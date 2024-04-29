Суставная гимнастика «кхи конг»

5 – 15 мин. утром или вечером и уже буквально через 2 месяца Вы по достоинству сможете оценить чудо действие Тхай кык кхи конга (суставной гимнастики).

Суставная гимнастика

Сегодня расскажем Вам о суставной гимнастике (разминке), что это такое и для чего она нужна. Любые занятия должны быть направленны на укрепление и восстановление здоровья. Если Вы долго занимаетесь и не улучшили свое здоровье и иммунитет, значит, Вы занимаетесь не правильно.

Суставная гимнастика-Khoi Dong (кхой донг) – это Thai cuc khi kong (тхай кык кхи конг), кхи конг великого предела. Тхай кык кхи конг (суставная гимнастика) является базовым для подготовки суставов и всего тела в целом.

Мы рассмотрим начальный оздоровительный вариант кхи конга, который сможет выполнять любой, кто заботиться о собственном здоровье.

5 – 15 мин. утром или вечером и уже буквально через 2 месяца Вы по достоинству сможете оценить чудо действие Тхай кык кхи конга (суставной гимнастики).

Тхай кык кхи конг (суставная гимнастика) имеет четко выстроенную последовательность, начинается с головы и заканчивается стопами ног. Все упражнения делаются по максимальной амплитуде, без резких движений, кратно 3-м и соблюдая законы

Суставная гимнастика или кхи конг великого предела

Исходное положение: ноги на ширине плеч, язык касается нёба, спина прямая, копчик подобран, анус втянут, дыхание нижнее.

1. Наклоны головы назад и вперед (назад вдох, вперед выдох).

2. Повороты головы в лево и право (голова прямо выдох-поворот вдох-прямо выдох).

3. Круговые вращения головой (в горизонтальной плоскости) против часовой стрелки, затем по часовой стрелки (вверх вдох вниз выдох).

4. Круговые вращения головой в вертикальной плоскости (к себе вдох, от себя выдох).

5. Кисти у плеч, круговые вращения плечами (плечи назад вдох, вперед выдох).

6. Круговые вращения одновременно двумя руками (руки назад вдох, вперед выдох).

7. Круговые вращения каждой рукой в отдельности (на движение одной руки вдох, на движение второй руки выдох).

8. Круговые вращения одновременно двумя руками в сторону (движение вверх вдох, движение вниз выдох).

9. Круговые вращения в сторону каждой рукой в отдельности (на движение одной руки вдох, на движение второй руки выдох).

10. Круговые движения предплечьями (дыхание как в п. 8 и 9).

11. Руки перед собой, натяжение кистей (натяжение вдох, расслабление выдох).

12. Круговые вращения кистями.

13. Кисти в замке, волновые движения рук вверх и вниз (вверх вдох, вниз выдох).

14. Руки перед собой, ладони собраны в «бутон», прогибаемся назад, закидывая голову, ладони в «бутоне» движутся назад-вниз за голову. Затем наклон вперед с касанием пола сначала ладонями, затем тыльной стороной ладоней (прогиб вдох, наклон выдох).

15. Наклон вперед, руки скрещены, откатываемся на пятки. Раскрывая руки, прогибаемся назад и одновременно поднимаемся на носки (наклон выдох, прогиб вдох).

16. Круговые вращения в тазу.

17. Поднимаем руки перед собой, ладони вниз, разворачиваем левую ладонь вверх и скручиваемся в пояснице влево. Возвращаемся в положение прямо, меняем положение ладоней (левая вниз, правая вверх) и скручиваемся вправо (руки перед собой выдох, разворот ладони вдох, скручивание выдох, возвращение в положение прямо и замена положения ладоней вдох).

18. Круговые движения в пояснице (вперед выдох, назад вдох).

19. Массаж колен и вращательные движения коленями (при опускании выдох, при подъеме вдох).

20. Разминаем пальцы ног.

21. Движение вперед и назад за счет пальцев ног.

22. Делаем перекаты с пятки на носок (на пятки выдох, на носки вдох).

23. Стоя на одной ноге, другая согнута в колене. Делаем круговые движения сначала в стопе затем в голени. Потом рисуем восьмерку перед собой большим пальцем ноги, а затем пяткой. Смена ног (при движении ноги от себя выдох, к себе вдох).

24. Нисходящая и восходящая волна.

Эффект суставной гимнастики: благотворное влияние на весь организм в целом, развитие вестибулярного аппарата, снабжение кровью и кхи головного мозга и глаз, чистка меридиан каналов, укрепление и развитие суставов, позвоночника, укрепление внутренних органов. опубликовано econet

Автор Андрей Саньков