактерии в пищеварительном тракте преобразуют эти углеводы в основные источники важной энергии и питательных веществ.

• Контролирование вредных бактерий.

Проще говоря, дружественные бактерии конкурируют с плохими парнями за квартиру и стол в вашем пищеварительном тракте.

Поскольку благотворные бактерии в большей части чувствуют себя, как дома, они выигрывают большинство битв за питание и места прикрепления в толстой кишке.

Полезные бактерии сообщают организму, сколько питания им нужно, а организм отвечает на это, поставляя ровно столько, сколько нужно - ни больше, ни меньше, и вредным бактериям остается голодать.

• Предотвращение аллергии.

Полезные бактерии тренируют иммунную систему отличать патогенные микроорганизмы от антигенов, которые не причиняют вреда, и правильно на них реагировать. Эта важная функция не дает иммунной системе слишком бурно реагировать на невредоносные антигены.

• Обеспечение жизненно важной поддержки иммунной системы.

Благотворные бактерии оказывают глубокое воздействие на иммунную систему кишечника, а также иммунную систему в течение всей вашей жизни. Бактерии играют решающую роль в формировании и работе слизистой иммунной системы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, они помогают производить антитела к патогенам.

Как себя чувствует кишечник, так себя чувствуете и вы



В пищеварительном тракте находится около 80 процентов клеток иммунной системы. Так что теперь неудивительно, почему от здоровья толстой кишки зависит ваше общее самочувствие.

Когда нарушается баланс кишечных бактерий, то под угрозой оказывается не только пищеварение и общее самочувствие, но и иммунная система - а, значит, и способность защищаться от серьезных заболеваний.

Перечень заболеваний, которые, как считается, прямо или косвенно связаны с нехваткой дружественных кишечных бактерий, довольно длинный и постоянно дополняется.

Он включает в себя:

Проблемы с кишечником:

Инфекционная диарея

Кишечные инфекции, вызванные бактерией Clostridium difficile

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит и болезнь Крона)

Инфицирование бактерией Хеликобактер пилори (H. pylori), которая вызывает язвы и хроническое воспаление желудка

Повышенная кишечная проницаемость (нарушение целостности стенки кишечника, в результате которой переваренные продукты и токсины попадают в кровоток и вызывают неправильную иммунную реакцию

Непереносимость лактозы

Хирургические патологии:

Паучит (заболевание, причиной которого иногда становится удаление толстой кишки)

Инфекции после хирургического вмешательства

Инфекционные заболевания:

Заболевания желудка и респираторные инфекции у детей

Инфекционные заболевания мочеполовой системы и женской половой системы

Заболевания кожи:

Кожные инфекции

Атопический дерматит (экзема)

Угри

Аутизм

Предменструальный синдром

Рак мочевого пузыря

Диабет

Кариес и заболевание десен

По словам д-ра Мартина Блазера, пионера исследований микробиома кишечника, хронические воспалительные заболевания, такие как волчанка, рассеянный склероз и ревматоидный артрит, относятся к числу наиболее сложных медицинских проблем современности.

Обоюдоострый меч

Хеликобактер пилори - это штамм бактерии, которая когда-то находилась в кишечнике всех людей, в настоящее время на Западе почти исчезла.

Хорошие новости: H. pylori играет важную роль в воспалениях, связанных с пептическими язвами и некоторыми видами рака желудка, поэтому на первый взгляд, искоренение этого микроба - движение в правильном направлении. Но...

Плохие новости: у H. пилори есть преимущество - она, фактически, уменьшает кислотный рефлюкс. Болезнь кислотного рефлюкса серьезна сама по себе, но знали ли вы, что она связана еще и с астмой и раком пищевода?

Д-р Блазер, эксперт по H. pylori, связывает уменьшение этого штамма с резким ростом заболеваемости кислотным рефлюксом и связанными с ним состояниями. Блазер также указывает на связь между снижением количества H. pylori и ожирением – эти бактерии помогают регулировать производство гормонов, влияющих на аппетит и обмен веществ.

Ученые считают, что ранний контакт с микробами учит наши организмы правильно реагировать на патогены в дальнейшей жизни. По мнению экспертов, именно недостаток такого воздействия способствует падению эффективности иммунной системы.

Несмотря на тот факт, что современный образ жизни и привычки способствовали возникновению проблем с пищеварением и связанных с ними последствий для здоровья, это совершенно не значит, что нужно повернуть жизнь вспять

Вы можете принять другие меры - употребляя продукты питания и добавки, которые помогут восстановить баланс бактерии в пищеварительной системе и поддерживать его на оптимальном для здоровья уровне.

Когда соотношение полезных и вредных бактерий будет идеальным (85 процентов полезных и 15 процентов вредных), симптомы со стороны пищеварения пойдут на спад. Вы можете расслабиться, зная, что вы даете иммунной системе поддержку, необходимую для эффективной реакции на серьезные угрозы вашему благополучию.

