Похудение и омоложение: 3 процедуры для ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА

Эти процедуры обладают очищающим, антисептическим, стимулирующим действием

3 процедуры для красивой кожи

принимать ванны нужно не раньше чем через 1,5–2 часа после еды и значительных психических и физических нагрузок;

нужно не раньше чем через 1,5–2 часа после еды и значительных психических и физических нагрузок; тонизирующие ванны принимайте утром или днём, а успокаивающие — вечером. Продолжительность тонизирующей утренней ванны должна быть не более 5–10 минут.

принимайте утром или днём, а — вечером. Продолжительность тонизирующей утренней ванны должна быть не более 5–10 минут. температура воздуха в ванной комнате должна быть в пределах 20–22 °C;

в ванной комнате должна быть в пределах 20–22 °C; если во время приёма ванны возникнут неприятные ощущения: головная боль, сердцебиение, ощущение раздражения, разбитости и т. п., процедуру необходимо немедленно завершить;

головная боль, сердцебиение, ощущение раздражения, разбитости и т. п., процедуру необходимо немедленно завершить; не следует принимать ванны ежедневно, лучше раз в 2–3 дня;

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Крахмальные ванны от угревой сыпи на лице и теле

Полкилограмма крахмала разведите в холодной воде и вылейте в готовую ванну. Курс — 15 ванн через день по 10–15 минут.

Молочно-крахмалычые ванны омолаживают кожу.

Два литра коровьего, а лучше козьего молока добавьте в тёплую ванну. Туда же добавьте 0,5 кг предварительно разведённого крахмала и 1 ст. ложку хвойного экстракта.

Йодобромные ванны

Рекомендуются при лишнем весе.

Купите в аптеке 250 г порошка бромида калия и 100 г порошка йодида натрия.

Смешайте их.

Перед ванной 2 ст. ложки смеси растворите в 1 стакане воды и вылейте в ванну.

Добавьте 2 кг поваренной, а лучше морской соли.

Тщательно размешайте.

Длительность процедуры 10–15 минут.

Курс лечения не более 15 ванн, периодичность — 1 раз в 2 дня.

Глиняные ванны

Глиняные ванны обладают очищающим, антисептическим, стимулирующим действием, поглощают токсины.

В одних видах глины более высокое содержание кремния (в виде кремнезёма), в других — алюминия (его оксида), это основные компоненты глин.

Некоторые глины содержат марганец и другие элементы.

Кремний стимулирует рост волос, обмен жиров, образование коллагена и костной ткани.

стимулирует рост волос, обмен жиров, образование коллагена и костной ткани. Алюминий обладает подсушивающими и вяжущими свойствами.

обладает подсушивающими и вяжущими свойствами. Марганец — подсушивающими и дезодорирующими.

Белая глина (каолин) содержит цинк и магний. Предотвращает выпадение волос, укрепляет ослабленные волосы. Хороший антисептик. Рекомендуется для тонкой, вялой, чувствительной кожи.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Красная глина содержит железо и медь. Улучшает кровообращение, снимает аллергию. Подходит для чувствительной, склонной к воспалениям кожи.

Жёлтая глина содержит железо и калий. Выводит токсины и насыщает кожу кислородом. Рекомендуется для вялой кожи.

Серая глина содержит кремний. Увлажняет и тонизирует. Подходит для обезвоженной кожи.

Голубая глина — фосфат, железо, азот. Используется как противовоспалительное средство, а также для проблемной кожи и борьбы с облысением.

В ванне нужно тщательно размешать 400–500 г глины, принимать 15–20 минут, после чего ополоснуть тело водой без применения мыла и других косметических средств.

Кожа после такой процедуры становится гладкой и увлажнённой.опубликовано econet.ru.

Светлана Баранова, по книге «Защити своё тело. Оптимальные методы очищения, укрепления и оздоровления»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet