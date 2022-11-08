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Кинза для омоложения: 2 СУПЕР рецепта

Автор: Econet 08 ноября 2022 6602
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Кинза славится высоким содержанием витамина С - самого популярного питательного вещества, когда речь идет о омоложении кожи.

Кинза для омоложения: 2 СУПЕР рецепта

Кинза славится высоким содержанием витамина С - самого популярного питательного вещества, когда речь идет о омоложении кожи. Будучи мощным антиоксидантом, он помогает бороться со свободными радикалами, которые являются основной причиной повреждения кожи, поскольку они могут нарушать выработку коллагена и эластина, а это чревато воспалениями и даже раком кожи. 

2 простых способа использования кинзы для ухода за кожей

Также каждая девушка сталкивается с некими дефектами, которые периодически появляются на лице. Чаще всего это чёрные точки. 

Черные точки возникают вследствие окисления кожного сала, которое забывает ваши поры. Антиоксидантные свойства витамина С могут ингибировать этот процесс окисления, что делает эту маску отличным природным средством для борьбы с чёрными точками и даже угрями. 

Если вы заметили, что ваша кожа выглядит усталой, подверглась возрастным изменениям или же на ней появились угри и чёрные точки, то эти рецепты масок для лица с кинзой могут стать именно тем, что вам нужно.

Омолаживающая маска

Ингредиенты:

  • Свежая кинза, мелко нарезанная: 2-3 веточки
  • Чистый гель алоэ вера: 2 столовые ложки
  • Йогурт: 2 столовые ложки
  • Кокосовое молоко: 1 столовая ложка
  • Рис: 1 столовая ложка
  • Любая косметическая глина на ваш выбор: 2 столовые ложки

Кинза для омоложения: 2 СУПЕР рецепта

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в чистую миску и хорошо перемешайте, пока не получите гладкую пасту.

Нанесите однородный слой этой маски на кожу.

Подождите около 15-20 минут, пока маска будет почти (но не полностью!) сухой.

Смойте маску теплой водой и с помощью полотенца промокните лицо похлопывающими движениями. 

Маска от чёрных точек 

Ингредиенты:

  • Свежий сок кинзы: 1 чайная ложка
  • Свежий сок лайма: 1 чайная ложка

Приготовление

Поместите ингредиенты в маленькую миску и смешайте. Точечно нанесите смесь на проблемные участки кожи.  

Подождите около часа, маска должна высохнуть. Смойте теплой водой и промокните кожу полотенцем. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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