Еда «для жизни»

В отличие от переработанных пищевых продуктов и сахара, которые воздействуют на ваше здоровье, как пестициды, ферментированные продукты - это как натуральные удобрения, если хотите, которые обеспечивают вас питательными веществами и способствуют росту полезных бактерий в пищеварительном тракте.

Веками люди применяли ферментированные продукты для укрепления здоровья кишечника. Кстати, потомки булгар и азиатов известны своим долголетием - и потреблением ферментированных продуктов.

К продуктам этой категории относятся:

Кислое молоко

Натто

Мисо

Кимчи

Темпе

Кефир

Йогурт

Оливки

Кислая капуста

Солёные огурцы

Единственный способ убедиться, что вы употребляете именно то, что нужно - самим готовить ферментированные продукты.

Добавки с пробиотиками



Слово «пробиотик» означает «для жизни». Эту пищевую добавку изобрел Илья Мечников, русский физиолог и лауреат Нобелевской премии.

Мечников первым предложил, что употребление кислых живых организмов поддерживает жизнеспособность толстого кишечника, что ведет к более длительной и здоровой жизни

Как и те, которые находятся в продуктах, ферментированных традиционным способом, живые микроорганизмы из добавок с пробиотиками помогают пополнять и поддерживать уровень дружественных бактерий в кишечном тракте.

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Полезные бактерии снижают pH вашего кишечника, что создает неблагоприятную среду для вредных бактерий. В результате хорошие процветают, а плохих держат в ежовых рукавицах.

Как часто следует принимать добавки с пробиотиками? При ежедневном приеме пробиотики помогут облегчить все имеющиеся у вас пищеварительные расстройства, а также будут поддерживать баланс бактерий в кишечнике в течение длительного времени.

Что следует искать в добавках с пробиотиками:

1. Отсутствие требования хранить в холодильнике

2. Длительный срок годности

3. Способность выдержать желудочную кислоту, чтобы попасть в тонкий кишечник

4. Свойство оставаться в пищеварительном тракте достаточно долго, сохраняя эффективность

От рождения и до смерти

Все больше собирается доказательств в пользу того, что добавки с пробиотиками полезны всем - от младенцев до пожилых - при широком спектре симптомов, состояний и заболеваний.

Младенцы и дети

Пробиотики получили признание в качестве эффективного лечения диареи у детей.

Их также применяли для новорожденных и младенцев с целью восстановления и поддержки надежности их развивающихся пищеварительных систем.

1. Пробиотики рассматриваются в качестве лечения детей с ВИЧ/СПИДом.

2. В настоящее время проводится исследование с целью выяснить, могут ли добавки с пробиотиками предотвращать астму у детей.

3. Еще одно исследование было проведено с целью оценки воздействия добавок с пробиотиками на здоровье ротовой полости у детей.

4. В рамках Европейского исследования сообщалось о хороших результатах, достигнутых при облегчении колик у младенцев.

5. Имеются данные о том, что пробиотики способны предотвращать дерматит у младенцев.

6. Кроме того, изучалось благотворное воздействие пробиотиков на желудочно-кишечные симптомы, связанные с аутизмом.

Женщины

Мы уже обсуждали полезные свойства пробиотиков для подавляющего большинства женщин, страдающих от желудочно-кишечных расстройств. Вместе с тем, существует ряд других проблем женского здоровья, на которые тоже могут положительно повлиять добавки с пробиотиками.

Среди них:

Урогенитальные инфекции

Поддержка иммунной системы во время беременности и кормления грудью

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Стареющее поколение и пожилые люди

В возрасте около 60 лет количество бактерий в кишечнике существенно снижается. У людей старше 60 лет дружественных бактерий в 1 000 раз меньше, чем у взрослых более молодого возраста.

Снижение количества полезных бактерий повышает предрасположенность к расстройствам кишечника и инфекциям.

Инфекции могут потребовать лечения антибиотиками, что еще больше снижает количество полезных бактерий...

Очевидно, что ежедневный прием добавок с пробиотиками - прекрасный способ для людей старшего возраста восполнить и поддерживать уровень дружественных кишечных бактерий.

Кроме того, с возрастом снижается клеточный иммунитет. (Речь идет о белых клетках, которые абсолютно необходимы для того, чтобы бороться с инфекциями и такими угрожающими жизни болезнями, как рак.)

В проведенном в Новой Зеландии исследовании, которое длилось девять недель, а возраст участников был от 63 до 84 лет, пришли к выводу, что потребление пробиотических штаммов Bifidobacterium lactis приводит к увеличению как числа белых клеток, так и их способности бороться с болезнями.

В самом деле, наибольшее улучшение наблюдалось у людей преклонного возраста, которые до проведения исследования демонстрировали наихудший ответ иммунной системы.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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